নবমের পড়ুয়ার উপর কাঁচি নিয়ে হামলা দশমের ছাত্রের, বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে আহত 1

নবমের পড়ুয়ার উপর কাঁচি নিয়ে হামলা দশমের ছাত্রের, বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে আহত 1
Kanchrapara School Student Attack: তিনজনই একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের পড়ুয়া ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
Published : November 5, 2026 at 11:22 AM IST
কাঁচরাপাড়া, 5 নভেম্বর: নবম শ্রেণির এক ছাত্রকে কাঁচি দিয়ে মেরে আহত করার অভিযোগ উঠল দশমের পড়ুয়ার বিরুদ্ধে ৷ বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে রক্তাক্ত নবমের আরেক পড়ুয়া ৷ বুধবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে কাঁচরাপাড়ার বাগমোড়ের শিবতলা লেনের এক বেসরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সামনের রাস্তায় ৷ পুরনো বচসার জেরে এই ঘটনা বলে জানা গিয়েছে ৷
সূত্রের খবর, ওই ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র নৈতিক সাউ এবং সত্যম কুমার যাদব এদিন ছুটির পর টিউশন যাওয়ার উদ্দেশ্যে স্কুল থেকে বেরিয়েছিল । সেই সময়ে গালিগালাজ করা নিয়ে নবম শ্রেণির এক পড়ুয়ার সঙ্গে দশমের এক ছাত্রের ঝামেলা হয় ।
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, হঠাৎ করেই দশমের ওই ছাত্র স্কুলের সামনে দুই বন্ধুর রাস্তা আটকায় এবং তাদের সঙ্গে বচসা শুরু করে ৷ কথা কাটাকাটির মাঝেই হঠাৎ করে দশমের ছাত্রটি স্কুলব্যাগ থেকে একটি কাঁচি বের করে নবমের পড়ুয়ার উপর হামলা চালায় ৷ তার কপালে এবং মাথার পিছনে সজোরে আঘাত করে ।
সেই সময় কাঁচরাপাড়া মণ্ডল বাজারের বাসিন্দা নবমের আরেক ছাত্র নৈতিক সাউ বচসা থামাতে গেলে তাকেও কাঁচি দিয়ে আঘাত করে রক্তাক্ত করে দেয় দশমের ছাত্রটি ৷ রক্তারক্তির ঘটনা ঘটতে দেখে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং স্কুলের সামনে থাকা অন্যান্য ছাত্রদের অভিভাবকরা ।
তারাই আক্রান্ত দু'জনকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে তৎক্ষণাৎ স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায় । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে হালিশহর থানার পুলিশ । সেই সঙ্গে আহত দুই ছাত্রের পরিবারকে খবর দেওয়া হলে তাঁরাও দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছন । এই ঘটনার কথা জানতে পেরে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন আক্রান্ত ছাত্রদের অভিভাবকরা । ঘটনাস্থল থেকে পালায় অভিযুক্ত ছাত্র ৷ তার পরিবারের লোকজনকেও দেখা যায়নি ৷
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক তদন্তকারী আধিকারিক জানান, পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷ ঘটনাস্থল ও পার্শ্ববর্তী সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করার পাশাপাশি ঘটনার নেপথ্য কারণ খোঁজার চেষ্টা করছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷ সেই সঙ্গে স্কুল ছুটির সময় বাইরে থাকা অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলেও ঘটনা জানার চেষ্টা চলছে ।
এদিন সত্যমের বাবা উপেন্দ্রকুমার যাদব এই ঘটনা সম্পর্কে বলেন, "আমার ছেলে আজ স্কুলে যায়নি তবে সে বন্ধুর সঙ্গে টিউশন যাবে বলে স্কুলের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল । স্কুল ছুটির পর বন্ধুর সঙ্গেই টিউশন যাচ্ছিল । সেই সময় এই দশম শ্রেণির ছাত্রের সঙ্গে তাদের বচসা বাঁধে । তারপরেই ব্যাগ থেকে কাঁচি বের করে আমার ছেলের মাথায় সজোরে আঘাত করে দশমের পড়ুয়া ৷ মাথার পিছনেও আঘাত লেগেছে । স্কুলের পক্ষ থেকে খবর দেওয়া হলে আমি দ্রুত হাসপাতালে আসি কিন্তু এখনও ছেলের সঙ্গে কথা বলতে পারিনি কারণ তার চিকিৎসা চলছে ৷ তার অবস্থা যথেষ্ট আশঙ্কাজনক ৷ আমার ছেলের মাথায় দু-তিন জায়গায় গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে ।"
আরেক আক্রান্ত নবম শ্রেণির ছাত্রের বাবা ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে বলেন, "কোনও অন্যায় করলে বচসা বাঁধলে হাত দিয়ে মারলে মেনে নেওয়া যায় ৷ কিন্তু ব্যাগে করে ছুড়ি কাঁচি নিয়ে ঘুরবে এটা মেনে নেওয়া যায় না । আজকে আমার ছেলের সঙ্গে হয়েছে পরবর্তীতে অন্য বাচ্চাদের সঙ্গেও একই ঘটনা ঘটতে পারে । তবে স্কুলের অন্যান্য অভিভাবকরা দশম শ্রেণির অভিযুক্ত ছাত্রের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন ৷
অপরদিকে স্কুলেরই অনুজ সিং নামে নবম শ্রেণির আরেক ছাত্রের দাবি, সকলে মিলে স্কুল ছুটির পর টিউশন যাচ্ছিল তখনই সত্যমকে দেখে দশমের ছাত্র সুশোভন কটুকথা বলতে থাকে ৷ গালি দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করতেই শুরু হয় কথা কাটাকাটি ৷ তারপরই কাগজ কাটার কাঁচি বের করে সুশোভন হামলা চালায় সত্যমের উপর ৷