দুর্ঘটনা এড়াতে গুজবে কান না-দেওয়ার বার্তা, তক্তা ও দহী ঘাটে ছটপুজোর উদ্বোধন মমতার

দুর্ঘটনা এড়াতে গুজবে কান না-দেওয়ার বার্তা, তক্তা ও দহী ঘাটে ছটপুজোর উদ্বোধন মমতার
দহী ঘাটের বিপরীতের মন্দির সংস্কারের পর উদ্বোধন হল ছটপুজোয় ৷ সকলকে নিরাপদে ও সুষ্ঠুভাবে ছটপুজোয় সামিল হতে আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর ৷
Published : October 27, 2025 at 9:00 PM IST
কলকাতা, 27 অক্টোবর: ছটপুজো উপলক্ষে ভক্তদের ঢল কলকাতায় গঙ্গার ঘাটে ৷ সোমবার সন্ধেবেলা তক্তা ও দহি ঘাটে ছটপুজো উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কলকাতায় গঙ্গার ঘাটে ছটপুজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তিনি ৷ সঙ্গে বার্তা, শান্ত মনে, নির্বিঘ্নে ছটপুজো করুন সকলে ৷ আর কোনোরকম গুজবে কান না-দেওয়ার আবেদন করেন তিনি ৷
এ দিন ছটের স্নান করতে আসা সকল ভক্তদের উদ্দেশ্যে মমতা বলেন, "ছটি মাইয়া সকলের মঙ্গল করুন ৷ সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন ৷ সবার সুখ-সমৃদ্ধি বজায় থাকুক ৷" তবে, ছটপুজোয় গঙ্গার ঘাটে হওয়া ভিড়কে দেখে নিরাপত্তার বিষয়টিতে এ দিন বেশি করে জোর দিলেন মমতা ৷
বেশি ভিড়ে হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ৷ সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "তাড়াহুড়ো করবেন না ৷ কেউ একসঙ্গে বেশি সংখ্যায় নদীতে নামবেন না ৷ একদল শেষ করে বেরোলে তবেই পরের দল নামবেন ৷ এটাই শৃঙ্খলা ও নিয়ম ৷ জীবন খুব মূল্যবান ৷ ভক্তি করবেন, কিন্তু নিরাপত্তা সবার আগে ৷"
প্রশাসনকেও তিনি নির্দেশ দেন, যাতে নিরাপত্তা বলয় কোথাও শিথিল না-হয় ৷ পুলিশ, সিভিল ডিফেন্স, স্বাস্থ্য দফতর, দমকল, বিপর্যয় মোকাবিলা দল এবং স্বেচ্ছাসেবীদের সমন্বিতভাবে কাজ করার উপর গুরুত্ব দেন মমতা ৷ তিনি বলেন, "কেউ যদি গুজব ছড়ায়— যেমন কোথাও গন্ডগোল হয়েছে, নদীতে সমস্যা হয়েছে— তাতে কান দেবেন না ৷ গুজবই হুড়োহুড়ি ও দুর্ঘটনার বড় কারণ ৷"
মমতা জানান, গতবার তাঁর দহি ঘাট সফরের সময় স্থানীয় মানুষ ও পুরোহিতরা বিপরীত দিকের মন্দিরটি সংস্কারের অনুরোধ করেছিলেন ৷ সেই মতো কলকাতা পুরনিগম সেই মন্দিরের সংস্কার করেছে ৷ তাঁর কথায়, "আজ সেই মন্দিরের উদ্বোধন হচ্ছে ৷ আমরা বহু ঘাট সংস্কার করেছি ৷ আলোকসজ্জা, ঘাটের ধাপ, নিরাপদ স্নান এলাকা-সহ সব ব্যবস্থাই করা হয়েছে ৷"
এদিন তক্তা ঘাট থেকে দহি ঘাট পর্যন্ত হেঁটে যান মুখ্যমন্ত্রী ৷ ছটের পুজো করতে আসা ভক্তদের সঙ্গে কথা বলেন ৷ সকলকে ছটপুজোর শুভেচ্ছা জানান ৷ তিনি বলেন, "বাংলা হল সম্প্রীতির মাটি ৷ এখানে ধর্ম যার-যার, উৎসব সবার ৷ ছটপুজো শুধু একটি পুজো নয়— এটি পরিবার, সাম্য এবং সহমর্মিতার উৎসব ৷"
ছটপুজোয় 36 ঘণ্টা নির্জলা উপবাস, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে আরাধনা করেন ভক্তরা ৷ এই কঠিন ব্রতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মমতা বলেন, "আমি বহু বছর ধরেই এই পুজো উপলক্ষে আসি ৷ এই পুজো ভক্তির সঙ্গে শৃঙ্খলার ৷ তাই সবার কাছে অনুরোধ— আপনারা যেমনভাবে ঘর থেকে বেরিয়েছেন, ঠিক সেভাবেই সুস্থ-সুরক্ষিতভাবে বাড়ি ফিরুন ৷ আপনারা বাড়ি না-ফেরা পর্যন্ত আমিও সজাগ থাকব ৷"
উল্লেখ্য, এবছর ছটপুজো উপলক্ষে সরকার টানা দু’দিনের ছুটি ঘোষণা করেছে ৷ ঘাটে বাড়তি আলো, সাফাই, শৌচালয়ের ব্যবস্থা, ব্যারিকেড, ডুবুরি দল— সব প্রস্তুত রাখা হয়েছে কলকাতা পুলিশ ও কলকাতা পুরনিগমের তরফে ৷