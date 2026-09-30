ভয়ঙ্কর কাণ্ড সাউথ পয়েন্টে ! ক্লাসের মধ্যেই সহপাঠীর ধারালো অস্ত্রের আঘাতে রক্তাক্ত নবম শ্রেণির ছাত্র

ভয়ঙ্কর কাণ্ড সাউথ পয়েন্টে ! ক্লাসের মধ্যেই সহপাঠীর ধারালো অস্ত্রের আঘাতে রক্তাক্ত নবম শ্রেণির ছাত্র
South Point school: ঘটনার পরপরই অভিযুক্ত শিক্ষার্থীকে ক্লাসরুম থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় । স্কুলের অভিজ্ঞ মনোবিদদের দিয়ে তাকে কাউন্সেলিং করানো হয় ।
Published : September 30, 2026 at 7:05 PM IST
কলকাতা, 30 সেপ্টেম্বর: ভয়ঙ্কর ঘটনা শহরের নামী স্কুল সাউথ পয়েন্টে ৷ ক্লাস চলাকালীন ক্লাসরুমের ভেতরে সহপাঠীর উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা আরেক ছাত্রের ৷ গুরুতর আহত হল নবম শ্রেণির এক ছাত্র । বুধবার দুপুর আনুমানিক 12টা 29 মিনিটে শহরের অন্যতম নামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সাউথ পয়েন্ট হাইস্কুলে এই ঘটনা ঘটে । অভিযোগ, শিক্ষক ক্লাসে উপস্থিত থাকা অবস্থাতেই হঠাৎ এই হামলার ঘটনা ঘটে ৷ এই ঘটনায় স্কুল চত্বরে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে ।
প্রতিদিনের মতোই বুধবার স্বাভাবিক ক্লাস চলছিল । দুপুরে আচমকাই নবম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী একটি ধারালো বস্তু দিয়ে তার সহপাঠীর ওপর আচমকা হামলা চালায় । ধারালো বস্তুর আঘাতে সঙ্গে সঙ্গে জখম ছাত্রটির শরীর থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ শুরু হয় । ক্লাসে শিক্ষক উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও চোখের পলকে ঘটে যাওয়া এই অপ্রীতিকর ঘটনায় উপস্থিত অন্যান্য শিক্ষার্থীরা আতঙ্কে শিউরে ওঠে ।
ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত তৎপর হয়ে ওঠেন উপস্থিত শিক্ষক ও স্কুল কর্তৃপক্ষ । আহত ছাত্রটিকে সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করে প্রথমে স্কুলের নিজস্ব চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে চিকিৎসাকর্মী ও নার্সরা তার প্রাথমিক চিকিৎসা করেন । তবে আঘাত গুরুতর হওয়ায় শিক্ষক ও কর্মীরা কালবিলম্ব না-করে শিশুটিকে নিকটস্থ বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন । বর্তমানে সেই হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন রয়েছে ছাত্রটি । খবর পেয়ে দ্রুত হাসপাতালে ছুটে আসেন আহত ছাত্রের অভিভাবকেরা । স্কুল কর্তৃপক্ষ সবসময় তাঁদের পাশে থেকে চিকিৎসাজনিত সমস্ত প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে ।
অন্যদিকে, ঘটনার পরপরই অভিযুক্ত শিক্ষার্থীকে ক্লাসরুম থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় । স্কুলের অভিজ্ঞ মনোবিদদের দিয়ে তাকে কাউন্সেলিং করানো হয় এবং পরবর্তীতে তার বাবাকে ডেকে পাঠালে তিনি এসে ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যান । ঘটনার সার্বিক গুরুত্ব বিবেচনা করে সাউথ পয়েন্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে গড়িয়াহাট থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "অভিযোগ পেয়েছি । তদন্ত চলছে ৷" জানা গিয়েছে, ছুরি দিয়ে কীভাবে হামলা চালানো হলে বিপক্ষের মৃত্য পর্যন্ত হতে পারে, তা নিয়ে রীতিমতো খোঁজখবর নিয়েই এই হামলা চালিয়েছে অভিযুক্ত ছাত্র ৷
এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় রীতিমতো উত্তেজনা ছড়ায় স্কুল চত্বরে । এই ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শী শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং পুরো স্কুলের উপর তীব্র মানসিক আঘাত ও উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে । সাউথ পয়েন্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, প্রত্যক্ষদর্শী শিক্ষার্থী ও মানসিকভাবে প্রভাবিত সকলের মানসিকভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক পদক্ষেপ করা হবে । প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য একটি নিরাপদ, যত্নশীল ও সুরক্ষিত পরিবেশ বজায় রাখতে স্কুল কর্তৃপক্ষ সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । বর্তমানে এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে গড়িয়াহাট থানার পুলিশ প্রয়োজনীয় তদন্ত শুরু করেছে ।