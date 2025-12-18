মনরেগা থেকে 'মহাত্মা' বাদ অত্যন্ত লজ্জার, শিল্প সম্মেলনের মঞ্চে কেন্দ্রকে আক্রমণ মমতার
শিল্প সম্মেলনের মঞ্চ থেকে কেন্দ্রকে মনরেগা থেকে 'মহাত্মার' নাম বাদের বিষয়ে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাঁর কথায়, বাংলা জানে কীভাবে মনীষীদের শ্রদ্ধা জানাতে হয় ৷
Published : December 18, 2025 at 7:53 PM IST
কলকাতা, 18 ডিসেম্বর: 100 দিনের প্রকল্প বা মনরেগা থেকে মহাত্মা গান্ধির নাম 'বাদ' দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র ৷ শিল্প সম্মেলনের মঞ্চ থেকে এই নিয়ে বিজেপি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "মহাত্মা গান্ধির নামে এনআরইজিএ (NREGA) প্রোগ্রাম ছিল, কিন্তু এখন যে নতুন বিল এসেছে, সেখানে গান্ধিজির নাম থাকছে না । বিষয়টি অত্যন্ত লজ্জার ।"
বৃহস্পতিবার আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে আয়োজিত হয় 'বিজনেস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি কনক্লেভ' ৷ সেই মঞ্চ থেকে একযোগে রাজ্যের শিল্প সম্ভাবনা এবং কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এই শিল্প সম্মেলনে তিনি জানান, রাজ্য সরকার বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের প্রশ্নে যেমন তৎপর, তেমনই কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণের বিরুদ্ধেও লড়াই চালিয়ে যাবে ।
কেন্দ্রকে নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর
এদিন তাৎপর্যপূর্ণভাবে তাঁর ভাষণের সবথেকে চর্চিত বিষয় ছিল 100 দিনের কাজের কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে মহাত্মা গান্ধির নাম মুছে ফেলার প্রসঙ্গ । বিষয়টি নিয়ে তীব্র উষ্মা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কেন্দ্র জাতির জনককে সম্মান না দিলেও বাংলা জানে কীভাবে মনীষীদের শ্রদ্ধা জানাতে হয় । মুখ্যমন্ত্রী এদিন অভিযোগ করেন, গত চার বছর ধরে 100 দিনের কাজের টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে রেখেছে । আবাসন, গ্রামীণ রাস্তা থেকে শুরু করে সর্বশিক্ষা অভিযান-সব ক্ষেত্রেই কেন্দ্রের অনুদান বন্ধ । কিন্তু সবথেকে বড় আঘাত এসেছে 100 দিনের কাজের প্রকল্পের নামকরণে ।
তাঁর কথায়, কেন্দ্র যদি মহাত্মাজিকে সম্মান না দেয়, বাংলা দেবে । কারণ বাংলা নেতাজি, রবীন্দ্রনাথ, আম্বেদকর থেকে শুরু করে বল্লভভাই প্যাটেল-সবাইকে সমান শ্রদ্ধা করে । এই বঞ্চনার জবাবেই রাজ্য নিজস্ব তহবিল থেকে 'কর্মশ্রী' প্রকল্প চালু করেছে, যেখানে জব কার্ড হোল্ডারদের 50 বা 60 দিন নয়, বরং 75 থেকে 100 দিনের কাজের গ্যারান্টি দেওয়া হচ্ছে । এই প্রকল্প গান্ধিজির নামে করার কথাও ঘোষণা করেছেন তিনি ।
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের খতিয়ান
কেন্দ্রীয় বঞ্চনার খতিয়ান দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের প্রায় 1 লক্ষ 97 হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রের কাছে বকেয়া পড়ে আছে । এমনকি বাম জমানার ঋণের সুদ মেটাতেই রাজ্যের আয়ের বড় অংশ বেরিয়ে যায় । তা সত্ত্বেও সামাজিক সুরক্ষা ও উন্নয়নে রাজ্য সরকার কোনও কার্পণ্য করেনি । লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে আগে যেখানে 10 হাজার কোটি টাকা খরচ হত, এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 60 হাজার কোটিতে । পাশাপাশি স্বাস্থ্য সাথী, কৃষক বন্ধু, পড়ুয়াদের জন্য স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড এবং সরকারি কর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক না হওয়া সত্ত্বেও 8 শতাংশ ডিএ দেওয়ার বিষয়টিও তিনি তুলে ধরেন ।
