ETV Bharat / state

দুর্ঘটনা এড়াতে গুজবে কান না-দেওয়ার বার্তা, তক্তা ও দহী ঘাটে ছটপুজোর উদ্বোধন মমতার

দহী ঘাটের বিপরীতের মন্দির সংস্কারের পর উদ্বোধন হল ছটপুজোয় ৷ সকলকে নিরাপদে ও সুষ্ঠুভাবে ছটপুজোয় সামিল হতে আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর ৷

CHHATH PUJA
কলকাতায় গঙ্গার ঘাটে ছটপুজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 27, 2025 at 9:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 27 অক্টোবর: ছটপুজো উপলক্ষে ভক্তদের ঢল কলকাতায় গঙ্গার ঘাটে ৷ সোমবার সন্ধেবেলা তক্তা ও দহি ঘাটে ছটপুজো উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কলকাতায় গঙ্গার ঘাটে ছটপুজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তিনি ৷ সঙ্গে বার্তা, শান্ত মনে, নির্বিঘ্নে ছটপুজো করুন সকলে ৷ আর কোনোরকম গুজবে কান না-দেওয়ার আবেদন করেন তিনি ৷

এ দিন ছটের স্নান করতে আসা সকল ভক্তদের উদ্দেশ্যে মমতা বলেন, "ছটি মাইয়া সকলের মঙ্গল করুন ৷ সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন ৷ সবার সুখ-সমৃদ্ধি বজায় থাকুক ৷" তবে, ছটপুজোয় গঙ্গার ঘাটে হওয়া ভিড়কে দেখে নিরাপত্তার বিষয়টিতে এ দিন বেশি করে জোর দিলেন মমতা ৷

বেশি ভিড়ে হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ৷ সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "তাড়াহুড়ো করবেন না ৷ কেউ একসঙ্গে বেশি সংখ্যায় নদীতে নামবেন না ৷ একদল শেষ করে বেরোলে তবেই পরের দল নামবেন ৷ এটাই শৃঙ্খলা ও নিয়ম ৷ জীবন খুব মূল্যবান ৷ ভক্তি করবেন, কিন্তু নিরাপত্তা সবার আগে ৷"

প্রশাসনকেও তিনি নির্দেশ দেন, যাতে নিরাপত্তা বলয় কোথাও শিথিল না-হয় ৷ পুলিশ, সিভিল ডিফেন্স, স্বাস্থ্য দফতর, দমকল, বিপর্যয় মোকাবিলা দল এবং স্বেচ্ছাসেবীদের সমন্বিতভাবে কাজ করার উপর গুরুত্ব দেন মমতা ৷ তিনি বলেন, "কেউ যদি গুজব ছড়ায়— যেমন কোথাও গন্ডগোল হয়েছে, নদীতে সমস্যা হয়েছে— তাতে কান দেবেন না ৷ গুজবই হুড়োহুড়ি ও দুর্ঘটনার বড় কারণ ৷"

মমতা জানান, গতবার তাঁর দহি ঘাট সফরের সময় স্থানীয় মানুষ ও পুরোহিতরা বিপরীত দিকের মন্দিরটি সংস্কারের অনুরোধ করেছিলেন ৷ সেই মতো কলকাতা পুরনিগম সেই মন্দিরের সংস্কার করেছে ৷ তাঁর কথায়, "আজ সেই মন্দিরের উদ্বোধন হচ্ছে ৷ আমরা বহু ঘাট সংস্কার করেছি ৷ আলোকসজ্জা, ঘাটের ধাপ, নিরাপদ স্নান এলাকা-সহ সব ব্যবস্থাই করা হয়েছে ৷"

এদিন তক্তা ঘাট থেকে দহি ঘাট পর্যন্ত হেঁটে যান মুখ্যমন্ত্রী ৷ ছটের পুজো করতে আসা ভক্তদের সঙ্গে কথা বলেন ৷ সকলকে ছটপুজোর শুভেচ্ছা জানান ৷ তিনি বলেন, "বাংলা হল সম্প্রীতির মাটি ৷ এখানে ধর্ম যার-যার, উৎসব সবার ৷ ছটপুজো শুধু একটি পুজো নয়— এটি পরিবার, সাম্য এবং সহমর্মিতার উৎসব ৷"

ছটপুজোয় 36 ঘণ্টা নির্জলা উপবাস, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে আরাধনা করেন ভক্তরা ৷ এই কঠিন ব্রতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মমতা বলেন, "আমি বহু বছর ধরেই এই পুজো উপলক্ষে আসি ৷ এই পুজো ভক্তির সঙ্গে শৃঙ্খলার ৷ তাই সবার কাছে অনুরোধ— আপনারা যেমনভাবে ঘর থেকে বেরিয়েছেন, ঠিক সেভাবেই সুস্থ-সুরক্ষিতভাবে বাড়ি ফিরুন ৷ আপনারা বাড়ি না-ফেরা পর্যন্ত আমিও সজাগ থাকব ৷"

উল্লেখ্য, এবছর ছটপুজো উপলক্ষে সরকার টানা দু’দিনের ছুটি ঘোষণা করেছে ৷ ঘাটে বাড়তি আলো, সাফাই, শৌচালয়ের ব্যবস্থা, ব্যারিকেড, ডুবুরি দল— সব প্রস্তুত রাখা হয়েছে কলকাতা পুলিশ ও কলকাতা পুরনিগমের তরফে ৷

TAGGED:

MAMATA BANERJEE
CHHATH PUJA INAUGURATION
ছটপুজো
CHHATH PUJA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.