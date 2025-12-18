'উন্নয়নে পথপ্রদর্শক বাংলা', সংখ্যালঘু অধিকার দিবসে মমতার মুখে সাফল্যের খতিয়ান

'উন্নয়নে পথপ্রদর্শক বাংলা', সংখ্যালঘু অধিকার দিবসে মমতার মুখে সাফল্যের খতিয়ান
সংখ্যালঘু উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরতে গিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলার সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
কলকাতা, 18 ডিসেম্বর: বৃহস্পতিবার দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে সংখ্যালঘু অধিকার দিবস । এই বিশেষ দিনে রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি গত দেড় দশকে তাঁর সরকারের আমলে সংখ্যালঘু উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
বৃহস্পতিবার সোশাল মিডিয়া পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, সংখ্যালঘু উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে দেশের মধ্যে পথপ্রদর্শক । 2011 সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে তাঁর সরকার সংখ্যালঘু দফতরের বাজেটে অভূতপূর্ব বৃদ্ধি ঘটিয়েছে বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী । 2010-11 সালে যেখানে এই দফতরের বাজেট ছিল মাত্র 472 কোটি টাকা, 2025-26 অর্থবর্ষে তা 10 গুণেরও বেশি বাড়িয়ে 5 হাজার 602 কোটি টাকারও বেশি করা হয়েছে বলে তিনি জানান ।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, তাঁর সরকারের প্রধান লক্ষ্যই হল সংখ্যালঘুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সার্বিক উন্নয়ন এবং তাঁদের শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করা । শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলার সাফল্যের কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সংখ্যালঘু স্কলারশিপের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ আজ দেশের মধ্যে এক নম্বর স্থানে রয়েছে । রাজ্য সরকারের নিজস্ব তহবিলে চালু হওয়া 'ঐক্যশ্রী' স্কলারশিপের মাধ্যমে প্রায় 4 কোটি 85 লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে 10 হাজার 208 কোটি টাকার বেশি সহায়তা দেওয়া হয়েছে । এছাড়া ওবিসি পড়ুয়াদের জন্য রয়েছে 'মেধাশ্রী' প্রকল্প ।
উচ্চশিক্ষার স্বপ্নপূরণে সংখ্যালঘু পড়ুয়াদের 30 লক্ষ টাকা পর্যন্ত এডুকেশন লোন দেওয়া হচ্ছে, যা গত 15 বছরে প্রায় 40 হাজার পড়ুয়া গ্রহণ করেছেন । এছাড়া স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড এবং 'যোগ্যশ্রী' প্রকল্পের মাধ্যমে ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষার জন্য বিনামূল্যে কোচিং-এর ব্যবস্থাও করা হয়েছে । মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস নির্মাণ থেকে শুরু করে ইংলিশ মিডিয়াম মডেল মাদ্রাসা স্থাপন-সব ক্ষেত্রেই রাজ্য উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করেছে । আর্থিক স্বনির্ভরতা ও আবাসন প্রকল্পের ক্ষেত্রেও সরকার পিছিয়ে নেই বলে দাবি করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
এটা আমার গর্ব, সংখ্যালঘু উন্নয়নে আমাদের সরকার অভূতপূর্ব কাজ করেছে এবং করে চলেছে।
সংখ্যালঘু দপ্তরের প্ল্যান বাজেট ১০ গুণের বেশি বৃদ্ধি করা হয়েছে - ২০১০-১১ সালের ৪৭২ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০২৫-২৬ সালে ৫ হাজার ৬০২ কোটি…
মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, গত 14 বছরে 16 লক্ষের বেশি সংখ্যালঘু যুবক-যুবতী ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রায় 4 হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে । কেন্দ্রীয় প্রকল্প এমএসডিপি (MSDP) রূপায়ণে বাংলা এখন দেশের সেরা । এই প্রকল্পের মাধ্যমে সংখ্যালঘু প্রধান এলাকাগুলিতে প্রায় 2 লক্ষ পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে । পাশাপাশি, রাজ্যের নিজস্ব আইএমডিপি (IMDP) প্রকল্পের মাধ্যমেও কয়েকশো কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে পরিকাঠামো উন্নয়নে ।
দুঃস্থ সংখ্যালঘু মহিলাদের ঘর তৈরির জন্য 1 লক্ষ 20 হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে, যার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই 2 লক্ষ 60 হাজারের বেশি মানুষ উপকৃত হয়েছেন । মাইনরিটি হোস্টেলের রক্ষণাবেক্ষণ ভাতাও 1000 টাকা থেকে বাড়িয়ে মাসিক 1800 টাকা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার । সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত অধিকারের বিষয়টিকেও রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে ।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করিয়ে দেন, উর্দুকে সরকারি ভাষার মর্যাদা দেওয়া এবং রাজারহাটে 107 কোটি টাকা ব্যয়ে আধুনিক হজ হাউস নির্মাণ করা হয়েছে তাঁর আমলেই । ইমাম ও মোয়াজ্জিনরা সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের প্রচারের কাজে যুক্ত রয়েছেন । এছাড়া সংখ্যালঘু উন্নয়ন পর্ষদ ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানে জোর দেওয়া হচ্ছে । মুর্শিদাবাদে একটি সংখ্যালঘু সাংস্কৃতিক উন্নয়ন কেন্দ্রও গড়ে তোলা হচ্ছে ।
সব মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ থেকে শুরু করে সামাজিক নিরাপত্তা-প্রতিটি স্তরে সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় তাঁর সরকার দায়বদ্ধ এবং আগামিদিনেও এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে ।