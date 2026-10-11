কম বয়সেই প্রয়োজন আবেগ নিয়ন্ত্রণের পাঠ, সাউথ পয়েন্টের ঘটনা এড়াতে বার্তা বিশেষজ্ঞের

কম বয়সেই প্রয়োজন আবেগ নিয়ন্ত্রণের পাঠ, সাউথ পয়েন্টের ঘটনা এড়াতে বার্তা বিশেষজ্ঞের
Child Health and Psychology: বদলে যাওয়া জীবনের সঙ্গে পাল্লা দিতে কম বয়স থেকেই জোর দিতে হবে মানসিক স্বাস্থ্য় বিকাশে । ইটিভি ভারতের সৌমিতা ভট্টাচার্যের প্রতিবেদন।
Published : October 11, 2026 at 8:47 PM IST
কলকাতা, 11 অক্টোবর: স্কুলজীবন মানেই শুধু পড়াশোনা, পরীক্ষা আর ভবিষ্যৎ গড়ার প্রস্তুতি নয়। এই সময়েই তৈরি হয় বন্ধুত্ব, সম্পর্ক, আত্মপরিচয় এবং নিজের আবেগকে বোঝার ক্ষমতাও। কিন্তু এই বয়সে কোনও ঘটনা বা পরিস্থিতি থেকে তৈরি হওয়া রাগ, অভিমান বা মানসিক চাপ কখনও কখনও আচরণে বড়সড় প্রভাব ফেলতে পারে।
সাউথ পয়েন্টের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাই নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছে বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক স্বাস্থ্য, আবেগ নিয়ন্ত্রণ এবং কিশোর-কিশোরীদের আচরণগত পরিবর্তনের বিষয়টি। কেন এই বয়সে অনেক সময় কোনও ঘটনার পরিণতি না ভেবেই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখায় পড়ুয়ারা ? রাগ কিংবা হতাশার মুহূর্তে নিজেদের সামলে রাখতে সমস্যা হয় কেন ? এই প্রবণতার পিছনে কি শুধুই বয়সের প্রভাব, নাকি এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আরও গভীর কোনও মানসিক বিষয় ?
ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট সায়েলি গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায়, "বয়ঃসন্ধিকাল অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি সময়। এই পর্যায়ে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে একাধিক শারীরিক, মানসিক ও আবেগগত পরিবর্তন ঘটে। নিজেদের পরিচয় তৈরি করা, অন্যের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠা, বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করার মতো বিষয়গুলি এই বয়সে বিশেষ গুরুত্ব পায়। ফলে কোনও পরিস্থিতিতে তাদের আবেগের তীব্রতা অনেক সময় বেড়ে যেতে পারে। সেই আবেগ সামলাতে না পারলে আচরণেও তার প্রতিফলন দেখা যায়।
আবেগের বশে সিদ্ধান্ত, পরিণতি নিয়ে ভাবার প্রবণতা কতটা ?
সায়েলি জানান, বয়ঃসন্ধিকালে অনেক সময় কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ইমপালসিভ আচরণ দেখা যায়। অর্থাৎ, কোনও কাজ করার তাগিদ তৈরি হলে তারা সব সময় সেই কাজের পরিণতি সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করে উঠতে পারে না। বিশেষ কোনও পরিস্থিতিতে হঠাৎ রেগে যাওয়া, উত্তেজিত হয়ে পড়া কিংবা আক্রমণাত্মক আচরণ করে ফেলার মতো প্রবণতা দেখা যেতে পারে। সেই মুহূর্তে তারা কী করছে, কেন করছে এবং তার ফলে কী হতে পারে, তা বিচার করার আগেই প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ফেলতে পারে।
বিশেষজ্ঞের ব্যাখ্যায়, তাৎক্ষণিক আবেগ এবং আচরণের মধ্যে এই ব্যবধানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনও ঘটনা থেকে রাগ বা হতাশা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সেই আবেগের প্রতিক্রিয়ায় কী ধরনের আচরণ করা হচ্ছে, সেটাই বিবেচ্য। একজন কিশোর-কিশোরী কোনও ঘটনায় আঘাত পেতে পারে, ক্ষুব্ধ হতে পারে কিংবা নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করতে চাইতে পারে। কিন্তু সেই অনুভূতি প্রকাশের পদ্ধতি যদি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে, তা হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে।
এখানেই আবেগ অনুভব করা এবং সেই আবেগের ভিত্তিতে কাজ করে ফেলার মধ্যে পার্থক্য বোঝা প্রয়োজন। রাগ হওয়া মানেই কাউকে আঘাত করা নয়, হতাশ হওয়া মানেই হঠাৎ কোনও পদক্ষেপ করা নয়। এই পার্থক্যটি বুঝতে শেখা এবং আবেগের মুহূর্তে নিজেকে কিছুটা সময় দেওয়ার অভ্যাস তৈরি করা বয়ঃসন্ধিকালে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
কেন এই বয়সে আচরণ হয়ে উঠতে পারে আক্রমণাত্মক ?
