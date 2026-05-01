ভোট গণনার দিন বন্ধ থাকবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন
ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের অসুবিধা এড়াতেই ওই দিন সমস্ত ক্লাস স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
Published : May 1, 2026 at 4:20 PM IST
কলকাতা, 1 মে: রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনার জন্য আগামী 4 মে পঠন-পাঠন সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ । ওই দিন বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশনে সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটগণনা হবে । সেই কারণেই নির্বাচন কমিশনের তরফে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে গাড়ি পার্কিংয়ের অনুমতি চাওয়া হয় এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাতে সম্মতি দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সেলিমবক্স মণ্ডল জানান, ভোটগণনার দিন নিরাপত্তা এবং যানবাহন নিয়ন্ত্রণের স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রায় 60 থেকে 70টি গাড়ি ক্যাম্পাসের ভিতরে রাখা হবে । ফলে স্বাভাবিক শিক্ষাকর্ম পরিচালনা করা সম্ভব হবে না বলেই মনে করছেন কর্তৃপক্ষ । এই পরিস্থিতিতে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের অসুবিধা এড়াতেই ওই দিন সমস্ত ক্লাস স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যও ই-মেলের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বিভাগকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন । শুধুমাত্র নিয়মিত ক্লাসই নয়, ওই দিন নির্ধারিত কোনও মৌখিক বা লিখিত পরীক্ষাও নেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । তবে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ বন্ধ থাকছে না । প্রশাসনিক কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবেই চলবে বলে জানানো হয়েছে ।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, এই প্রথমবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এত কাছাকাছি কোনও ভোটগণনা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে । কয়েকদিন আগেই নির্বাচন কমিশনের তরফে ক্যাম্পাসের ভিতরে গাড়ি পার্কিংয়ের অনুমতি চাওয়া হয়েছিল । যদিও প্রথমে ঠিক কতগুলি গাড়ি থাকবে, তা স্পষ্ট ছিল না । পরে কমিশনের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করে জানানো হয় যে, 60-70টি গাড়ি ক্যাম্পাসে প্রবেশ করবে ।
এদিকে, যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিশেষ ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে । জানানো হয়েছে, নির্বাচন কমিশনের গাড়িগুলি মূলত পাঁচ নম্বর ফটক ব্যবহার করবে । তাই সাধারণ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও কর্মীদের তিন এবং চার নম্বর ফটক ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে ।
বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক জানান, এর আগে কখনও এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়নি । ভোটগণনার মতো বৃহৎ প্রশাসনিক কার্যক্রমের কারণে পঠনপাঠন বন্ধ রাখা একেবারেই নজিরবিহীন বলে মনে করছেন তিনি ।