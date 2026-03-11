দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ স্কুলশিক্ষকের বিরুদ্ধে
অভিভাবকের দাবি, দ্বিতীয় শ্রেণির ওই ছাত্রীকে মোবাইলে কার্টুন দেখানোর কথা বলে স্কুলের ছাদে নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানি করে এক শিক্ষক ৷
Published : March 11, 2026 at 2:53 PM IST
গঙ্গারামপুর, 11 মার্চ: দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল স্কুলেরই এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে ৷ ঘটনায় স্কুলের গেটে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবকরা ৷ ঘটনাটি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরের ইন্দ্রনারায়ণপুর প্রাথমিক স্কুলে ৷ অভিযুক্ত শিক্ষকের শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয়রা।
অভিভাবকের অভিযোগ, গত শুক্রবার ইন্দ্রনারায়ণপুর প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক এক ছাত্রীকে মোবাইলে কার্টুন দেখানোর কথা বলে স্কুলের ছাদে নিয়ে যায় ৷ সেখানেই ওই ছাত্রীকে সে শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ ৷ বিষয়টি ছাত্রীর পরিবারের লোকজনেরা জানতে পেরে গঙ্গারামপুর থানায় শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে ৷ ঘটনার পর থেকে অবশ্য পলাতক অভিযুক্ত ওই স্কুল শিক্ষক ৷ সোমবার ওই অভিযুক্ত শিক্ষকের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে স্কুলে তালা দিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন অভিভাবক ও এলাকার মানুষরা ৷
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ৷ তারপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় ৷ তবে এই ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত শিক্ষক স্কুলে আসছে না-বলে খবর।
এই বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল জানান, গঙ্গারামপুর থানার ইন্দ্রনারায়ণপুর স্কুলের এক শিক্ষক গত শুক্রবার স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির এক ছাত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে ওই পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করা হয়। ওই এলাকার স্কুলের সমস্ত অভিভাবকরা স্কুলের গেটে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখায় ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ৷ তারপর পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে ৷ বর্তমানে ওই স্কুল শিক্ষক পলাতক ৷ অভিযুক্ত শিক্ষকের খোঁজে তল্লাশি চলছে।
স্থানীয় এক ব্যক্তি বলেন, "আমার পাশের বাড়ির একটি মেয়ের সঙ্গে এই স্কুলের এক শিক্ষক খারাপ ব্যবহার করেছে ৷ সেই কারণে আমরা স্কুলের গেটে তালা মেরে রেখেছি ৷ যতক্ষণ পর্যন্ত অভিযুক্ত শিক্ষককে পুলিশ গ্রেফতার করছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই স্কুলের তালা খুলব না ৷ আমরা ওই শিক্ষকের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।"
বিক্ষোভকারী এক মহিলা অভিভাবক, জানান এই স্কুলের শিক্ষক ছাদে নিয়ে গিয়ে মোবাইলে কার্টুন দেখানোর আছিলায় ওই ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করেছে ৷ তাঁর কথায়, "আমাদের মেয়েরাও তো এই স্কুলে পড়ে ৷ সেই কারণে আমরা এদিন স্কুলের গেটে তালা দিয়েছি ৷ যতক্ষণ পর্যন্ত না অভিযুক্ত স্কুল শিক্ষক গ্রেফতার হচ্ছে আমরা স্কুল খুলতে দেব না ৷" এই ঘটনার লিখিত অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্কুল পরিদর্শক এনামুল শেখ।