বয়ঃসন্ধিকালে কোনও পরিস্থিতির প্রতি প্রতিক্রিয়া জানানোর ক্ষেত্রে আবেগের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে, কোনও কথা বা আচরণকে অপমানজনক বলে মনে হলে, নিজের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না বলে মনে হলে কিংবা প্রত্যাশা পূরণ না হলে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হতে পারে। তবে প্রত্যেক কিশোর-কিশোরীর ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা বা তার প্রতিক্রিয়া এক রকম হয় না।
সায়েলি গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য অনুযায়ী, এই বয়সে ইমপালসিভ বা হঠকারী আচরণের পাশাপাশি আক্রমণাত্মক আচরণও দেখা যেতে পারে। কোনও পরিস্থিতিতে কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানানো উচিত, তা বিচার না করেই কেউ কেউ আচরণ করে ফেলে। অর্থাৎ, আবেগের তাড়না আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে এবং সেই মুহূর্তে সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে ভাবার সুযোগ কমে যেতে পারে।
তবে এমন আচরণকে শুধুমাত্র বয়সের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বলে এড়িয়ে যাওয়াও ঠিক নয়। একইভাবে, একটি আচরণের ভিত্তিতে কোনও পড়ুয়াকে মানসিকভাবে অসুস্থ, বিপজ্জনক কিংবা অসংবেদনশীল বলে চিহ্নিত করাও উচিত নয়। কোনও নির্দিষ্ট ঘটনার পিছনে কী কারণ কাজ করেছে, তা বুঝতে হলে ঘটনার প্রেক্ষাপট, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অভিজ্ঞতা এবং মানসিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রয়োজন।
বকাঝকা নয়, প্রয়োজন কথা বলার পরিবেশ
কিশোর-কিশোরীদের আচরণে কোনও পরিবর্তন দেখা গেলে অভিভাবক ও শিক্ষকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় বড়রা কোনও আচরণকে অবাধ্যতা বা শৃঙ্খলাভঙ্গ হিসেবে দেখেন। ফলে পড়ুয়ার সমস্যার কারণ বোঝার আগেই শুরু হয় বকাঝকা কিংবা শাস্তির পালা। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান সব সময় হয় না। বরং কোনও কিশোর বা কিশোরী যদি মনে করে যে তার কথা কেউ শুনতে চাইছে না, তাহলে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করার প্রবণতা আরও কমে যেতে পারে।
এই বয়সে পড়ুয়াদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনার পরিবেশ তৈরি করা জরুরি। তারা কোনও বিষয়ে রেগে গেলে বা হতাশ হলে সেই অনুভূতির কারণ জানতে চাওয়া প্রয়োজন। একই সঙ্গে তাদের বোঝাতে হবে, কোনও পরিস্থিতিতে রাগ হওয়া স্বাভাবিক হলেও সেই রাগের কারণে অন্যের ক্ষতি করা গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ, তাদের অনুভূতিকে গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি আচরণের সীমারেখাও স্পষ্ট করে দেওয়া দরকার। কোনও পড়ুয়া ভুল করলে কেন সেই আচরণটি অনুচিত, তার ফলে অন্যের কী ধরনের ক্ষতি হতে পারে এবং একই পরিস্থিতিতে অন্য ভাবে প্রতিক্রিয়া জানানো সম্ভব কি না, তা বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন। শুধু নিষেধাজ্ঞা জারি না করে বিকল্প আচরণের পথ দেখানোও জরুরি।
স্কুলের ভূমিকা কি শুধুই পড়াশোনা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা ?
স্কুলের পরিবেশ কিশোর-কিশোরীদের মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পড়াশোনার চাপের পাশাপাশি সহপাঠীদের সঙ্গে সম্পর্ক, বন্ধুত্বের টানাপড়েন এবং অন্যের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠার ইচ্ছাও তাদের অভিজ্ঞতার অংশ। তাই স্কুলে পড়ুয়াদের মানসিক সুস্থতার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।
শিক্ষকদের উচিত পড়ুয়াদের আচরণে অস্বাভাবিক বা আকস্মিক পরিবর্তন দেখা গেলে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা। কেউ হঠাৎ খুব রেগে যাচ্ছে, বারবার সংঘাতে জড়াচ্ছে কিংবা নিজের অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করতে সমস্যায় পড়ছে—এমন পরিস্থিতিতে তাকে শুধু শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে সমস্যার কারণ বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। প্রয়োজন হলে স্কুলের কাউন্সেলর কিংবা মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়াও গুরুত্বপূর্ণ।
একই সঙ্গে, পড়ুয়াদের শেখাতে হবে, মতের অমিল হলেই সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে হয় না। কোনও বিষয়ে বিরোধ তৈরি হলে কীভাবে নিজের বক্তব্য তুলে ধরতে হয়, কীভাবে অন্যের কথা শুনতে হয় এবং উত্তেজিত পরিস্থিতি থেকে কীভাবে সরে আসতে হয়, সেই শিক্ষাও মানসিক বিকাশের অংশ।
আবেগ নিয়ন্ত্রণ শেখানোও শিক্ষার অংশ
বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের শুধু পড়াশোনায় ভালো করার জন্য প্রস্তুত করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। নিজেদের আবেগ বুঝতে পারা, রাগের মুহূর্তে থামতে শেখা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সম্ভাব্য পরিণতি বিচার করা এবং সমস্যার সময়ে সাহায্য চাইতে পারার মতো দক্ষতাও তাদের শেখানো প্রয়োজন।
কোনও পরিস্থিতিতে খুব রাগ হলে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া না জানিয়ে কিছুটা সময় নেওয়া, প্রয়োজনে সেই পরিস্থিতি থেকে সাময়িকভাবে সরে আসা এবং বিশ্বাসযোগ্য কোনও ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলা—এ ধরনের অভ্যাস গড়ে তোলা যেতে পারে। একই সঙ্গে কিশোর-কিশোরীদের বোঝানো প্রয়োজন, মানসিক চাপে পড়লে সাহায্য চাওয়া দুর্বলতার লক্ষণ নয়।