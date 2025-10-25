সরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বারবার একই ধরনের ঘটনা চক্রান্ত নয় তো! আশঙ্কা মুখ্যমন্ত্রীর

সরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বারবার একই ধরনের ঘটনা চক্রান্ত নয় তো! আশঙ্কা মুখ্যমন্ত্রীর
নবান্নে জরুরি বৈঠকে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো সংক্রান্ত চক্রান্ত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : October 25, 2025 at 6:33 PM IST
কলকাতা, 25 অক্টোবর: উলুবেড়িয়া থেকে এসএসকেএম ৷ একাধিক সরকারি হাসপাতালে যৌন হেনস্তা থেকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে ৷ এই আবহে রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে আবারও উদ্বেগ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । শনিবার নবান্নে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের ডাকা উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে ভার্চুয়ালি যোগ দেন তিনি ৷
মুখ্যমন্ত্রী সেই বৈঠকে জানান, সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বারবার একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি কোনোভাবে স্বাভাবিক নয় । তাঁর আশঙ্কা, চক্রান্ত করে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে বিতর্কিত ও অস্থির করে তুলতে চাইছে একাংশ । কারণ স্বাস্থ্য দফতর সরাসরি তাঁর অধীন, ফলে হাসপাতালের ভিতরে ঘটে যাওয়া যে কোনও 'ভাল-মন্দ' ঘটনার দায় শেষপর্যন্ত তাঁর দিকেই আঙুল উঠবে ৷
আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসক তরুণীকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর দেশজুড়ে যে প্রতিবাদ হয়, তা সামাল দিতে দ্রুত ব্যবস্থায় নেমেছিল রাজ্য় সরকার । পুলিশের তদন্ত থেকে নিয়ে হাসপাতালের ভেতর সিকিউরিটি ব্যবস্থায় পরিবর্তন, নানা পদক্ষেপ ঘোষণা করা হয়েছিল নবান্নের তরফে । কিন্তু এরই মধ্যে সম্প্রতি এসএসকেএম হাসপাতালে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ, উলুবেড়িয়া, বীরভূম এবং দুর্গাপুরের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে একের পর এক ঘটনায় ফের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে যে, রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে মহিলাদের নিরাপত্তা আদৌ কতটা নিশ্চিত?
এমন পটভূমিতেই নবান্নে এদিন এই বৈঠক হয় । যেখানে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দফতরের শীর্ষ আধিকারিকরা, বিভিন্ন জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার ও সিএমওএইচরা । মুখ্যমন্ত্রী ফোনে বৈঠকে যুক্ত হয়ে জানান, সরকারি হাসপাতাল কেবল রোগীর চিকিৎসার জায়গা নয়, রাজ্যের জনস্বাস্থ্যের ভাবমূর্তির ধারক । সেই জায়গায় অরাজকতা বা প্রশাসনিক উদাসীনতা কোনোভাবেই সহ্য করা হবে না ।
তিনি জানতে চান, কেন এবং কীভাবে সম্প্রতি হাসপাতালে এমন ঘটনা ঘটছে । শুধু তাই নয়, এসএসকেএম-এর ঘটনার প্রসঙ্গ তুলেও প্রশ্ন করেন, কীভাবে এক হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মী অন্য হাসপাতালে গিয়ে কাজ শুরু করল । হাসপাতালের অধ্যক্ষ 'অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট' জমা দিয়েছেন বলেও সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে ।
এ দিন বৈঠকে বারবার উঠে এসেছে নিরাপত্তা ব্যবস্থার ঘাটতির বিষয়টি । হাসপাতালের ভিতরে নজরদারি ব্যবস্থায় কোথায় কোথায় ফাঁক রয়েছে, কারা দরজা দিয়ে সহজে ঢুকছে বা বের হচ্ছে, কর্মীদের পরিচয়পত্র থাকা সত্ত্বেও নিয়ন্ত্রণ কতটা কার্যকর-এসব নিয়ে নতুন করে পর্যালোচনার নির্দেশ দেওয়া হয় । মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কার জানিয়েছেন, পরিচয়পত্র ব্যবস্থায় আর কোনও ঢিলেঢালা ভাব চলবে না । বিশেষ করে চিকিৎসক নন, এমন সমস্ত কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রতিটি হাসপাতালকে আরও কঠোর হতে হবে । বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীদের ক্ষেত্রেও প্রশিক্ষণ, পরিচয়পত্র ও দায়িত্ব বণ্টন নিয়ে আরও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে ।
প্রশাসনিক মহলের এক শীর্ষ সূত্রের কথায়, "মুখ্যমন্ত্রী আজ যে বার্তা দিয়েছেন তা স্পষ্ট, নিরাপত্তার বিষয়টিকে আর কোনোভাবেই সাধারণ ঘটনা হিসেবে দেখা হবে না । হাসপাতাল হচ্ছে মানুষের আস্থা এবং একই সঙ্গে সরকারের ভাবমূর্তির কেন্দ্রবিন্দু । তাই সামান্য ঢিলেঢালাও বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে ।"
উৎসবের আমেজ কাটিয়ে এখনও নবান্ন পুরোপুরি কাজের স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার চেষ্টায় । অথচ ঠিক এই সময়ে এমন বৈঠক ডেকেই সরকার স্পষ্ট করতে চাইল, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনে কঠোর থেকে কঠোরতর পদক্ষেপ করতেও তারা পিছপা হবে না । তবে বাস্তবে মাঠপর্যায়ে পরিবর্তন কতটা আসে, তা নজর থাকবে আগামী কয়েক সপ্তাহেই । সময়ই শেষ পর্যন্ত বলে দেবে, প্রশাসনিক সতর্কতা কীভাবে হাসপাতালে নিরাপত্তার পরিবেশকে দৃশ্যত বদলে দিতে পারে ।
একনজরে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ:
- চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী ও রোগীদের নিরাপত্তা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে নিশ্চিত করতে হবে ।
- হাসপাতালের ভিতরে ও বাইরে নজরদারি বাড়াতে হবে ৷ প্রয়োজনে অতিরিক্ত সিসিটিভি লাগাতে হবে ।
- হাসপাতাল চত্বরে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে পরিচয়পত্র ব্যবস্থা কঠোর করা হবে ।
- চিকিৎসক ছাড়া অন্যান্য সকল কর্মীর জন্য বাধ্যতামূলক পরিচয়পত্র ও তালিকা তৈরি করতে হবে ।
- বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে যথাযথ প্রশিক্ষণ, পরিচয়বাহী পোশাক এবং ডিউটি রোস্টার নিশ্চিত করতে হবে ।