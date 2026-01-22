আমজনতার ভোগান্তি মুখ্যমন্ত্রীর কলমে, বইমেলায় প্রকাশিত SIR নিয়ে কবিতার বই

ETV Bharat / state

বইমেলায় প্রকাশিত SIR নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কবিতার বই (নিজস্ব চিত্র)
কলকাতা, 22 জানুয়ারি: আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা মানেই বইপ্রেমীদের ভিড় এবং নতুন বইয়ের গন্ধ । আর এই বই উৎসবে প্রতিবারের মতো এবারও পাঠকদের জন্য রয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বই ৷ তবে এবারের প্রেক্ষাপটটি কিছুটা ভিন্ন এবং রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । রাজ্যে যখন 'এসআইআর' (SIR) নিয়ে জোর বিতর্ক চলছে, সাধারণ মানুষ যখন হেনস্তার অভিযোগ তুলছেন, ঠিক সেই সময়েই এই জ্বলন্ত ইস্যুকে নিজের কলমে তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী ।

এসআইআর-এর নাম করে রাজ্যে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং বয়স্ক থেকে মধ্যবয়সী - সকলকে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে, এই অভিযোগ নিয়েই নিজের প্রতিবাদ ও ভাবনাকে মলাটবন্দি করেছেন তিনি । বইমেলার উদ্বোধনী মঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ করলেন তাঁর বহুচর্চিত বই 'এসআইআর 26-এ-26' (SIR 26-e-26)। জানা গিয়েছে, এই বইটিতে মোট 26টি কবিতা রয়েছে, যা তিনি সাম্প্রতিক পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে লিখেছেন ।

ETV BHARAT
বইমেলায় মুখ্যমন্ত্রীর মোট নয়টি নতুন বই প্রকাশিত হয়েছে (নিজস্ব চিত্র)

বইটি লেখার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলতে গিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এসআইআর-এর (SIR) যে হ্যারাসমেন্ট চলছে, যেহেতু এই সাল 26...26 এ 26টা কবিতা আমি হেলিতে (হেলিকপ্টারে) যেতে যেতে লিখে দিয়েছি, দু-তিন দিনের মধ্যে । ওটাও স্যার হিসেবে বেরোবে ।"

এদিন উৎসবের মঞ্চ থেকেই এসআইআর-এর প্রতিবাদে সুর চড়ান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । 49তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে তিনি রাজ্যে চলতে থাকা 'এসআইআর' (SIR) প্রক্রিয়া এবং নাগরিকদের নথি যাচাইয়ের নামে হেনস্তার যে অভিযোগ উঠেছে, তার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন । সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়ে মমতা বলেন, "আমার ঘরে আগুন লাগেনি বলে আমার পাশের বাড়িতে লেগেছে, আমি চুপ থাকতে পারি না । আমার পাড়া-প্রতিবেশীর যদি সুখে না থাকে, আমিও সুখে থাকতে পারি না ।"

ETV BHARAT
আমজনতার ভোগান্তি মুখ্যমন্ত্রীর কলমে (নিজস্ব চিত্র)

​এদিন বইমেলার উদ্বোধনী ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কেবল সাহিত্য বা সংস্কৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং বর্তমান পরিস্থিতির প্রসঙ্গ টেনে আনেন । তিনি অভিযোগ করেন, এসআইআর প্রক্রিয়ার জেরে সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন । প্রতিদিন মানুষকে পাঁচ-ছয় ঘণ্টা ধরে লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে । তিনি উল্লেখ করেন, এই হয়রানির জেরে ইতিমধ্যে প্রায় 110 জন মানুষ মারা গিয়েছেন ।

তাঁর কথায়, "লজিস্টিক ডিসক্রিপেন্সি (Logistic Discrepancy) কোনওদিন ছিল না এসআইআর-এ । একমাত্র স্টেট বাংলায় হচ্ছে, অন্য কোথাও হচ্ছে না...যাঁদের এখন বঞ্চিত করা হয়েছে, তাঁরা পাবেন । কিন্তু শুধু আইন মোতাবেক, বাংলায় যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়...ব্যাস, বাদ ।"

ETV BHARAT
বইমেলার উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী (নিজস্ব চিত্র)

​মুখ্যমন্ত্রী নাম না করে এই যাচাই প্রক্রিয়ার অযৌক্তিকতার দিকে আঙুল তোলেন । তিনি প্রশ্ন করেন, বহু প্রবীণ মানুষ, যাঁদের জন্ম স্বাধীনতার আগে বা যখন বার্থ সার্টিফিকেটের প্রচলন ছিল না, তাঁরা এখন কীভাবে বাবা-মায়ের জন্মের প্রমাণ দেবেন ? তিনি বলেন, "আমাদের যদি বলে বাবা-মায়ের সার্টিফিকেট নিয়ে এসো, বাবা-মায়ের জন্ম তারিখই তো জানি না ! তো সার্টিফিকেট কোথা থেকে আনব ?... তখন তো আর বার্থ সার্টিফিকেট ছিল না । এখন তো হসপিটালে হয়, তখন তো বাড়িতে হতো ।"

