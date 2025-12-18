ETV Bharat / state

মনরেগা থেকে 'মহাত্মা' বাদ অত্যন্ত লজ্জার, শিল্প সম্মেলনের মঞ্চে কেন্দ্রকে আক্রমণ মমতার

শিল্প সম্মেলনের মঞ্চ থেকে কেন্দ্রকে মনরেগা থেকে 'মহাত্মার' নাম বাদের বিষয়ে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাঁর কথায়, বাংলা জানে কীভাবে মনীষীদের শ্রদ্ধা জানাতে হয় ৷

CM Mamata banerjee
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 18, 2025 at 7:53 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 18 ডিসেম্বর: 100 দিনের প্রকল্প বা মনরেগা থেকে মহাত্মা গান্ধির নাম 'বাদ' দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র ৷ শিল্প সম্মেলনের মঞ্চ থেকে এই নিয়ে বিজেপি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "মহাত্মা গান্ধির নামে এনআরইজিএ (NREGA) প্রোগ্রাম ছিল, কিন্তু এখন যে নতুন বিল এসেছে, সেখানে গান্ধিজির নাম থাকছে না । বিষয়টি অত্যন্ত লজ্জার ।"

বৃহস্পতিবার আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে আয়োজিত হয় 'বিজনেস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি কনক্লেভ' ৷ সেই মঞ্চ থেকে একযোগে রাজ্যের শিল্প সম্ভাবনা এবং কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এই শিল্প সম্মেলনে তিনি জানান, রাজ্য সরকার বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের প্রশ্নে যেমন তৎপর, তেমনই কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণের বিরুদ্ধেও লড়াই চালিয়ে যাবে ।

CM Mamata banerjee
শিল্প সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

কেন্দ্রকে নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর

এদিন তাৎপর্যপূর্ণভাবে তাঁর ভাষণের সবথেকে চর্চিত বিষয় ছিল 100 দিনের কাজের কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে মহাত্মা গান্ধির নাম মুছে ফেলার প্রসঙ্গ । বিষয়টি নিয়ে তীব্র উষ্মা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কেন্দ্র জাতির জনককে সম্মান না দিলেও বাংলা জানে কীভাবে মনীষীদের শ্রদ্ধা জানাতে হয় । মুখ্যমন্ত্রী এদিন অভিযোগ করেন, গত চার বছর ধরে 100 দিনের কাজের টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে রেখেছে । আবাসন, গ্রামীণ রাস্তা থেকে শুরু করে সর্বশিক্ষা অভিযান-সব ক্ষেত্রেই কেন্দ্রের অনুদান বন্ধ । কিন্তু সবথেকে বড় আঘাত এসেছে 100 দিনের কাজের প্রকল্পের নামকরণে ।

CM Mamata banerjee
ধনধান্য অডিটোরিয়ামে আয়োজিত হয় 'বিজনেস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি কনক্লেভ' (নিজস্ব ছবি)

তাঁর কথায়, কেন্দ্র যদি মহাত্মাজিকে সম্মান না দেয়, বাংলা দেবে । কারণ বাংলা নেতাজি, রবীন্দ্রনাথ, আম্বেদকর থেকে শুরু করে বল্লভভাই প্যাটেল-সবাইকে সমান শ্রদ্ধা করে । এই বঞ্চনার জবাবেই রাজ্য নিজস্ব তহবিল থেকে 'কর্মশ্রী' প্রকল্প চালু করেছে, যেখানে জব কার্ড হোল্ডারদের 50 বা 60 দিন নয়, বরং 75 থেকে 100 দিনের কাজের গ্যারান্টি দেওয়া হচ্ছে । এই প্রকল্প গান্ধিজির নামে করার কথাও ঘোষণা করেছেন তিনি ।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের খতিয়ান

