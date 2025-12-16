অরূপের ইস্তফা গ্রহণ, ক্রীড়া দফতর নিজের হাতেই রাখলেন মমতা
নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে পদ ছাড়তে চেয়েছিলেন অরূপ ৷ শেষমেশ তাঁর ইস্তফা গ্রহণ করেছেন মুখ্য়মন্ত্রী ৷
Published : December 16, 2025 at 6:45 PM IST|
Updated : December 16, 2025 at 7:57 PM IST
কলকাতা, 16 ডিসেম্বর: যুবভারতীর ঘটনার নৈতিক দায় নিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রীর পদ ছাড়তে চেয়েছিলেন অরূপ বিশ্বাস ৷ শেষমেশ তাঁর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ নতুন করে কাউকে এই দফতরের দায়িত্ব দিচ্ছেন না । বরং ‘নিরপেক্ষ’ তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতর নিজের হাতেই রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।
মঙ্গলবার সকাল থেকে অরূপের ইস্তফা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে জোর চর্চা শুরু হয়েছিল। ক্রীড়া দফতরের দায়িত্ব ছাড়লেও আপাতত বিদ্যুৎ মন্ত্রী হিসেবে মন্ত্রিসভায় থাকছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানো চিঠিতে অরূপ উল্লেখ করেছিলেন, যুবভারতীর ঘটনায় যে তদন্ত চলছে, তা যাতে কোনওভাবেই প্রভাবিত না হয়, সেই কারণেই তিনি পদ ছাড়তে চান। তাঁর এই সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়েই ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেছেন মমতা।
নৈতিকতা ও নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে ইস্তফা
জানা গিয়েছে, সোমবার ইস্তফাপত্র পাঠিয়েছিলেন অরূপ। যুবভারতীকাণ্ডে ইতিমধ্যেই তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই কমিটির সুপারিশ মেনেই সিট (বিশেষ তদন্তকারী দল) গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রিত্বের প্রভাব যাতে তদন্ত প্রক্রিয়ায় কোনও বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, সেই যুক্তি দেখিয়েই সরে দাঁড়ান অরূপ। চিঠিতে তিনি লেখেন, তদন্ত কমিটি যাতে ‘নিরপেক্ষভাবে’ কাজ করতে পারে, তাই তিনি অব্যাহতি চাইলেন।
মমতা ইস্তফা গ্রহণ করে পালটা চিঠিতে অরূপের এই ‘আবেগ এবং উদ্দেশ্য’-এর প্রশংসা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ‘‘তিনি (অরূপ) সঠিক কথা বলেছেন। যতক্ষণ না নিরপেক্ষ তদন্ত শেষ হচ্ছে, ততক্ষণ এই দফতর আমি দেখব।’’ অর্থাৎ, তদন্ত চলাকালীন ক্রীড়া দফতরের রাশ নিজের হাতে রেখেই স্বচ্ছতা বজায় রাখার বার্তা দিলেন মমতা।
দিনভর নাটক ও কুণাল ঘোষের পোস্ট
এদিন সকালে অরূপ বিশ্বাসের ইস্তফার খবর প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে যায়। ইস্তফাপত্রটি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রথম প্রকাশ্যে আনেন তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী ইস্তফা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বেলা বাড়তেই পরিস্থিতির বদল ঘটে।
বিকেল তিনটে নাগাদ কুণাল ঘোষ আচমকাই তাঁর পোস্টটি এডিট করেন। তিনি জানান, তখনও পর্যন্ত অরূপ বিশ্বাসের ইস্তফা আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়নি। বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী চিন্তাভাবনা করছেন এবং তিনি নিজেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। এই মন্তব্যের পর প্রশাসনিক মহলে ধোঁয়াশা তৈরি হয়। অনেকেই মনে করতে শুরু করেন, তবে কি অরূপকে থেকে যাওয়ার নির্দেশ দেবেন নেত্রী? এই প্রশ্ন যখন ঘুরপাক খাচ্ছে, তখনই দিনের শেষে জানিয়ে দেওয়া হয়, ইস্তফা গৃহীত হয়েছে।
নবান্নে তলব ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
মঙ্গলবার দুপুরে ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের উচ্চপদস্থ কর্তাদের নবান্নে তলব করা হয়। অরূপ বিশ্বাস দফতর ছাড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করার পরেই এই জরুরি তলব বলে মনে করা হচ্ছে। আধিকারিকরা দুপুরে নবান্নে পৌঁছন এবং দফতরের বর্তমান কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা হয় বলে খবর।
আপাতত অরূপ বিশ্বাস বিদ্যুৎ মন্ত্রী হিসেবেই কাজ চালিয়ে যাবেন। তবে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ক্রীড়া দফতর এখন সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর অধীনে চলে যাওয়ায়, যুবভারতীকাণ্ডের তদন্ত যে অত্যন্ত গুরুত্ব পাচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য। প্রশাসনিক বিশ্লেষকদের মতে, মুখ্যমন্ত্রী নিজের হাতে দায়িত্ব রেখে বুঝিয়ে দিলেন, এই ঘটনায় কোনও রকম গাফিলতি বা অস্বচ্ছতা বরদাস্ত করবে না রাজ্য সরকার।