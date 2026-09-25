পুজোর অনুদান নিয়ে উদ্যোক্তাদের দ্বিধায় সংকটে মৃৎশিল্পীরা, অবিক্রিত একাধিক প্রতিমা

পুজোর অনুদান নিয়ে উদ্যোক্তাদের দ্বিধায় সংকটে মৃৎশিল্পীরা, অবিক্রিত একাধিক প্রতিমা
Clay artisans crisis: পুজোর আগে এই পরিস্থিতি দেখে ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় মৃৎশিল্পীরা ৷ তাঁদের সঙ্গে কথা বললেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পার্থ দাস ৷
Published : September 25, 2026 at 8:22 PM IST
মালদা, 25 সেপ্টেম্বর: গত কয়েকবারের মতো এ বছরও রাজ্য সরকার দুর্গাপুজোর অনুদান দেবে বলে জানিয়ে দিনকয়েক আগেই আশ্বস্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তবে যাদের সামর্থ্য রয়েছে, তাদের অনুদান না-নেওয়ার অনুরোধও করেছেন ৷ ফলে পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে সংশয় ৷ এদিকে, অনুদান দেওয়ার প্রক্রিয়াও এখনও শুরু না-হওয়ায়, পুজো উদ্যোক্তারাও প্রতিমা কেনার তোরজোড় শুরু করেনি ৷ যার জেরে এই মুহূর্তে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন মালদার মৃৎশিল্পীরা ৷
পুজোর বাকি আর মাত্র 22 দিন ৷ অথচ এখনও শিল্পীদের সমস্ত প্রতিমা বিক্রি হয়নি ৷ বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার শিল্পীদের সমস্যা সবচেয়ে বেশি ৷ কারণ, তাঁদের সিংহভাগই রেডিমেড প্রতিমা তৈরি করেন ৷ প্রতিমা বিক্রি করেই তাঁদের সারা বছরের সংস্থান হয় ৷ এই কাজ করে সবচেয়ে বেশি লাভের মুখ দেখা যায় দুর্গাপুজোয় ৷ কিন্তু এবার যা পরিস্থিতি, তাতে নুন-ভাতের সংস্থান কীভাবে হবে, তা নিয়েই চিন্তিত তারা ৷ এই পরিস্থিতিতে মৃৎশিল্পীদের হালহকিকত জানার চেষ্টা করল ইটিভি ভারত ৷
মালদা জেলায় মৃৎশিল্পী রয়েছেন সাড়ে তিনশো জনের কিছু বেশি ৷ এঁদের বেশিরভাগই গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করেন ৷ গত কয়েক বছর ধরে রাজ্য সরকার দুর্গাপুজোর উদ্যোক্তাদের অনুদান দিয়ে আসছে ৷ এতে কিছুটা হলেও লাভের অংক বেড়েছিল শিল্পীদের ৷ কিন্তু এবার পরিস্থিতি বেশ জটিল ৷ সরকারি অনুদান কবে উদ্যোক্তাদের হাতে আসবে, এখনও তা নির্দিষ্টভাবে জানা যাচ্ছে না ৷ ইতিমধ্যে চাউর হয়েছে, যেসব পুজো কমিটির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই, তাদের এই সরকারি অনুদান জুটবে না ৷ গ্রামীণ এলাকায় খুব কম পুজো কমিটিরই নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে ৷ তাই গ্রামীণ এলাকায় দুশ্চিন্তা খানিকটা বেশি ৷ এর জেরে মৃৎশিল্পীরা সংকটে পড়েছেন ৷ তাঁদের তৈরি করা প্রতিমা যে শুধু অবিক্রিত থেকে যাচ্ছে সেটাই নয়, প্রতিমার দামও অর্ধেকের নীচে নেমে এসেছে ৷ সব মিলিয়ে প্রবল সমস্যায় রয়েছেন তাঁরা ৷
পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম সংলগ্ন ছাতিয়ান মোড়ের মৃৎশিল্পী বিশ্বনাথ পাল জানালেন, "এ’বছর 11টি দুর্গা প্রতিমা তৈরি করেছি ৷ এখনও পর্যন্ত সাতটির বায়না হয়েছে ৷ চারটি এখনও অবিক্রিত ৷ মনে হয়, এই চারটি প্রতিমা আর বিক্রি হবে না ৷ পুজো উদ্যোক্তাদের বাজেট নেই ৷ রাজ্য সরকার যদি 15 অগস্টের মধ্যে পুজো অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করত, তবে বাজার ভালো যেত ৷ এবার এখনও পর্যন্ত এনিয়ে চূড়ান্ত কোনও ঘোষণা হয়নি ৷ উদ্যোক্তারা দোটানায় রয়েছেন ৷ উদ্যোক্তাদের বাজেট কমে যাওয়ায় প্রতিমার দামও কমে গিয়েছে ৷ যে ঠাকুর গতবার 55-60 হাজার টাকায় বিক্রি করেছি, এবার সেই ঠাকুরের দাম 25-30 হাজার টাকার বেশি উঠছে না ৷ উদ্যোক্তারা নিজেদের বাজেট 20-22 হাজারেও নামিয়ে এনেছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "মূর্তি তৈরির উপকরণের দাম অনেক বেড়ে গিয়েছে ৷ অথচ আমাদের প্রতিমার দাম কমে গিয়েছে ৷ আমার কোনও উপায়ও নেই ৷ এই কাজ ছাড়া আর কিছু শিখিনি ৷ এই কাজ করেই নুন-ভাত খেয়ে চলতে হবে ৷ আমি চাই, আগের সরকার যেভাবে পুজো উদ্যোক্তাদের সরকারি অনুদান দিয়েছিল, এই সরকারও সেভাবে দিক ৷ তাহলে আমরা, শিল্পীরা মরব না ৷ কয়েকটি প্রতিমায় এবার আমি পলিমাটিও লাগাইনি ৷ বুঝে গিয়েছি, ওসব আর বিক্রি হবে না ৷ আমার বাঁধা খদ্দেররা অন্য জায়গা থেকে অল্প দামে প্রতিমা কিনে নিয়েছে ৷ এবার ছোট পুজো করছে ৷"
হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচণ্ডী হাসপাতাল পাড়ার মৃৎশিল্পী বিশ্বজিৎ পালের কারখানাতেও একই ছবি ৷ তিনি বললেন, "অন্য বছরের মতো এবার পুজোয় সরকারি অনুদান নিয়ে কোনও কথা শোনা যাচ্ছে না ৷ শুভেন্দু অধিকারী দেরিতে অনুদান দেওয়ার কথা বলেছেন ৷ এর প্রভাবে এবার ঠাকুরের দাম একেবারেই নেই ৷ এ’বছর বাজার অনুপাতে ঠাকুরের দাম দিচ্ছে না কেউই ৷ আমরা শিল্পী ৷ অনেক পরিশ্রম করে ঠাকুর গড়ি ৷ এবার আমাদের কোনও চাহিদাই নেই ৷ বিগ বাজেটের পুজো কমিটিগুলি লাইট আর প্যান্ডালে প্রচুর টাকা খরচ করছে ৷ সেই তুলনায় আমরা কিছুই পাচ্ছি না ৷ সরকারি কোনও সহায়তাও আমাদের জন্য নেই ৷ আমাদের সত্যিই খুব দুর্দিন ৷"
তিনি আরও বলেন, "আমরা রেডিমেড প্রতিমা বানাই ৷ গ্রাহকরা কারখানায় এসে পছন্দ করে প্রতিমার বায়না করেন ৷ এবার সব মিলিয়ে 29টি প্রতিমা বানিয়েছি ৷ এই কারখানাতেই 12টি প্রতিমা রয়েছে ৷ আরও একটি কারখানায় বাকি প্রতিমাগুলি রয়েছে৷ এখানে ১২টির মধ্যে ১০টি প্রতিমা বিক্রি হয়েছে ৷ বিক্রি না-হওয়া প্রতিমাদুটির দাম একটু বেশি ৷ একটি 50 হাজার, অন্যটি 45 হাজার টাকার ৷ গ্রাহকরা এসে প্রতিমা পছন্দ করছেন ৷ কিন্তু দাম দিতে পারছেন না ৷ তাঁরা বলছেন, এবার অনুদান পাননি ৷ কিন্তু আমি তো এই দামের নীচে প্রতিমা বিক্রি করতে পারব না ৷ তাহলে আমার অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে ৷ যে প্রতিমাটির দাম এখন 50 হাজার, সেটি আমি এক লাখ 25 হাজার টাকা দাম রেখেছিলাম ৷ গ্রাহকদের দরাদরিতে প্রথমে 85 হাজার টাকায় দাম নেমে এসেছিল ৷ এখন 50 হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে ৷ গ্রাহকদের যখন জিএসটির কথা বলছি, তাঁরা বলছেন আমাদের আবার জিএসটি কীসের ? কিন্তু প্রতিমার উপকরণ কিনতে আমাদেরও তো জিএসটি দিতে হচ্ছে ৷ আমাদের সংসার আছে, পরিবারের সদস্য আছে, মালিক-মহাজন রয়েছে ৷ এই কাজের উপরই আমরা নির্ভর করে রয়েছি ৷ নিজেদের ক্ষতি করে কীভাবে প্রতিমা বিক্রি করব ?"
