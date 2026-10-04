পাততাড়ি গোটানোর পথে বর্ষা, মধ্য আশ্বিনে বাতাসে হিমের পরশ
West Bengal Weather Forecast: আজ দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা ৷ সর্বোচ্চ-সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 33 ও 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
Published : October 4, 2026 at 8:33 AM IST
কলকাতা, 4 অক্টোবর: এসেছে শরৎ হিমের পরশ । বাতাসে একটু হলেও ঠান্ডার ছোঁয়া মিলতে শুরু করেছে । বিশেষ করে ভোরের দিকে । বর্ষা এখন বিদায় পর্বে । স্থানীয় মেঘের সৌজন্যে ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হলেও ভারী বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই ৷ বরং দিনের বেলা আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরমের অনুভূত হচ্ছে ।
বর্ষা বিদায়ের পরিস্থিতি
আজ থেকে ঝাড়খণ্ড ও বিহারে বর্ষা বিদায় পর্ব শুরু হবে । তবে তামিলনাডু, উত্তরপ্রদেশ এবং অসমে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে । যার প্রভাব বাংলায় পড়বে কী না, হাওয়া অফিস কোনও ইঙ্গিত দেয়নি । দিন যত এগোবে, বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনাও ক্রমশ কমবে । ধীরে ধীরে বর্ষা বিদায়ের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে । বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে ৷
আপাতত কলকাতা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে । আগামী বুধবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই । আজ উপকূল ও তৎসংলগ্ন জেলায় বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা রয়েছে । উত্তরবঙ্গেও আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । দার্জিলিং-সহ উপরের পাঁচটি জেলায় আজও মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ স্থানীয় মেঘের কারণে কলকাতা, দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদে অল্প সময়ের জন্য আঞ্চলিক বা এলাকাভিত্তিক বৃষ্টি হতে পারে ৷ বুধবার পর্যন্ত বিভিন্ন জেলার কোনও কোনও অংশে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা ।
উত্তরবঙ্গে আবহাওয়ার হালচাল
উত্তরবঙ্গে আজ রবিবার পর্যন্ত উপরের দিকের পাঁচ জেলায় বৃষ্টি বাড়বে । আগামিকাল সোমবার থেকে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে উত্তরবঙ্গে । তবে আপাতত জলীয় বাষ্পের অস্বস্তি উত্তর ও দক্ষিণ দুই বাংলাকেই ঘর্মাক্ত করবে ।
কলকাতার আবহাওয়ার পূর্বাভাস
কলকাতায় আজও সম্পূর্ণ মেঘলা আকাশ এবং অত্যন্ত আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরমের পরিস্থিতি থাকবে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দু-এক পশলা হালকা বৃষ্টি হতে পারে শহরের কোনও কোনও এলাকায় ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
শনিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.09 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ 95 এবং সর্বনিম্ন 63 শতাংশ ।