এজেন্সির আক্রমণ থেকে সংবিধান ও গণতন্ত্রকে রক্ষা করুন, দেশের প্রধান বিচারপতির কাছে আর্জি মুখ্যমন্ত্রীর
বিচারবিভাগীয় অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে সরব মমতা ৷ ইডির সঙ্গে তাঁর মামলায় মিডিয়া ট্রায়ালের অভিযোগ ৷
Published : January 17, 2026 at 9:04 PM IST
জলপাইগুড়ি, 17 জানুয়ারি: দেশের প্রধান বিচারপতির সামনেই কেন্দ্রীয় এজেন্সি নিয়ে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তকে উদ্দেশ্য করে মমতার মন্তব্য, এজেন্সির আক্রমণ থেকে গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে ৷ সংবিধানকে রক্ষা করতে হবে ৷ সুপ্রিম কোর্টে ইডি ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে চলা মামলা নিয়ে সংবাদমাধ্যমকে সরাসরি নিশানা করলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ৷
শনিবার কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো উদ্বোধনের জন্য রাজ্যে এসেছিলেন সুুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ৷ এদিন জলপাইগুড়িতে উদ্বোধনী মঞ্চে বক্তব্য রাখতে উঠে, সরাসরি ইডির সঙ্গে চলা তাঁর মামলা নিয়ে কথা বলতে শুরু করে মমতা ৷
সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, "আমি প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিদের অনুরোধ করব আমাদের সংবিধান বিপর্যয়ের সম্মুখে, গণতন্ত্র বিপর্যয়ের মুখে ৷ আমাদের নিরাপত্তা, আমাদের ইতিহাস, ভূগোল সব আমাদের রক্ষা করতে হবে ৷ মিডিয়া ট্রায়াল বন্ধ করুন ৷ যতক্ষণ না-কেসের রায় ঘোষণা হচ্ছে ৷ কালিমালিপ্ত করা হচ্ছে ৷ বিভিন্ন এজেন্সি বারবার সম্মানহানি করছে, বার-বার ৷"
এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে, একই শব্দ বারংবার বলতে শোনা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ তবে, পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমাকে নয়, আমাদের দেশকে, দেশের জনতাকে রক্ষা করতে হবে ৷ জনতাকে রক্ষা করুন, সংবিধান রক্ষা করুন, আমরা আপনার কাস্টডিতে আছি ৷"
এদিনও মমতাকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ নিয়ে সরব হতে শোনা গেল ৷ কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়ালের সামনেই মমতা বলেন, "আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তকে ৷ উনি আমাকে বারবার টাকা দেওয়ার জন্য বলেছিলেন ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সামনে বসে আছেন ৷ কিছু মনে করবেন না। কেন্দ্র আমাদের বরাদ্দ দেয় না ৷ তবুও আমরা বিচারবিভাগীয় নানান পরিকাঠামো তৈরি করছি ৷ 44টা ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের কাজ করছি ৷"
সার্কিট বেঞ্চের উদ্বোধন নিয়ে দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, "মঞ্চে উপস্থিত সকল বিচারপতিদের স্বাগত জানাই ৷ আজ আপনাদের মাঝে উপস্থিত আছি, আমাকে আনন্দ দিচ্ছে ৷ জলপাইগুড়ি এমন একটি জায়গায় যেখানে ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক গুরুত্ব আছে ৷ জলপাইগুড়ি এমন একটি জায়গা যেখানে এমন একটি সঙ্গমস্থল যেখানে বিভিন্ন বৈচিত্রের মানুষ বসবাস করছে ৷ এটা সমভূমি ও হিমালয়ের মধ্যবর্তী একটি সঙ্গমস্থল রূপে বিরাজ করছে ৷ এই জায়গাটি করিডর হিসেবে ব্যবহৃত ৷"
উল্লেখ্য, শিলান্যাস হওয়ার প্রায় 14 বছর উদ্বোধন জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের ৷ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেশের প্রধান বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি জে কে মহেশ্বরী, বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি, বিচারপতি রাজেশ বিন্দাল এবং রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক-সহ বহু বিশিষ্ট অতিথি ও আইনজগতের প্রতিনিধিরা ৷
জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন পাহাড়পুরে প্রায় 40 একর জমিতে গড়ে উঠেছে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের এই স্থায়ী পরিকাঠামো ৷ প্রায় 501 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত পাঁচতলা ভবনের প্রতিটি ফ্লোরের আয়তন প্রায় এক লক্ষ স্কোয়ার ফিট ৷ প্রধান বিচারপতির এজলাস-সহ মোট 13টি এজলাস রয়েছে এই ভবনে ৷ পাশাপাশি, আদালত ভবনের পিছনে প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিদের আবাসনের জন্য তৈরি হয়েছে 13টি বাংলো ৷
উল্লেখ্য, 2019 সালের 9 মার্চ কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের কাজ শুরু হয় জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের ডাকবাংলোতে অস্থায়ীভাবে ৷ নতুন ভবনের উদ্বোধনের পর অস্থায়ী সেই ব্যবস্থা থেকে স্থায়ী ভবনে আদালতের সমস্ত কাজ স্থানান্তরিত হবে ৷ ফলে বিচারপ্রার্থীদের আর দূরে কলকাতার ওপর নির্ভর করতে হবে না ৷ জলপাইগুড়ি ও উত্তরবঙ্গবাসীর দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণের পথে এটি এক ঐতিহাসিক অধ্যায় বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল ৷