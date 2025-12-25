ETV Bharat / state

101তম জন্মবার্ষিকীতে বাজপেয়ীকে স্মরণ মমতার, শ্রদ্ধার্ঘ রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর

আজ বড়দিন ৷ পাশাপাশি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর 101তম জন্মবার্ষিকী ৷ তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাষ্ট্রপতি মুর্ম এবং প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷

VAJPAYEE
নয়াদিল্লি সদৈব অটল-এ অটল বিহারি বাজপেয়ীকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি (ছবি: পিটিআই)
কলকাতা, 25 ডিসেম্বর: দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ীর 101তম জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধার্ঘ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 1924 সালে মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে এইদিনে জন্মগ্রহণ করেন বাজপেয়ী ৷ 1996-2004 সাল পর্যন্ত প্রথম এনডিএ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অটল বিহারী ৷ সেই সময় তাঁর ক্যাবিনেটে রেল মন্ত্রী ও কয়লা মন্ত্রী হিসাবে কাজ করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

সোশাল মিডিয়ায় মমতা লেখেন, "দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাই ৷" এদিন সকালে নয়াদিল্লিতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর স্মৃতিসৌধ 'সদৈব অটল'-এ গিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপ-রাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এবং বিজেপির কার্যকরী সভাপতি নীতীন নবীন ৷

সংসদে তাঁকে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা, কিরেণ রিজিজু, অর্জুন রাম মেঘওয়াল, বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর এবং অন্যান্য সাংসদরা ৷ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বাজপেয়ীকে স্মরণ করে পোস্ট করেছেন ৷

কেন্দ্রীয় সরকার এই দিনটি 'গুড গভর্নেন্স ডে' অর্থাৎ 'সুশাসন দিবস' হিসাবে পালন করে ৷ প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি অটল বিহারী বাজপেয়ীকে স্মরণ করতে বিজেপি দিনভর নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ৷ দেশের 13তম প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর আমলে পোখরানে পরমাণু পরীক্ষার হয়েছিল ৷ এই পরীক্ষার জন্য বিশ্বের অনেক দেশই ভারতের সমালোচনা করেছিল ৷

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর ব্যক্তিত্ব আজও উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয় ৷ পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত, তা নিয়েও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছিলেন বাজপেয়ী ৷ ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতিতে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয় ৷ পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের কার্গিল যুদ্ধ হয়েছিল তাঁর সরকারের সময় ৷ এই যুদ্ধ 'অপারেশন বিজয়' নামে পরিচিত ৷ চার দশকের তাঁর সংসদীয় জীবনও ছিল বর্ণময় ৷ অটল বিহারী বাজপেয়ী ন'বার লোকসভার এবং দু'বার রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন ৷ 2018 সালের 16 অগস্ট নয়াদিল্লিতে প্রয়াত হন তিনি ৷ বাজপেয়ীর স্মরণে এদিন দুপুরে উত্তরপ্রদেশের লখনউতে 'রাষ্ট্র প্রেরণা স্থল'-এ যান প্রধানমন্ত্রী ৷