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার খতিয়ান দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের প্রায় 1 লক্ষ 97 হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রের কাছে বকেয়া পড়ে আছে । এমনকি বাম জমানার ঋণের সুদ মেটাতেই রাজ্যের আয়ের বড় অংশ বেরিয়ে যায় । তা সত্ত্বেও সামাজিক সুরক্ষা ও উন্নয়নে রাজ্য সরকার কোনও কার্পণ্য করেনি । লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে আগে যেখানে 10 হাজার কোটি টাকা খরচ হত, এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 60 হাজার কোটিতে । পাশাপাশি স্বাস্থ্য সাথী, কৃষক বন্ধু, পড়ুয়াদের জন্য স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড এবং সরকারি কর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক না হওয়া সত্ত্বেও 8 শতাংশ ডিএ দেওয়ার বিষয়টিও তিনি তুলে ধরেন ।

CM Mamata banerjee
কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী (নিজস্ব ছবি)

তবে শুধু কেন্দ্রের সমালোচনা নয়, রাজ্যের শিল্প মানচিত্রের অগ্রগতির কথাও এদিন পরিসংখ্যান দিয়ে বুঝিয়ে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি জানান, রাজ্যে শেল গ্যাস উত্তোলনে 2 হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ এসেছে । ওএনজিসি অশোকনগর ও হাবড়ায় তেল ও গ্যাসের কাজ চালাচ্ছে । ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বা এমএসএমই-তে বাংলা দেশের মধ্যে প্রথম সারিতে । রাজ্যে বর্তমানে 660টি ক্লাস্টার রয়েছে এবং 1 কোটি 30 লক্ষ মানুষ এই জীবিকার সঙ্গে যুক্ত । আবাসন শিল্পেও গত দুই বছরে 45 হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি ।

মিনি সিনেমা পলিসি

রাজ্যের অর্থনীতিকে আরও চাঙ্গা করতে এদিন বেশ কিছু অভিনব পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জানান, রাজ্যের 23টি জেলা সদরে শপিং মল তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । সরকার এই মল তৈরির জন্য এক একর জমি বিনামূল্যে দেবে । কিন্তু শর্ত একটাই-মলের দুটি ফ্লোর ছেড়ে দিতে হবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের জন্য, যাতে তাঁরা নিজেদের তৈরি পণ্য সেখানে বিক্রি করতে পারেন । বাকি অংশে সিনেমা হল বা বাণিজ্যিক দোকান খোলা যাবে । এছাড়া বাংলা সিনেমার প্রসারে অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শ মেনে 'মিনি সিনেমা পলিসি' গ্রহণ করেছে রাজ্য । বড় প্রেক্ষাগৃহের বদলে ছোট আকারের আধুনিক সিনেমা হল তৈরিতে জোর দেওয়া হচ্ছে ।

দুর্গা অঙ্গনের শিলান্যাস

পর্যটন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বাংলার সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী । ইউনেসকো দুর্গাপুজোকে হেরিটেজ তকমা দিয়েছে এবং পর্যটনে জাতিসংঘ বাংলাকে সেরা গন্তব্য হিসেবে বেছে নিয়েছে । এই সম্মান উদযাপনে হিডকোতে 'দুর্গা অঙ্গন' তৈরির কথা জানান তিনি ৷ যার শিলান্যাস হবে আগামী 29 তারিখ । পাশাপাশি রাজারহাটে 1000 কোটি টাকা ব্যয়ে একটি আন্তর্জাতিক মানের আইটি ও কালচারাল পার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে, যেখানে লক্ষাধিক মানুষের কর্মসংস্থান হবে ।

বক্তৃতার শেষে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তির বাতাবরণ বজায় রাখার আহ্বান জানান । শিল্পপতিদের উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, "মানুষ চায় 'সুখ নিদ্রা'। মানসিক শান্তি না থাকলে শরীর, পরিবার বা ব্যবসা-কিছুই ভালো থাকে না।" তাঁর দাবি, বিভাজনের রাজনীতি বা ভুয়ো খবর রাজ্যের ক্ষতি করে । তাই ইতিহাস বা সংস্কৃতিকে বিকৃত না করে, শান্তির পথে হেঁটেই বাংলাকে ব্যবসার সেরা গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলার ডাক দেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর বার্তা, বাংলা এক থাকলে দেশ শক্তিশালী হবে, আর বিভাজন মানেই পিছিয়ে পড়া ।

TAGGED:

MAMATA BANERJEE ON MGNREGA
MGNREGA NAME CHANGE
মহাত্মা গান্ধির নাম বাদ
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
MAMATA BANERJEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.