​অমর্ত্য সেন বা কবি জয় গোস্বামীর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও এই প্রক্রিয়া থেকে রেহাই দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "অমর্ত্য সেনকে যদি বলে - তোমার বাবার সাথে মায়ের বছরের কত ডিফারেন্স ? এর থেকে লজ্জাজনক কী হতে পারে ? কবি জয় গোস্বামী, তাঁকেও তো ডেকে পাঠাচ্ছে । অনেক ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার...সবাইকে ডেকেছে ।" তিনি অভিযোগ করেন, আগে জনগণ ঠিক করত কারা ক্ষমতায় আসবে, কিন্তু এখন কমিশন ঠিক করে দিচ্ছে কারা থাকবে । একে তিনি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ বলে অভিহিত করেন ।

​বইমেলার মতো একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এই রাজনৈতিক বার্তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । উপস্থিত জনতার কাছে তাঁর আহ্বান, এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে । তাঁর কথায়, অমর্ত্য সেন বা জয় গোস্বামীর অপমান আসলে সকলকেই স্পর্শ করে । তাই বইমেলার আনন্দ উপভোগ করার পাশাপাশি, মানুষের ওপর নেমে আসা এই সংকটের কথাও মনে রাখার অনুরোধ জানান মুখ্যমন্ত্রী ।

তিনি বলেন, জীবন বা সমাজ কোনও একক আঙুলের মুঠো নয়, বরং পাঁচ আঙুলের সম্মিলিত প্রয়াস । সেখানে ধর্ম, বর্ণ বা জাতির ভেদাভেদ থাকা উচিত নয় । বইমেলার প্রাঙ্গণ থেকে তিনি মানবিকতা ও ঐক্যের বার্তা দিয়ে বলেন, "আসুন আমরা শুধুই মানুষ হিসেবে বিবেচনা করি । হিউম্যানিটির ওপরে আর কিছু হয় না ।"

উল্লেখ্য, এবারের বইমেলায় মুখ্যমন্ত্রীর মোট নয়টি নতুন বই প্রকাশিত হয়েছে । নিজের লেখালেখির পরিসংখ্যান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, "এখনও পর্যন্ত 151টা বই বেরিয়েছে আমার । এবারও হয়তো ন'টা বেরোবে । কাজেই এবার সংখ্যাটা 162 হবে ।" তিনি আরও বলেন যে, তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অনেক কথাই এখনও বলে ওঠেননি, ভবিষ্যতের জন্য হৃদয়ের ভাণ্ডারে কিছু জমিয়ে রেখেছেন । তবে পাঠকদের জন্য 'কথামালা'র মাধ্যমে তিনি অল্প অল্প করে সেই অভিজ্ঞতার ঝুলি উন্মুক্ত করছেন ।

'এসআইআর' ছাড়াও এবারের বইমেলায় মুখ্যমন্ত্রীর অন্য যে বইগুলি প্রকাশিত হয়েছে, তার বিষয়বস্তুও বেশ বৈচিত্র্যময় । রেলমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর অভিজ্ঞতার ডালি সাজিয়ে প্রকাশিত হয়েছে 'আমার রেলবেলা'। এই বইটি রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কাছে বিশেষ গুরুত্ব পাবে বলে মনে করা হচ্ছে । এছাড়া ছোটদের ও প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য তিনি লিখেছেন 'বাংলার প্রকৃতি মা - কিছু ছড়ায় বলা মা'। আন্তর্জাতিক পাঠকদের কথা মাথায় রেখে এই বইটির ইংরেজি সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে, যার নাম ‘Mother Nature of Bengal: Rhymes and Reflections’।

সরকারের জনমুখী প্রকল্প নিয়েও তিনি কলম ধরেছেন । তাঁর স্বপ্নের প্রকল্প নিয়ে লেখা 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' এবং এর ইংরেজি সংস্করণটিও এদিন প্রকাশিত হয় । এছাড়া ভাষাচর্চা ও চিন্তাশীল পাঠকদের জন্য এসেছে 'কথার ভাণ্ডার - প্রথম পর্ব'। রাজ্যের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে তিনি লিখেছেন 'পুণ্যভূমি বাংলা'। পাশাপাশি সমাজসেবামূলক কাজের ওপর ভিত্তি করে ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছে 'In Service of the People'।

