'মতুয়াদের নিয়ে রাজনীতি বরদাস্ত নয় !' বড়মার প্রয়াণ দিবসে CAA-SIR নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ মমতার

'মতুয়াদের নিয়ে রাজনীতি বরদাস্ত নয় !' বড়মার প্রয়াণ দিবসে CAA-SIR নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ মমতার
সোশাল মিডিয়ায় বড়মার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ মতুয়া সমাজের সার্বিক উন্নয়নে তাঁর সরকারের নেওয়া একগুচ্ছ পদক্ষেপের খতিয়ানও তুলে ধরেন তিনি ।
Published : March 5, 2026 at 2:03 PM IST
কলকাতা, 5 মার্চ: মতুয়া মহাসংঘের 'বড়মা' বীণাপানি দেবীর তিরোধান দিবসে একদিকে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যদিকে নাগরিকত্ব ও এসআইআর ইস্যুতে কড়া ভাষায় নিশানা করলেন কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপিকে ।
বৃহস্পতিবার সোশাল মিডিয়ায় এক দীর্ঘ বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি জানান, নাগরিকত্ব প্রদানের নাম করে মতুয়া সমাজকে নিয়ে যে নোংরা রাজনীতির খেলা চলছে, তা তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না । মতুয়াদের পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলা এবং তাঁদের চরম অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দেওয়ার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী ।
বড়মার স্মৃতিচারণ মমতার
এদিন বীণাপানি দেবীর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত ও আত্মিক সম্পর্কের কথা স্মরণ করেন । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বড়মার মাতৃস্নেহের পরশ তিনি সর্বদা নিবিড়ভাবে পেয়েছেন । চিকিৎসার প্রয়োজন হোক বা অন্য কোনও দরকার, ডাক পেলেই তিনি বড়মার কাছে গিয়েছেন । শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রদর্শিত পথে দলিত ও অবহেলিত মানুষের অধিকার রক্ষা এবং জাতপাতহীন সমাজ গড়ার যে লড়াই মহাসংঘ শুরু করেছিল, বড়মা আজীবন সেই আদর্শই লালন করেছেন । তাঁর এই অসামান্য সামাজিক অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ রাজ্য সরকার তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান 'বঙ্গবিভূষণ'-এ ভূষিত করেছিল বলেও এদিন উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী ।
মতুয়াদের উন্নয়নের খতিয়ান
বড়মার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পাশাপাশি মতুয়া সমাজের সার্বিক উন্নয়নে তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকারের নেওয়া একগুচ্ছ পদক্ষেপের বিস্তৃত খতিয়ানও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জানান, মতুয়া ও নমঃশূদ্রদের কল্যাণে পৃথক বিকাশ পর্ষদ গঠন করা হয়েছে । পূর্ণব্রহ্ম শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রতি সম্মান জানিয়ে তাঁর জন্মদিনে রাজ্যে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছে তৃণমূল সরকার ।
শিক্ষাক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়নের কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ঠাকুরনগরে হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কৃষ্ণনগরে তার এক্সটেনশন ক্যাম্পাস তৈরি হচ্ছে । গাইঘাটায় পিআর ঠাকুর সরকারি কলেজের পাশাপাশি নতুন আইটিআই এবং পলিটেকনিক কলেজ স্থাপন করা হয়েছে । এছাড়াও হাবড়া-গাইঘাটা এলাকায় পানীয় জলের জন্য 'জলতৃপ্তি' প্রকল্প, ইছামতী ও বলদেঘাটা খালের ওপর মুড়িঘাটা এবং কুঠিপাড়া নাগবাড়ির মতো গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ করা হয়েছে ।
বিজেপিকে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর
কৃষকদের সুবিধার্থে গাইঘাটায় কিষাণ মান্ডি এবং ঠাকুরনগরের ফুলচাষিদের কথা মাথায় রেখে অত্যাধুনিক ফুলমান্ডি তৈরির কথাও নিজের বার্তায় তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী । উন্নয়নের এই ফিরিস্তি দেওয়ার পরই সরাসরি রাজনৈতিক আক্রমণে অবতীর্ণ হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । রাজ্যের মতুয়া ভোটব্যাংককে টার্গেট করে বিজেপি বিভাজনের রাজনীতি করছে বলে দীর্ঘদিনের অভিযোগ ঘাসফুল শিবিরের । সেই সুর টেনেই মুখ্যমন্ত্রী এদিন অভিযোগ করেন, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের চক্রান্তে আজ মতুয়া ভাই-বোনেরা এক অস্থির ও বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন ।
তাঁর দাবি, যাঁরা পুরুষানুক্রমে এদেশের নাগরিক এবং যাঁদের গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার প্রয়োগে সরকার নির্বাচিত হয়, আজ তাঁদের পরিচয় নিয়েই প্রশ্ন তোলা হচ্ছে । বিশেষ নিবিড় সংশোধনী বা এসআইআর (SIR) করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভোটার তালিকা থেকে মতুয়াদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে বলে গুরুতর অভিযোগ করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো । নতুন করে 'নাগরিকত্ব' দেওয়ার নামে তাঁদের অনিশ্চয়তার মুখে দাঁড় করানো হচ্ছে বলে তোপ দাগেন তিনি ।
মতুয়াদের পাশে থাকার বার্তা
রাজনৈতিক মহলের মতে, মতুয়া ভোট বাংলার রাজনীতিতে বরাবরই অন্যতম বড় নির্ণায়ক ফ্যাক্টর । বিশেষ করে উত্তর 24 পরগনার বনগাঁ এবং নদিয়ার রানাঘাট মহকুমায় মতুয়াদের প্রভাব যথেষ্ট । লোকসভা বা বিধানসভা নির্বাচনে এই ভোটব্যাংক যে দলের দিকে ঢলেছে, তারাই রাজনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছে । সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই বড়মার প্রয়াণ দিবসে মতুয়াদের পাশে থাকার রাজনৈতিক বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
তিনি তাঁর বার্তায় আরও বলেন, "এই অন্যায় আমরা মেনে নেব না । আমার মতুয়া ভাইবোন-সহ বাংলার মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার যে চেষ্টা চলছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলবে । বাংলার মানুষের গায়ে কোনও আঁচ পড়তে আমরা দেব না । এই বিশেষ দিনে এ আমার অঙ্গীকার ।"