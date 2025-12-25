101তম জন্মবার্ষিকীতে বাজপেয়ীকে স্মরণ মমতার, শ্রদ্ধার্ঘ রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর

101তম জন্মবার্ষিকীতে বাজপেয়ীকে স্মরণ মমতার, শ্রদ্ধার্ঘ রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর
আজ বড়দিন ৷ পাশাপাশি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর 101তম জন্মবার্ষিকী ৷ তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাষ্ট্রপতি মুর্ম এবং প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷
By PTI
Published : December 25, 2025 at 2:23 PM IST
কলকাতা, 25 ডিসেম্বর: দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ীর 101তম জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধার্ঘ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 1924 সালে মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে এইদিনে জন্মগ্রহণ করেন বাজপেয়ী ৷ 1996-2004 সাল পর্যন্ত প্রথম এনডিএ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অটল বিহারী ৷ সেই সময় তাঁর ক্যাবিনেটে রেল মন্ত্রী ও কয়লা মন্ত্রী হিসাবে কাজ করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
সোশাল মিডিয়ায় মমতা লেখেন, "দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাই ৷" এদিন সকালে নয়াদিল্লিতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর স্মৃতিসৌধ 'সদৈব অটল'-এ গিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপ-রাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এবং বিজেপির কার্যকরী সভাপতি নীতীন নবীন ৷
Remembering former Prime Minister of India, Shri Atal Bihari Vajpayee, on his birth anniversary.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 25, 2025
সংসদে তাঁকে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা, কিরেণ রিজিজু, অর্জুন রাম মেঘওয়াল, বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর এবং অন্যান্য সাংসদরা ৷ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বাজপেয়ীকে স্মরণ করে পোস্ট করেছেন ৷
VIDEO | Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Ministers JP Nadda, Kiren Rijiju, Anurag Thakur, Arjun Ram Meghwal, and other parliamentarians pay floral tribute to Pandit Madan Mohan Malviya and former PM Atal Bihari Vajpayee on their birth anniversary.— Press Trust of India (@PTI_News) December 25, 2025
(Full video available on PTI… pic.twitter.com/9Q0CV5Jduq
কেন্দ্রীয় সরকার এই দিনটি 'গুড গভর্নেন্স ডে' অর্থাৎ 'সুশাসন দিবস' হিসাবে পালন করে ৷ প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি অটল বিহারী বাজপেয়ীকে স্মরণ করতে বিজেপি দিনভর নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ৷ দেশের 13তম প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর আমলে পোখরানে পরমাণু পরীক্ষার হয়েছিল ৷ এই পরীক্ষার জন্য বিশ্বের অনেক দেশই ভারতের সমালোচনা করেছিল ৷
I pay my respects to the Icon of Indian Parliamentary Politics; Former Prime Minister of Bharat, Bharat Ratna; Shri Atal Bihari Vajpayee Ji on his Birth Anniversary.— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) December 25, 2025
A Statesman par excellence; stalwart of Nation First and Development oriented Policy-making; Poet & exemplary… pic.twitter.com/gIu5muMogk
প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর ব্যক্তিত্ব আজও উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয় ৷ পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত, তা নিয়েও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছিলেন বাজপেয়ী ৷ ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতিতে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয় ৷ পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের কার্গিল যুদ্ধ হয়েছিল তাঁর সরকারের সময় ৷ এই যুদ্ধ 'অপারেশন বিজয়' নামে পরিচিত ৷ চার দশকের তাঁর সংসদীয় জীবনও ছিল বর্ণময় ৷ অটল বিহারী বাজপেয়ী ন'বার লোকসভার এবং দু'বার রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন ৷ 2018 সালের 16 অগস্ট নয়াদিল্লিতে প্রয়াত হন তিনি ৷ বাজপেয়ীর স্মরণে এদিন দুপুরে উত্তরপ্রদেশের লখনউতে 'রাষ্ট্র প্রেরণা স্থল'-এ যান প্রধানমন্ত্রী ৷