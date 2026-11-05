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নবমের পড়ুয়ার উপর কাঁচি নিয়ে হামলা দশমের ছাত্রের, বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে আহত 1

Kanchrapara School Student Attack: তিনজনই একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের পড়ুয়া ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷

Student Attack in Front Of School at Kanchrapara
কাঁচরাপাড়ায় স্কুলের সামনে ছাত্রের উপর হামলা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 5, 2026 at 11:22 AM IST

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কাঁচরাপাড়া, 5 নভেম্বর: নবম শ্রেণির এক ছাত্রকে কাঁচি দিয়ে মেরে আহত করার অভিযোগ উঠল দশমের পড়ুয়ার বিরুদ্ধে ৷ বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে রক্তাক্ত নবমের আরেক পড়ুয়া ৷ বুধবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে কাঁচরাপাড়ার বাগমোড়ের শিবতলা লেনের এক বেসরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সামনের রাস্তায় ৷ পুরনো বচসার জেরে এই ঘটনা বলে জানা গিয়েছে ৷

সূত্রের খবর, ওই ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র নৈতিক সাউ এবং সত্যম কুমার যাদব এদিন ছুটির পর টিউশন যাওয়ার উদ্দেশ্যে স্কুল থেকে বেরিয়েছিল । সেই সময়ে গালিগালাজ করা নিয়ে নবম শ্রেণির এক পড়ুয়ার সঙ্গে দশমের এক ছাত্রের ঝামেলা হয় ।

Student Attack in Front Of School at Kanchrapara
তদন্তে নেমে স্কুলের ভিতরে পুলিশ (ইটিভি ভারত)

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, হঠাৎ করেই দশমের ওই ছাত্র স্কুলের সামনে দুই বন্ধুর রাস্তা আটকায় এবং তাদের সঙ্গে বচসা শুরু করে ৷ কথা কাটাকাটির মাঝেই হঠাৎ করে দশমের ছাত্রটি স্কুলব্যাগ থেকে একটি কাঁচি বের করে নবমের পড়ুয়ার উপর হামলা চালায় ৷ তার কপালে এবং মাথার পিছনে সজোরে আঘাত করে ।

সেই সময় কাঁচরাপাড়া মণ্ডল বাজারের বাসিন্দা নবমের আরেক ছাত্র নৈতিক সাউ বচসা থামাতে গেলে তাকেও কাঁচি দিয়ে আঘাত করে রক্তাক্ত করে দেয় দশমের ছাত্রটি ৷ রক্তারক্তির ঘটনা ঘটতে দেখে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং স্কুলের সামনে থাকা অন্যান্য ছাত্রদের অভিভাবকরা ।

তারাই আক্রান্ত দু'জনকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে তৎক্ষণাৎ স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায় । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে হালিশহর থানার পুলিশ । সেই সঙ্গে আহত দুই ছাত্রের পরিবারকে খবর দেওয়া হলে তাঁরাও দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছন । এই ঘটনার কথা জানতে পেরে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন আক্রান্ত ছাত্রদের অভিভাবকরা । ঘটনাস্থল থেকে পালায় অভিযুক্ত ছাত্র ৷ তার পরিবারের লোকজনকেও দেখা যায়নি ৷

Student Attack in Front Of School at Kanchrapara
স্কুলের সামনের রাস্তায় ছাত্রের উপর সহপাঠীর হামলা (ইটিভি ভারত)

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক তদন্তকারী আধিকারিক জানান, পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷ ঘটনাস্থল ও পার্শ্ববর্তী সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করার পাশাপাশি ঘটনার নেপথ্য কারণ খোঁজার চেষ্টা করছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷ সেই সঙ্গে স্কুল ছুটির সময় বাইরে থাকা অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলেও ঘটনা জানার চেষ্টা চলছে ।

এদিন সত্যমের বাবা উপেন্দ্রকুমার যাদব এই ঘটনা সম্পর্কে বলেন, "আমার ছেলে আজ স্কুলে যায়নি তবে সে বন্ধুর সঙ্গে টিউশন যাবে বলে স্কুলের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল । স্কুল ছুটির পর বন্ধুর সঙ্গেই টিউশন যাচ্ছিল । সেই সময় এই দশম শ্রেণির ছাত্রের সঙ্গে তাদের বচসা বাঁধে । তারপরেই ব্যাগ থেকে কাঁচি বের করে আমার ছেলের মাথায় সজোরে আঘাত করে দশমের পড়ুয়া ৷ মাথার পিছনেও আঘাত লেগেছে । স্কুলের পক্ষ থেকে খবর দেওয়া হলে আমি দ্রুত হাসপাতালে আসি কিন্তু এখনও ছেলের সঙ্গে কথা বলতে পারিনি কারণ তার চিকিৎসা চলছে ৷ তার অবস্থা যথেষ্ট আশঙ্কাজনক ৷ আমার ছেলের মাথায় দু-তিন জায়গায় গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে ।"

Student Attack in Front Of School at Kanchrapara
তিনজনই এই স্কুলের পড়ুয়া (ইটিভি ভারত)

আরেক আক্রান্ত নবম শ্রেণির ছাত্রের বাবা ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে বলেন, "কোনও অন্যায় করলে বচসা বাঁধলে হাত দিয়ে মারলে মেনে নেওয়া যায় ৷ কিন্তু ব্যাগে করে ছুড়ি কাঁচি নিয়ে ঘুরবে এটা মেনে নেওয়া যায় না । আজকে আমার ছেলের সঙ্গে হয়েছে পরবর্তীতে অন্য বাচ্চাদের সঙ্গেও একই ঘটনা ঘটতে পারে । তবে স্কুলের অন্যান্য অভিভাবকরা দশম শ্রেণির অভিযুক্ত ছাত্রের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন ৷

অপরদিকে স্কুলেরই অনুজ সিং নামে নবম শ্রেণির আরেক ছাত্রের দাবি, সকলে মিলে স্কুল ছুটির পর টিউশন যাচ্ছিল তখনই সত্যমকে দেখে দশমের ছাত্র সুশোভন কটুকথা বলতে থাকে ৷ গালি দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করতেই শুরু হয় কথা কাটাকাটি ৷ তারপরই কাগজ কাটার কাঁচি বের করে সুশোভন হামলা চালায় সত্যমের উপর ৷

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