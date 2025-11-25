কনভয় আটকে বিক্ষোভ ! দুর্ঘটনায় মৃতের মা-কে চাকরির আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

কনভয় আটকে বিক্ষোভ ! দুর্ঘটনায় মৃতের মা-কে চাকরির আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী
বারাসত মেডিক্যাল কলেজে ময়নাতদন্তের পর মৃতের দেহ থেকে একটি চোখ উধাও হয়ে গিয়েছে ৷ এই ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় নামে তাঁর পরিবারের লোকজন ৷
Published : November 25, 2025 at 9:05 PM IST
বারাসত, 25 নভেম্বর: পথ দুর্ঘটনায় মৃত যুবকের 'চোখ' চুরির অভিযোগ উঠেছিল সরকারি হাসপাতালের মর্গ থেকে ৷ এই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের কনভয় আটকে বিক্ষোভ দেখালেন মৃত যুবকের পরিবার ৷ তার জেরে কনভয় আটকে পড়ল বারাসতের যশোর রোডে ৷ গাড়িতে বসেই মুখ্যমন্ত্রী মৃতের পরিবারের অভিযোগ শোনেন ৷ তিনি মৃতের মাকে মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় চাকরি দেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছেন ৷
বিক্ষোভ সামাল দিতে আসরে নামেন স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মাইক হাতে তিনি ঘোষণা করেন, "এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে ৷ দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা হবে ৷" শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রীর কোটা থেকে নিহত যুবকের মা-কে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন মমতা ৷ এই বিষয়ে রাজ্যের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) সুপ্রতিম সরকারকে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে যথাযথ পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় ৷
এদিকে চাকরি এবং তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হলেও খুশি নন নিহত যুবকের পরিবারের সদস্যরা ৷ তাঁদের দাবি, "চাকরি দিলেই সব হয়ে যায় না ৷ আজকে আমাদের সঙ্গে এই অমানবিক ঘটনা ঘটেছে। আগামিকাল অন্য কারও সঙ্গেও ঘটতে পারে।" তাই চিকিৎসা করতে আসা সাধারণ মানুষের কাছে এ নিয়ে সতর্ক থাকার আবেদনও করেছেন মৃত যুবকের পরিবারের সদস্যরা।
ঘটনার সূত্রপাত পথ দুর্ঘটনায় মৃত যুবকের মৃত্যুর পর ময়নাতদন্ত নিয়ে ৷ তাঁর বাঁ-চোখ উপড়ে নেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় ৷ সোমবার রাস্তা পার হতে গিয়ে বারাসতের কাজিপাড়া রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় মালবাহী গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হন প্রীতম ঘোষ (35) ৷ প্রীতমের বাড়ি কাজিপাড়ার নেতাজী নগরে ৷ রক্তাক্ত অবস্থায় দ্রুত তাঁকে বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি ৷ চিকিৎসকরা ওই যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷
নিয়ম মেনে মৃত যুবকের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে ৷ ময়নাতদন্তের পর মঙ্গলবার যুবকের নিথর দেহ তুলে দেওয়ার কথা ছিল পরিবারের হাতে ৷ কিন্তু সেখানেই বাধে বিপত্তি ! যুবকের পরিবারের অভিযোগ, ময়নাতদন্তের পর দেহ নিতে গিয়ে তাঁরা দেখতে পান মৃতের শরীরে বাঁ-চোখ উধাও হয়ে গিয়েছে ৷ ডান চোখ অক্ষত থাকলেও বাঁ-চোখ কেন নেই, সেই প্রশ্ন করা হলে কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি সরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ৷ এরপরই চোখ 'চুরি'র অভিযোগে সরব হন তাঁরা ৷
মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ এ নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠনের আশ্বাস দিলেও তাতে আশ্বস্ত হতে পারেননি পরিবারের সদস্যরা ৷ দোষীদের শাস্তির দাবিতে হাসপাতালের মর্গের সামনে লাগাতার বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন নিহত যুবকের পরিবার ৷
এরই মধ্যে বিক্ষোভকারীরা খবর পান বনগাঁর কর্মসূচি সেরে সড়কপথে যশোর রোড দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় কলকাতায় যাবে ৷ সেই মতো মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় আটকাতে বারাসতে যশোর রোডের উপর জড়ো হন নিহতের পরিবারের লোকজন ৷ তাঁদের বিক্ষোভের মুখে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় আটকে পড়ে বারাসত মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন যশোর রোডে ৷ পুলিশের শত চেষ্টাতেও বিক্ষোভকারীরা সরে না যাওয়ায় শেষে হস্তক্ষেপ করেন খোদ মুখ্যমন্ত্রীই ৷ তিনি মৃতের পরিবারের থেকে গোটা ঘটনাটি শোনেন ৷
গাড়িতে বসে মৃতদেহের শরীর থেকে চোখ উপড়ে নেওয়ার প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ৷ তদন্তের নির্দেশ দিলাম ৷ যদি এই ঘটনা ঘটিয়ে থাকে তবে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হবে ৷ যে পরিবারের সঙ্গে এমনটা হয়েছে, তাদের প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে ৷ পরিবার বিচার পাবে ৷ অপরাধ করে থাকলে শাস্তি দেওয়া হবে ৷"
তিনি রাজ্য পুলিশের অন্যতম শীর্ষ আধিকারিক সুপ্রতিম সরকারকে মৃতের বাড়ির ঠিকানা লিখে নেওয়া-সহ মৃতের মায়ের বায়োডাটা নেওয়ার নির্দেশ দেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় বছরে দু'টি চাকরি হয়ে থাকে ৷ নিহত যুবকের মা-কে কাছাকাছি কোথাও একটি চাকরি দেওয়া হবে, যাতে সংসার চলে যায় ৷ প্রথম বছর মাসে 10 হাজার টাকা করে মাইনে পাবেন মৃতের মা ৷ তারপর স্থায়ী হবেন ৷ দু'দিন সময় নিচ্ছি ৷ বুধবার বায়োডাটা সংগ্রহ করার পর বৃহস্পতিবার চাকরির নিয়োগপত্র পৌঁছে যাবে মৃত যুবকের বাড়িতে ৷ অন্যায় হলে বিচার হবে, ক্ষতিপূরণও দেওয়া হবে ৷"
এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসের পরেও আশ্বস্ত হতে পারছেন না মৃতের পরিবারের সদস্যরা। মৃতের আত্মীয় পল্লবী দাস বলেন, "আজ একজনের শরীর থেকে চোখ চুরি হয়েছে ৷ কাল অন্য কারও কিডনি চুরি হয়ে যেতে পারে ৷ সরকারি হাসপাতালে এসব নিয়ে ব্যবসা চলছে ৷ আমরা হাসপাতালে বড় বড় বিল্ডিং চাই না ৷ বারাসত মেডিক্যাল কলেজে সঠিক পরিষেবা পাওয়া যায় না ৷ পরিষেবার নামে এখানে একটা চক্র চলছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী চাকরি-ক্ষতিপূরণ দিলেই সব কিছু হয়ে যায় না ৷ আমরা এতে খুশি নই ৷"