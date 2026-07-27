স্কুলের জমিতে অফিস করেছিল তৃণমূল, 9 বছর পর পুনরুদ্ধার করে শুরু ক্লাস
2017 সালে সিউড়ি 2 ব্লক তৃণমূলের কার্যলয় হয় স্থানীয় পুরন্দরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের জমিতে ৷ সেই কার্যালয়ে সোমবার থেকে শুরু হল ক্লাস ৷
Published : July 27, 2026 at 5:30 PM IST
সিউড়ি, 27 জুলাই: স্কুলের জমি দখল করে দলীয় কার্যালয় করেছিল তাৎকালীন শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস । সোমবার সেই ভবন পুনরুদ্ধার করে ক্লাস শুরু করলেন প্রধান শিক্ষক ৷ ঘটনাটি বীরভূমের সিউড়ির পুরন্দরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ৷ এই নিয়ে অবশ্য জেলা তৃণমূলের কোনও নেতা মুখ খোলেননি ৷
উল্লেখ্য, বীরভূমের সিউড়িতে পুরন্দরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা 1 হাজার 962 জন৷ অভিযোগ, 2017 সালে তৎকালীন শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা এই স্কুলের জমিতে একটা কার্যালয় করার জন্য চায় ৷ এক প্রকার বলপূর্বক স্কুলের 34 শতক জমি দখল করে নেওয়া হয় ৷ সেখানে গড়ে তোলা হয় সিউড়ি 2 নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয় ।
পুরন্দরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শান্তনু আচার্য বলেন, ‘‘সেই সময় তৃণমূল নেতারা এসে বলেছিলেন এখানে পার্টি অফিস করবেন ৷ তৎকালীন প্রধান শিক্ষক সবাইকে নিয়ে মিটিং করেছিলেন ৷ রেজোলিউশন হয়েছিল । তাতে লেখা হয়েছিল জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব নয় । ভবিষ্যতে সরকার বদল হলে জমি পুনরুদ্ধার করা হবে ৷’’ সেই রেজোলিউলেশন এখনও রয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে ।
প্রসঙ্গত, এবারের বিধানসভা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস পরাস্ত হয়েছে বিজেপির কাছে ৷ রাজনৈতিক এই পালাবদলের পর প্রায় ন’বছর আগে রেজোলিউশনে যে স্কুলের জমি পুনরুদ্ধারের কথা উল্লেখ করে রাখা হয়েছিল, সেই প্রক্রিয়া শুরু করেন পুরন্দরপুর উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷ সেই মতো স্কুলের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শান্তনু আচার্য ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর থেকে স্কুলের জমির দলিল বের করে আনেন ৷
সেই দলিলের ভিত্তিতেই সোমবার স্কুলের জমিতে গড়ে ওঠা তৃণমূল কার্যালয় ভবনটি পুনরুদ্ধার করা হয় । সেখানে এদিন থেকে ক্লাস শুরু করা হয় ৷ স্থানীয় মানুষজন তৃণমূল কার্যালয়ে বোর্ড খুলে, সমস্ত ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দেন ৷ শুরু হয় পঠন-পাঠন । ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শান্তনু আচার্য বলেন, ‘‘এদিন, ভূমি রাজস্ব দফতর থেকে আসল দলিল এনে স্কুলের জমি উদ্ধার করা হল ৷ এলাকার বাসিন্দারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সব পরিচ্ছন্ন করে দেয় ৷ ক্লাস শুরু হয় ।’’
যদিও, এই সংক্রান্ত বিষয়ে বীরভূম জেলার কালীঘাটপন্থী বা ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলের কেউ কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷ তবে এই কার্যালয়ে বসতেন তৃণমূল সিউড়ি 2 নম্বর ব্লকের সভাপতি নূরুল ইসলাম । যিনি বর্তমানে 2021 সালের ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় গ্রেফতার হয়ে সংশোধনাগারে রয়েছেন ৷