গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদ, নারী দিবসে কালো শাড়িতে মহিলাদের পথে নামতে বললেন মমতা

8 মার্চ অর্থাৎ রবিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসে মহিলারা কালো শাড়ি পরে প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নেবেন বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

Mamata protest LPG price hike
গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে পথে মমতা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 7, 2026 at 4:24 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 7 মার্চ: রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধি নিয়ে পথে নামছে তৃণমূল ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার ধর্না মঞ্চ থেকে জানিয়েছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা শাখা এলপিজি'র দাম বৃদ্ধির বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করবে। 8 মার্চ অর্থাৎ রবিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসে মহিলারা কালো শাড়ি পরে সঙ্গে হাতা, খুন্তি নিয়ে প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নেবেন বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের জেরে ক্রমেই বাড়ছে জ্বালানির খরচ ৷ এরই মধ্যে গৃহস্থের রান্নার গ্যাস (এলপিজি) 60 টাকা এবং বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম 114.5 টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে । এরই প্রতিবাদে পথে নামছে তৃণমূল ৷ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) চলাকালীন ইচ্ছাকৃতভাবে নাম মুছে ফেলার অভিযোগে ধর্নায় বসেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগে ধর্না অবস্থানের দ্বিতীয় দিনে মমতা জানান, কেন্দ্র বিকল্প ব্যবস্থা না-করেই জনবিরোধী নীতিতে এলপিজির দাম ইচ্ছামতো বৃদ্ধি করছে। যার বিরুদ্ধে এবার পথে নামবে তৃণমূল ৷

গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে পথে মমতা (ইটিভি ভারত)

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "রবিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবস। আমি চন্দ্রীমা ভট্টাচার্যকে অনুরোধ করছি, তাঁরা এলপিজির দাম বৃদ্ধির বিরুদ্ধে মহিলাদের প্রতিবাদ সমাবেশ আয়োজন করুন ৷ প্রয়োজনে কালো পোশাক পরুন। আমরা গণতান্ত্রিকভাবে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করব ৷" 'গ্যাস নেই, রান্না নেই, গ্যাস নেই, খাবার নেই'- এই স্লোগানকে সামনে রেখে বাংলার মহিলারা রাস্তায় নেমে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করবেন বলেও জানান মমতা। সেই সঙ্গে, মহিলাদের হাতা, খুন্তি নিয়ে প্রতিবাদে সামিল হওয়ারও নির্দেশ দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ৷ কলকাতায় 14.2 কেজির রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বেড়ে 939 টাকা হয়েছে। শনিবার থেকেই নতুন দাম কার্যকর হবে বলেও জানিয়েছে কেন্দ্র।

কেন্দ্রের তীব্র সমালোচনা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "গতকাল ওরা এলপিজি-র দাম 60 টাকা বাড়িয়েছে। তারপর গ্যাস বুকিংয়ের জন্য 21 দিনের লক-ইন পিরিয়ড নির্ধারণ করে দিয়েছে । 21 দিনের মধ্যে গ্যাস পাওয়ার মানে হল, যদি এই সময়ে কারও গ্যাস শেষ হয়ে যায়, তাহলে তিনি রান্না করতে পারবেন না ৷ সিলিন্ডার শেষ হয়ে গেলে মানুষ কী করবে ? এই 21 দিন মানুষ কী খাবে ? কেন্দ্রীয় সরকার এসে রান্না করা খাবার দেবে নাকি হোম ডেলিভারি দেবে ?"

একই সঙ্গে তিনি বলেন, "ঘরে গ্যাস না-থাকলে তাকে 21 দিন অপেক্ষা করতে হবে। তাহলে তুমি রান্না করে দাও এসে। তাদের কি আগে থেকেই এই বিষয়গুলি নিয়ে ভাবা উচিত ছিল না ? কেরোসিনের কোটাও কমিয়ে দিয়েছে । দৈনন্দিন জীবনে কী প্রয়োজন, তা আগে থেকেই পরিকল্পনা করা উচিত। আপনারা জোর করে দাম বাড়াচ্ছেন। আপনারা কেন আগে থেকে এই সব পরিকল্পনা করেননি ? আপনারা কেন এই বিষয়গুলি নিয়ে ভাবেননি ?"

যদিও মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের অভিযোগের পাল্টা সুর চড়িয়েছে বিজেপি ৷ যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে পেট্রল, ডিজেলের দাম বৃদ্ধি প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পেট্রল এবং ডিজেলের দাম কেন বেশি?" তিনি এও প্রশ্ন তোলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কেন অন্যান্য রাজ্যের মতো জ্বালানির উপর কর কমাচ্ছে না।

