বাংলার ‘মাটির সৃষ্টি’ ও তিন ধানে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কৃষি সংস্থার স্বীকৃতি, গর্বিত মমতা
Published : February 18, 2026 at 3:42 PM IST
কলকাতা, 18 ফেব্রুয়ারি: বাংলার মুকুটে ফের আন্তর্জাতিক সম্মানের পালক। এবার রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বা ‘এফএও’ (FAO)-র স্বীকৃতি পেল রাজ্য সরকারের স্বপ্নের প্রকল্প ‘মাটির সৃষ্টি’। একই সঙ্গে বাংলার বিখ্যাত তিন সুগন্ধি চাল— গোবিন্দভোগ, তুলাইপাঞ্জি এবং কনকচুরকেও ‘খাদ্য ও সংস্কৃতি ঐতিহ্য’ হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছে তারা।
বুধবার নিজের ফেসবুক পেজে এই খবর শেয়ার করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে রুক্ষ জমিকে চাষযোগ্য করে তোলার লক্ষ্যেই বছর কয়েক আগে এই প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন তিনি। সেই উদ্যোগই এবার বিশ্বমঞ্চে সমাদৃত হওয়ায় স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী । এই সম্মান তিনি উৎসর্গ করেছেন বাংলার কৃষক ভাই-বোনদের।
এদিন মুখ্যমন্ত্রী সোশাল মিডিয়ায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের কৃষি সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেলের পাঠানো শংসাপত্রগুলি শেয়ার করেছেন। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ‘‘অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, UN আবারও আমাদের একটি পথিকৃৎ উদ্যোগকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ইউনাইটেড নেশনসের Food and Agriculture Organization (FAO) আমাদের ‘মাটির সৃষ্টি’ কর্মসূচিকে দিয়েছে এই আন্তর্জাতিকভাবে মূল্যবান স্বীকৃতির শংসাপত্র।’’
2020 সালে মূলত বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর ও বীরভূমের মতো জেলাগুলির রুক্ষ জমিকে কাজে লাগানোর জন্য এই প্রকল্পের সূচনা হয়। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পোস্টে মনে করিয়ে দিয়েছেন, ‘‘আমাদের রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে 2020 সালে আমরা যে পথপ্রদর্শক ‘মাটির সৃষ্টি’ প্রকল্প শুরু করেছিলাম, তার বিপুল সাফল্যের জন্যই আন্তর্জাতিক স্তরের এই প্রশংসাপত্র।’’
প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল পতিত ও অনুর্বর জমিকে কেবল চাষযোগ্য করাই নয়, বরং সেখানে উদ্যানপালন ও মৎস্যচাষের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা ৷ মমতার কথায়, ‘‘প্রাকৃতিক ঐতিহ্য এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কার্যকর এই বহুমুখী প্রকল্পটিকে একটি অনন্য জনমুখী উদ্যোগ হিসেবে UN স্বীকৃতি দিল। ‘মাটির সৃষ্টি’ প্রকল্পের মাধ্যমে, এক অনন্য বীক্ষায়, আমরা জমি, সেচ এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থার নানা প্রকরণকে এক সূত্রে গেঁথেছি।’’
তিনি আরও যোগ করেছেন, ‘‘আমাদের মূল লক্ষ্য পশ্চিমাঞ্চলের রুক্ষ, অনুর্বর এবং একফসলি জমিকে উর্বর, বহুফসলি, ও বছরভর চাষযোগ্য করে তোলা। সুজলা ও উর্বর এইসব জমিতে এখন শাকসবজির ফলন ও ফলের চাষও হচ্ছে।’’ পুকুর খনন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে যে কয়েক লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে, সে কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি। তবে কেবল ‘মাটির সৃষ্টি’ নয়, বাংলার কৃষিজাত পণ্যের সম্ভারও এবার আন্তর্জাতিক মানের তকমা পেল।
মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ‘‘আমি আনন্দের সঙ্গে আরও জানাচ্ছি যে, UN (FAO)-এর পাশাপাশি বাংলার বিখ্যাত সুগন্ধি চাল— গোবিন্দভোগ, তুলাইপাঞ্জি এবং কনকচুরকে আন্তর্জাতিক ‘খাদ্য ও সংস্কৃতি ঐতিহ্য’ (Food & Culture Heritage) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।’’ প্রসঙ্গত, এই তিন প্রকার চাল বাংলার ঐতিহ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের তুলাইপাঞ্জি এবং দক্ষিণবঙ্গের গোবিন্দভোগ চালের কদর বিশ্বজুড়ে। সেই ঐতিহ্যকেই এবার সিলমোহর দিল রাষ্ট্রপুঞ্জ।
স্বাভাবিকভাবেই বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি শাসকদলের কাছে বড় হাতিয়ার। বিরোধীরা যখন রাজ্যের কৃষি ও শিল্প নিয়ে প্রশ্ন তুলছে, তখন মমতার এই পোস্ট এবং আন্তর্জাতিক শংসাপত্র নিঃসন্দেহে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের দলিল হিসেবেই উঠে এল। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের শেষে এই সাফল্যের পুরো কৃতিত্ব দিয়েছেন বাংলার সাধারণ মানুষকে। তিনি লিখেছেন, ‘‘প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য এবং আমাদের খাদ্য সংস্কৃতি রক্ষার ক্ষেত্রে এইসব আন্তর্জাতিক সম্মান বাংলার কাজের এক বিশাল স্বীকৃতি ৷ এই গৌরব আমি গ্রামবাংলার সকল মানুষ, বিশেষ করে বাংলার কৃষক ভাই-বোনদের উৎসর্গ করছি।’’
নবান্ন সূত্রে খবর, আগামী দিনে এই স্বীকৃতিকে পাথেয় করে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে ‘মাটির সৃষ্টি’ প্রকল্পের পরিধি আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের।