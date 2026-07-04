পুতুল নেবেন গো, পুতুল ! জিআই স্বীকৃতিতে গর্বিত কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণির শিল্পীরা
দীর্ঘ লড়াইয়ের অবসান ! শিল্পীদের আশা, এবার কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল সুরক্ষিত হবে ৷ বাড়বে আন্তর্জাতিক বাজার ৷
Published : July 4, 2026 at 5:00 PM IST
কৃষ্ণনগর, 4 জুলাই: একসময় গ্রামের অলিগলিতে ফেরিওয়ালার কণ্ঠে ভেসে আসত, 'পুতুল নেবেন গো, পুতুল!' সময়ের সঙ্গে সেই ডাক অনেকটাই ম্লান হয়েছে । কিন্তু মাটির পুতুলের ঐতিহ্য হারায়নি । বরং নদিয়ার কৃষ্ণনগরের সেই শতাব্দীপ্রাচীন শিল্প এবার পেল আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি । দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার পর কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল আন্তর্জাতিক জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন (GI) স্বীকৃতি পাওয়ায় খুশির হাওয়া ঘূর্ণির শিল্পী মহলে ।
নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের স্মৃতিবিজড়িত কৃষ্ণনগর শুধু ইতিহাস বা লোককথার জন্যই পরিচিত নয় । এই শহরের পরিচয়ের অন্যতম স্তম্ভ ঘূর্ণির মৃৎশিল্প । শহরের ঘূর্ণি এলাকায় ঢুকলেই চোখে পড়ে সারি সারি কর্মশালা । শিল্পীদের নিপুণ হাতে তৈরি মাটির পুতুল যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে । মানুষের মুখের অভিব্যক্তি, পোশাকের সূক্ষ্ম কারুকাজ কিংবা শরীরের ভঙ্গিমা- সবকিছুই এত নিখুঁত যে প্রথম দর্শনে অনেকেরই বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, এগুলি আসলে মাটি দিয়ে তৈরি ।
এই শিল্পের স্বীকৃতিতে সবচেয়ে বেশি উচ্ছ্বসিত শিল্পীরাই । রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত মৃৎশিল্পী সুবীর পাল বলেন, "আজ আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের দিন । এই স্বীকৃতির জন্য বহু বছর ধরে লড়াই করেছি । অবশেষে সেই স্বপ্ন পূরণ হল । এবার আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষ্ণনগরের পুতুল আরও বেশি পরিচিতি পাবে ।"
শিল্পীদের মতে, জিআই স্বীকৃতি শুধু সম্মানই নয়, এটি তাদের শিল্পকে আইনি সুরক্ষাও দেবে । এতদিন বিভিন্ন জায়গায় তৈরি পুতুল কৃষ্ণনগরের নামে বিক্রি হওয়ায় প্রকৃত শিল্পীরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতেন । এখন থেকে সেই প্রবণতায় লাগাম টানা সম্ভব হবে । কৃষ্ণনগরের নামে বাজারজাত করা প্রতিটি পুতুলের স্বকীয়তা ও উৎস নিশ্চিত করা যাবে ।
জিআই স্বীকৃতির ফলে বিদেশি বাজারেও কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের চাহিদা আরও বাড়বে বলে আশা করছেন শিল্পীরা । এর ফলে যেমন শিল্পীদের আয় বাড়বে, তেমনই নতুন প্রজন্মের কাছে এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে আকর্ষণীয় করে তোলাও সহজ হবে ।
প্রতি বছর দেশ-বিদেশ থেকে অসংখ্য পর্যটক কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণিতে আসেন শুধুমাত্র এই অনন্য মৃৎশিল্প কাছ থেকে দেখার জন্য । ছোট্ট শোপিস থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক চরিত্র, লোকজ জীবন, পৌরাণিক কাহিনি কিংবা সমকালীন সমাজ- মাটির ক্যানভাসে শিল্পীরা ফুটিয়ে তোলেন জীবনের অসংখ্য রূপ । মধ্যবিত্তের সাধ্যের মধ্যেই দাম হওয়ায় এই পুতুলের জনপ্রিয়তাও ক্রমশ বেড়েছে ।
শিল্পীদের বিশ্বাস, জিআই স্বীকৃতি কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলকে শুধু নতুন পরিচিতিই দেবে না, এই শতাব্দীপ্রাচীন শিল্পকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছেও আরও সুরক্ষিত করে তুলবে । ঐতিহ্যের মুকুটে তাই যুক্ত হল নতুন পালক, আর কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণির শিল্পীদের মুখে এখন একটাই কথা, এই স্বীকৃতি শুধু আমাদের নয়, গোটা বাংলার গর্ব ।