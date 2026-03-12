ETV Bharat / state

14 মার্চ ব্রিগেডে মোদির সঙ্গে একমঞ্চে মমতা !

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কলকাতার সভায় আমন্ত্রণ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (ফাইল চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 12, 2026 at 1:15 PM IST

1 Min Read
কলকাতা, 12 মার্চ: আগামী 14 মার্চ কলকাতার ঐতিহাসিক ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেখানেই একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন তিনি ৷ সেই সরকারি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে । কিছুক্ষণ আগে সূত্রের তরফে একথা জানা গিয়েছে ।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে সারা রাজ্যজুড়ে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা চলছে । পরিবর্তনের বার্তা নিয়ে বিজেপির 10টি রথ রাজ্যের বিভিন্ন দিকে যাচ্ছে । সারা রাজ্য পরিক্রমা করে কলকাতায় এসে এই কর্মসূচি শেষ হবে । মূলত আগামী 14 মার্চ কলকাতার ঐতিহাসিক ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসভা দিয়েই শেষ হবে এই পরিবর্তন যাত্রা ।

জাতীয় সড়ক-সহ একাধিক প্রকল্পের সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে, বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, ওইদিন ব্রিগেডের জনসভা থেকে জাতীয় সড়ক-সহ একাধিক প্রকল্পের সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । পশ্চিমবঙ্গে হাইওয়ের একাধিক প্রকল্পের কাজ চলছে । আর ব্রিগেডের প্রধানমন্ত্রীর সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে । প্রধানমন্ত্রীর ওই অনুষ্ঠানে থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী ।

বিস্তারিত আসছে...