বুলবুলচণ্ডীর আরেক মৃৎশিল্পী উত্তমকুমার পালের কারখানার বয়স 85 বছর ৷ 1951 বঙ্গাব্দে তাঁর ঠাকুরদা এই কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ৷ পরবর্তীতে তাঁর বাবা প্রতিমা গড়তেন ৷ এখন তিনি সেই শিল্পসত্তা বহন করে চলেছেন ৷
তাঁর কথায়, "এবার আমার কাছে 30টি দুর্গা প্রতিমা রয়েছে ৷ প্রতিমা তৈরির কাজ প্রায় শেষ ৷ তিনটি প্রতিমা এখনও অবিক্রিত রয়েছে ৷ মহালয়া পর্যন্ত খদ্দের হলেও হতে পারে ৷ সেই আশায় বুক বেঁধে রয়েছি ৷ এমন পরিস্থিতি এর আগে কখনও হয়নি ৷ এবার সরকারি অনুদানের ঘোষণা দেরি করে হওয়ার জন্য এই সমস্যা ৷ তার উপর এই অনুদান পেতে কী কী শর্ত পূরণ করতে হবে তাও এখনও কেউ জানে না ৷ অনেকে নানা চিন্তাভাবনা করে বিভিন্ন জায়গা থেকে ছোট ঠাকুর কিনে ফেলেছেন ৷ গ্রামীণ এলাকায় 99 শতাংশ দুর্গাপুজোই সরকারি অনুদানের উপর নির্ভর করে অনুষ্ঠিত হয় ৷ এক লাখ টাকায় ঠাকুর থেকে শুরু করে প্যান্ডাল, লাইট সব হয়ে যায় ৷ সেই টাকা নিয়েই প্রশ্ন উঠে যাওয়ায় এবার পুজোর পরিস্থিতি একটু আলাদা ৷ শেষ পর্যন্ত কী হবে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না ৷"
তিনি আরও বলেন, "এবার প্রতিমা তৈরির প্রতিটি উপকরণের দ্বিগুণ দাম ৷ অথচ খদ্দের এসে দাম অর্ধেক বলছে ৷ এবার ঠাকুর বেচাকেনা করাই মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ আজ আমার তিনটি প্রতিমা বিক্রি না-হলে ক্ষতি হবে প্রায় দেড় লাখ টাকা ৷ কিন্তু এই সমস্যার সমাধান করা আমাদের পক্ষে তো সম্ভব নয় ৷ আমাদের দিকে সরকারের নজরও নেই ৷ সরকারের নজর শুধু উপরের দিকে ৷ মালদা জেলায় ছোট-বড় মিলিয়ে 360 জন মৃৎশিল্পী রয়েছেন ৷ এঁদের অবস্থা যে কী, সরকার সেটা কখনও চোখ দিয়ে দেখেইনি ৷ সরকার আমাদের দিকে কখনও তাকাবে কি না, সেটাও বুঝতে পারছি না ৷ আমার 66 বছর বয়স ৷ ছ’বার আবেদন করেও এখনও বার্ধক্য ভাতা পাইনি ৷ কোথায় আটকে রয়েছে, আমিও জানি না ৷"
সরকারি অনুদান, পুজো উদ্যোক্তা, প্রশাসনিক শর্ত, এসব দূরের কথা ৷ কিন্তু যাঁদের হাত না-পড়লে মৃণ্ময়ীর সৃষ্টিই স্তব্ধ হয়ে যায়, সেই মৃৎশিল্পীদের কথা কি সরকারের ভাবা উচিত নয় ? বিশেষ করে যখন বাংলার দুর্গাপুজোকে ইউনেস্কো হেরিটেজ ঘোষণা করেছে, তখন মৃৎশিল্পীদের বিষয়ে সরকারকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন বলেই মনে করছে সবাই ৷ ভবিষ্যতে এই শিল্পীদের কথা সরকার ভাবে কি না, সেটা সময়ই বলবে ৷