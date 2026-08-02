ভোট মিটলেও স্কুলে মোতায়েন কেন্দ্রীয় বাহিনী, 4 মাস বন্ধ পঠনপাঠন

ভোট মিটলেও স্কুলে মোতায়েন কেন্দ্রীয় বাহিনী, 4 মাস বন্ধ পঠনপাঠন
জেলা শিক্ষা দফতরে একাধিকবার অভিযোগ জানিয়েও মেটেনি সমস্যা ৷ জেলা প্রশাসনের উপর দায় ঠেললেন মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক ৷
Published : August 2, 2026 at 2:27 PM IST
মালদা, 2 অগস্ট: ভোট মিটেছে তিন মাস আগে ৷ আড়াই মাস আগে বাংলার নতুন সরকারও গঠন হয়ে গিয়েছে ৷ কিন্তু, এখনও স্কুলে রয়ে গিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ এতে মাস চারেক ধরে কার্যত বন্ধ পঠনপাঠন ৷ তার জেরে প্রবল সমস্যায় পড়েছে মালদা জেলার ইংরেজবাজারের শান্তা দেব্যা হাইস্কুলের প্রায় সাড়ে আটশো পড়ুয়া ৷ চিন্তিত শিক্ষক-শিক্ষিকারাও ৷
কিন্তু, শুধুমাত্র আবেদন ছাড়া তাঁরা আর কী’ই বা করতে পারেন ! ছেলেমেয়েদের শিক্ষার এই বেহাল পরিস্থিতি দেখে ক্ষুব্ধ অভিভাবকরাও ৷ প্রশাসনের সবাই বলছেন, বিষয়টি তাঁদের নজরে রয়েছে ৷ তাঁরা দেখছেন কী করা যায় ! কিন্তু, কবে সেই পদক্ষেপ করা হবে, সেটাই কেউ সঠিকভাবে বলতে পারছে না-বলে অভিযোগ ৷
শান্তা দেব্যা হাইস্কুলটি কো-এড ৷ এই স্কুলে পড়ুয়া রয়েছে প্রায় সাড়ে আটশো জন ৷ 17 জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাড়াও রয়েছেন দু’জন প্যারা-টিচার ৷ স্থানীয় বেশ কয়েকটি গ্রামের পড়ুয়াদের ভরসা এই স্কুল ৷ কিন্তু, এখনও পর্যন্ত স্কুলে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকায় পড়ুয়াদের পঠনপাঠন, নিয়মিত ক্লাস, এমনকি সময় মেনে পরীক্ষা গ্রহণেও সমস্যা হচ্ছে কর্তৃপক্ষের ৷ প্রত্যেকেই জানাচ্ছেন, ভোটের আগেই স্কুলে কেন্দ্রীয় বাহনী এসেছিল ৷ ভোট মিটলেও বাহিনী থেকে গিয়েছে ৷ সমস্যার বিষয়টি বারবার জেলা শিক্ষা দফতর এবং জেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে ৷ কিন্তু, এখনও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি ৷
স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক মনোজ মণ্ডল বলছেন, "সমস্যার বিষয়টি আমি লিখিতভাবে জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক, এমনকি জেলাশাসককেও জানিয়েছি ৷ পঠনপাঠন স্বাভাবিক করতে, আমরা প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি ৷ আশা করছি, খুব তাড়াতাড়ি এই সমস্যা মিটে যাবে ৷"
কিন্তু, সমস্যা মিটে যাবে বললে কি অভিভাবকরা বুঝবেন ? এক অভিভাবক পরিতোষ মণ্ডলের বক্তব্য, "অনেকবারই শুনেছি, সমস্যা মিটে যাবে ৷ কিন্তু, আজ পর্যন্ত কিছু হয়নি ৷ ভোটের জন্য 14 এপ্রিল স্কুল বন্ধ হয়েছিল ৷ ভোট আর গরমের ছুটির পর 1 জুন স্কুল খুলতে না-খুলতে 13 জুন ফের কেন্দ্রীয় বাহিনী স্কুলে চলে আসে ৷ তারপর থেকে আজ পর্যন্ত স্কুলে ক্লাস চালু হয়নি, পরীক্ষাও হয়নি ৷ অগস্ট মাস চলছে, সব স্কুলে এখন পরীক্ষা চলছে আর আমাদের ছেলেমেয়েরা ঘরে বসে রয়েছে ৷ ওরাই বা কী করবে ? প্রশাসন যদি দ্রুত পদক্ষেপ না-করে তবে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে ৷ এই স্কুলে যারা পড়াশোনা করে, তারা সবাই নিম্নবিত্ত পরিবারের ৷ একপ্রকার নুন আনতে পান্তা ফোরানো পরিবারের সদস্য সবাই ৷ বেশিরভাগেরই গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ার সামর্থ নেই ৷ স্কুলের পড়াশোনাই ওদের ভরসা ৷ টানা এতদিন ধরে ক্লাস না-হওয়ায়, ওদের বেশিরভাগের বই-খাতার সঙ্গে আর সম্পর্ক নেই ৷ অনেকে শ্রমিকের কাজও শুরু করে দিয়েছে ৷ প্রশাসনকে দ্রুত পদক্ষেপ করতে হবে ৷"
জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক মৃণ্ময় রায় বলছেন, "স্কুল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি আমাদের জানিয়েছে ৷ আমরা তাদের বলেছিলাম, তারা যেন বিষয়টি জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারের নজরে নিয়ে আসে ৷ তারা সেটা করেছে কি না, তা আমাদের জানা নেই ৷ আমরা সোমবারই খোঁজ নিয়ে দেখছি ৷ আর প্রশাসনিক অনুমতি পাওয়া গেলেই স্কুল থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সরানোর ব্যবস্থা করা হবে ৷"
এ নিয়ে পুলিশ সুপার অনুপম সিং বলেন, "বিষয়টি আমি জানতে পেরেছি ৷ ওই স্কুলে এখনও কেন কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে, তা খোঁজ নিয়ে দেখছি ৷ দ্রুত সমস্যা মিটিয়ে ফেলা হবে ৷"