ভোটার তালিকা নিয়ে সংঘাত, ফেব্রুয়ারিতে ভুক্তভোগীদের সঙ্গে কমিশনের দুয়ারে মমতা !

ভোটার তালিকা নিয়ে সংঘাত, ফেব্রুয়ারিতে ভুক্তভোগীদের সঙ্গে কমিশনের দুয়ারে মমতা !
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর এবার নির্বাচন কমিশনের মুখোমুখি হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ফেব্রুয়ারিতে তাঁর দিল্লি যাওয়ার খবর সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু জল্পনা ৷
Published : January 27, 2026 at 10:17 AM IST
কলকাতা, 27 জানুয়ারি: রাজ্যে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) প্রক্রিয়া নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত যখন চরমে, ঠিক তখনই এক বড়সড় রাজনৈতিক পদক্ষেপের পথে হাঁটতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । বাংলার রাজনৈতিক অলিন্দে এখন জোর জল্পনা, ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই দিল্লি সফরে যেতে পারেন তৃণমূল সুপ্রিমো ।
তবে এবারের সফর কেবল সৌজন্যমূলক বা প্রশাসনিক বৈঠকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না । বরং ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া এবং অযথা হয়রানির অভিযোগকে সামনে রেখে জাতীয় স্তরে আন্দোলনের ঝাঁজ বাড়াতেই এই সফর বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।
সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী একা নন; এসআইআর প্রক্রিয়ায় যাঁদের নাম অন্যায়ভাবে বাদ গিয়েছে বা যাঁদের জীবিত থাকা সত্ত্বেও মৃত বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেইসব মানুষজনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সোজা নির্বাচন কমিশনের দফতরে হানা দিতে পারেন । একইসঙ্গে SIR এর কারণে মৃতদের পরিবারের প্রতিনিধিদেরও তিনি নিয়ে যেতে পারেন বলে খবর ।
তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরমহল সূত্রে খবর, দিন তিনেকের এই সম্ভাব্য সফরকে ঘিরে ইতিমধ্যেই তোড়জোড় শুরু হয়েছে । এই সফরের গুরুত্ব এতটাই যে, এর জন্য পিছিয়ে যেতে পারে রাজ্য মন্ত্রিসভার পূর্বনির্ধারিত বৈঠকও । রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই দিল্লি যাত্রা আসলে এক ঢিলে দুই পাখি মারার কৌশল ।
প্রথমত, তিনি রাজ্যের আমজনতার কাছে বার্তা দিতে চান যে, তাঁদের ভোটাধিকার রক্ষায় তিনি শেষ পর্যন্ত লড়াই করবেন । দ্বিতীয়ত, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে তিনি যে প্রশ্ন তুলেছেন, তা দিল্লির বুকে দাঁড়িয়ে আরও জোরালো করা । এর আগে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এক প্রতিনিধি দল নিয়ে দিল্লিতে গিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন । কিন্তু সেই বৈঠকের পরেও এসআইআর নিয়ে জট তো কাটেইনি, উল্টে তৃণমূলের অভিযোগ, সুকৌশলে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত চলছে । অভিষেক যে সুর চড়িয়েছিলেন, এবার সেই সুরকেই আরও কয়েক ধাপ উপরে নিয়ে যেতে চাইছেন মমতা ।
ফেব্রুয়ারির শুরুতেই দিল্লিতে সংসদীয় রাজনীতির পারদ থাকবে তুঙ্গে । 1 ফেব্রুয়ারি সংসদে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন । তার ঠিক আগেই কেন্দ্র সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছে । সংসদের অধিবেশন চলাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজধানীতে উপস্থিতি রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল । ওই সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও দিল্লিতে থাকবেন বলে জানা গিয়েছে । ফলে বাজেট অধিবেশনের আবহে সংসদ ভবনের অলিন্দে বা বাইরে বিজেপি-বিরোধী জোটের নেতাদের সঙ্গে মমতার সাক্ষাতের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে । জাতীয় রাজনীতিতে এই মুহূর্তে বিরোধী ঐক্যের সলতে পাকানোর কাজ চলছে, আর ভোটার তালিকা সংশোধনের মতো স্পর্শকাতর বিষয়কে হাতিয়ার করে মমতা সেই ঐক্যের মঞ্চকে আরও শক্তিশালী করতে চাইবেন, সেটাই স্বাভাবিক ।
তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে সাধারণ মানুষকে হেনস্থা করছে । বিশেষ করে শুনানির প্রক্রিয়া নিয়ে ঘোর আপত্তি রয়েছে রাজ্যের শাসকদলের । তাদের দাবি, বহু বয়স্ক মানুষ এবং বৈধ ভোটারকে নথিপত্র পরীক্ষার নামে অহেতুক হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন, একজনও প্রকৃত ভোটারের নাম যদি তালিকা থেকে বাদ যায়, তবে তিনি বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন । সেই আন্দোলনেরই প্রথম ধাপ হিসেবে মনে করা হচ্ছে এই দিল্লি সফরকে । যদি সত্যিই তিনি ভুক্তভোগী পরিবারগুলিকে নিয়ে কমিশনের দফতরে যান, তবে তা হবে সাম্প্রতিক রাজনীতিতে এক নজিরবিহীন ঘটনা ।
মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ভূমিকা নিয়েও এবার সরাসরি সংঘাতের পথে হাঁটতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী । তৃণমূলের দাবি, কমিশনের আচরণ নিরপেক্ষ নয় এবং তারা কেন্দ্রের শাসকদলের নির্দেশেই কাজ করছে । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে স্পষ্ট করেছেন, বাংলার মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার এই চক্রান্ত তিনি কিছুতেই সফল হতে দেবেন না । প্রশাসনিক স্তরে আপত্তি জানানোর পাশাপাশি রাজপথে নেমে রাজনৈতিক মোকাবিলাতেও তিনি যে পিছপা নন, ফেব্রুয়ারির এই সফর তারই ইঙ্গিত বহন করছে । এখন দেখার, তাঁর এই দিল্লি অভিযানে নির্বাচন কমিশন বা কেন্দ্রীয় সরকার নিজেদের অবস্থান থেকে সরে আসে কি না, নাকি সংঘাতের জল গড়ায় আরও অনেক দূর ।