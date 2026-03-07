UPSC 2025: রাজ্য সরকারের কোচিং নিয়ে সফল বাংলার 11 পড়ুয়া, উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী

UPSC 2025: রাজ্য সরকারের কোচিং নিয়ে সফল বাংলার 11 পড়ুয়া, উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, তৃণমূল সরকারের আমলেই এই বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি গড়ে তোলা হয়েছিল । তাই এই কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীদের বিপুল সাফল্যে তিনি গর্বিত ।
কলকাতা, 7 মার্চ: সদ্য প্রকাশিত ইউপিএসসি (UPSC) সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষা 2025-এর চূড়ান্ত ফলাফলে নজরকাড়া সাফল্য পেলেন রাজ্য সরকারের কোচিং সেন্টারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাংলার 11 জন পরীক্ষার্থী । আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ঠিক আগের দিন এই অভাবনীয় সাফল্যের খবর নিজের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে শেয়ার করে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
তিনি জানান, এই সফল পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই মহিলা । নারী দিবসের প্রাক্কালে এই ঘটনা এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে বলে তিনি তাঁর পোস্টে জানিয়েছেন । মুখ্যমন্ত্রীর সোশাল মিডিয়া পোস্ট অনুযায়ী, রাজ্য সরকারের নিজস্ব 'সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিভিল সার্ভিসেস স্টাডি সেন্টার' থেকে অত্যন্ত নামমাত্র খরচে বা ভর্তুকিযুক্ত কোচিং নিয়ে এই 11 জন পরীক্ষার্থী সর্বভারতীয় স্তরে চূড়ান্ত মেধা তালিকায় নিজেদের জায়গা করে নিয়েছেন ।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, তাঁর সরকারের আমলেই এই বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি গড়ে তোলা হয়েছিল । আজ সেই কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীদের এই বিপুল সাফল্য তাঁকে অত্যন্ত গর্বিত করেছে । সফল পরীক্ষার্থী, তাঁদের অভিভাবক এবং শিক্ষকদের প্রতি তিনি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন । একই সঙ্গে আগামিদিনে যারা এই পরীক্ষায় বসতে চলেছেন, তাঁদেরও আগাম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ।
রাজ্য সরকারের ওই সেন্টারের যে 11 জন পড়ুয়া সাফল্যের মুখ দেখেছেন, তাঁদের নাম ও সর্বভারতীয় র্যাংক মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পোস্টে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন । এই কৃতীদের তালিকায় রয়েছেন দীক্ষা রাই (র্যাংক 40), আকাশ কুমার রাই (279), বৈষ্ণা বিশ্বাস (367), গৌতম ঠাকুরি (432), দেবজ্যোতি হালদার (443), দেবব্রত প্রামাণিক (467), এস নিবেদ কুমার (486), মহসিনা বানু (648), জুহি দাস (649), কীর্তি চৌধুরী (760) এবং অ্যানিয়েলা শেরপা (893) ।
মুখ্যমন্ত্রী আশাপ্রকাশ করেছেন যে, এই মেধাবী ছেলেমেয়েরা আগামিদিনে আইএএস (IAS), আইপিএস (IPS)-সহ দেশের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত হয়ে রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করবেন । সরকারি সেন্টারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই 11 জন ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ থেকে আরও বেশ কয়েকজন পরীক্ষার্থী এবারের ইউপিএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন বলে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বার্তায় উল্লেখ করেছেন । এই সর্বভারতীয় পরীক্ষায় সফল হয়ে তাঁরাও শীর্ষস্থানীয় প্রশাসনিক চাকরিতে যোগ দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে ।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, রাজ্য সরকারের এই নিরন্তর উৎসাহদান এবং যত্ন বাংলার যুবসমাজকে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করেছে । এই সাম্প্রতিক সাফল্য আগামিদিনে রাজ্যের আরও অনেক পড়ুয়াকে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসতে এবং সফল হতে উৎসাহিত করবে বলে তিনি মনে করেন ।
এদিন এই কৃতী ছাত্রছাত্রীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাঁর বার্তায় তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ সরকার সবসময় আপনাদের পাশে রয়েছে । আগামিদিনে পথচলায় রাজ্য সরকার এই মেধাবী তরুণ-তরুণীদের সবরকমের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ৷" নারী দিবসের প্রাক্কালে সর্বভারতীয় স্তরে বাংলার ছেলেমেয়েদের, বিশেষ করে মেয়েদের এই উল্লেখযোগ্য সাফল্য গোটা রাজ্যের কাছেই এক বড়মাপের প্রাপ্তি বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।