তবে শুধু কেন্দ্রের সমালোচনা নয়, রাজ্যের শিল্প মানচিত্রের অগ্রগতির কথাও এদিন পরিসংখ্যান দিয়ে বুঝিয়ে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি জানান, রাজ্যে শেল গ্যাস উত্তোলনে 2 হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ এসেছে । ওএনজিসি অশোকনগর ও হাবড়ায় তেল ও গ্যাসের কাজ চালাচ্ছে । ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বা এমএসএমই-তে বাংলা দেশের মধ্যে প্রথম সারিতে । রাজ্যে বর্তমানে 660টি ক্লাস্টার রয়েছে এবং 1 কোটি 30 লক্ষ মানুষ এই জীবিকার সঙ্গে যুক্ত । আবাসন শিল্পেও গত দুই বছরে 45 হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি ।
মিনি সিনেমা পলিসি
রাজ্যের অর্থনীতিকে আরও চাঙ্গা করতে এদিন বেশ কিছু অভিনব পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জানান, রাজ্যের 23টি জেলা সদরে শপিং মল তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । সরকার এই মল তৈরির জন্য এক একর জমি বিনামূল্যে দেবে । কিন্তু শর্ত একটাই-মলের দুটি ফ্লোর ছেড়ে দিতে হবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের জন্য, যাতে তাঁরা নিজেদের তৈরি পণ্য সেখানে বিক্রি করতে পারেন । বাকি অংশে সিনেমা হল বা বাণিজ্যিক দোকান খোলা যাবে । এছাড়া বাংলা সিনেমার প্রসারে অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শ মেনে 'মিনি সিনেমা পলিসি' গ্রহণ করেছে রাজ্য । বড় প্রেক্ষাগৃহের বদলে ছোট আকারের আধুনিক সিনেমা হল তৈরিতে জোর দেওয়া হচ্ছে ।
দুর্গা অঙ্গনের শিলান্যাস
পর্যটন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বাংলার সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী । ইউনেসকো দুর্গাপুজোকে হেরিটেজ তকমা দিয়েছে এবং পর্যটনে জাতিসংঘ বাংলাকে সেরা গন্তব্য হিসেবে বেছে নিয়েছে । এই সম্মান উদযাপনে হিডকোতে 'দুর্গা অঙ্গন' তৈরির কথা জানান তিনি ৷ যার শিলান্যাস হবে আগামী 29 তারিখ । পাশাপাশি রাজারহাটে 1000 কোটি টাকা ব্যয়ে একটি আন্তর্জাতিক মানের আইটি ও কালচারাল পার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে, যেখানে লক্ষাধিক মানুষের কর্মসংস্থান হবে ।
বক্তৃতার শেষে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তির বাতাবরণ বজায় রাখার আহ্বান জানান । শিল্পপতিদের উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, "মানুষ চায় 'সুখ নিদ্রা'। মানসিক শান্তি না থাকলে শরীর, পরিবার বা ব্যবসা-কিছুই ভালো থাকে না।" তাঁর দাবি, বিভাজনের রাজনীতি বা ভুয়ো খবর রাজ্যের ক্ষতি করে । তাই ইতিহাস বা সংস্কৃতিকে বিকৃত না করে, শান্তির পথে হেঁটেই বাংলাকে ব্যবসার সেরা গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলার ডাক দেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর বার্তা, বাংলা এক থাকলে দেশ শক্তিশালী হবে, আর বিভাজন মানেই পিছিয়ে পড়া ।