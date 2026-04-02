এক অর্থবর্ষে আটশো ইঞ্জিন, বিশ্ব রেকর্ড চিত্তরঞ্জনের রেল কারখানার

নিজেদের রেকর্ড ভেঙে চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানা উৎপাদনের ক্ষেত্রে এমন নজির তৈরি করল, যা গোটা বিশ্বে বিরল বলে দাবি করেছে সংস্থা ।

বিশ্ব রেকর্ড চিত্তরঞ্জনের রেল কারখানার (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 2, 2026 at 8:05 PM IST

আসানসোল, 2 এপ্রিল: উৎপাদনে নজির গড়ল চিত্তরঞ্জন লোকোমেটিভ ওয়ার্কস বা সিএলডব্লিউ । সম্প্রতি শেষ হওয়া আর্থিক বছরে আটশোটি বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভ ইঞ্জিন উৎপাদন করেছে চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানা । গতবারে এক আর্থিক বর্ষে 700 ইঞ্জিন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল সিএলডব্লিউ । এবার নিজেদের সেই রেকর্ড ভেঙে দেওয়াই শুধু নয়, চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানা উৎপাদনে এমন এক নজির তৈরি করল, যা গোটা বিশ্বে বিরল বলে দাবি করেছে সংস্থা । এই বিরাট সাফল্যের জন্য সিএলডব্লিউ'র জেনারেল ম্যানেজার মোহিত চন্দ্র সমস্ত কর্মীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ।

বারবারই উৎপাদনে চমক সৃষ্টি করেছে চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানা । একের পর এক নিজেদেরই গড়া রেকর্ড ভেঙে তাক লাগিয়েছেন এই কারখানার দক্ষ শ্রমিকরা । গত 2024-25 অর্থবর্ষে 700 ইঞ্জিন বানিয়ে বিশ্ববাসীকে চমকে দিয়েছিল চিত্তরঞ্জন লোকোমেটিভ ওয়ার্কস । তখনই সবাই বলেছিল, অসাধ্য সাধন করেছেন রেলকর্মীরা । কিন্তু সেই রেকর্ডকেও ভেঙে দিয়ে আবারও বিস্ময় সৃষ্টি করেছে চিত্তরঞ্জনের রেল কারখানা । গতবারের থেকে 100টি বেশি ইঞ্জিন বানিয়ে আটশো ইঞ্জিন বানানোর লক্ষ্যমাত্রা ছুঁয়েছে সিএলডব্লিউ । এই রেকর্ড বিশ্বে এখনও পর্যন্ত কারও নেই । অর্থাৎ দৈনিক দুটির বেশি ইঞ্জিন প্রস্তুত করা গিয়েছে ।

এক অর্থবর্ষে আটশো ইঞ্জিন উৎপাদন (নিজস্ব চিত্র)

সর্বশেষ আর্থিক বছরের শেষ দিনে আটশোতম ইঞ্জিনটির উদ্বোধন করেন সিএলডব্লিউর জেনারেল ম্যানেজার মোহিত চন্দ্র । সেটিকে জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়েছে । সিএলডব্লিউ সূত্রে জানা গিয়েছে, 2025-26 অর্থবর্ষে মোট উৎপাদনের মধ্যে 600টি ইঞ্জিন চিত্তরঞ্জন কারখানায় এবং বাকি 200টি সিএলডব্লিউ'র ডানকুনি ইউনিটে তৈরি হয়েছে ।

কর্মীদের শুভেচ্ছা সিএলডব্লিউ'র জেনারেল ম্যানেজারের (নিজস্ব চিত্র)

সিএলডব্লিউ'র জনসংযোগ আধিকারিক চিত্রসেন মণ্ডল জানিয়েছেন, "এর আগে কোনও আর্থিক বছরেই এই পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব হয়নি । এটা অতীতের উৎপাদনের সব রেকর্ডকে ভেঙে দিয়েছে ।"

জানা গিয়েছে, এই আটশো ইঞ্জিনের মধ্যে উৎপাদনের তালিকায় রয়েছে উন্নত প্রযুক্তির ডব্লিউএপি-5 পুশ-পুল লোকোমোটিভ, যা অমৃত ভারত ট্রেনের জন্য উপযোগী । পাশাপাশি তৈরি হয়েছে ডব্লিউএজি-9 টুইন এবং ডব্লিউএজি-8 এইচসি ধরনের শক্তিশালী ইঞ্জিন, যা মালবাহী পরিষেবাকে আরও গতিশীল করবে ।

আটশোতম ইঞ্জিনটির উদ্বোধন করেন সিএলডব্লিউর জেনারেল ম্যানেজার (নিজস্ব চিত্র)

দেশে বর্তমানে বহু রেল ইঞ্জিন প্রয়োজন । তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এমন বেনজির সাফল্যে উৎপাদনেও গতি এনেছে সিএলডব্লিউ । সংস্থার জেনারেল ম্যানেজার মোহিত চন্দ্র কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, "এই সাফল্য টিমের নিরলস পরিশ্রম ও দক্ষতার ফল ।"

