উচ্চ-মাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টারের ফলপ্রকাশ কবে ? অনলাইনে কখন রেজাল্ট
Class 12 Semester III Results: ফলাফল দেখার জন্য পরীক্ষার্থীদের রোল-রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিতে হবে। সংসদের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, পরীক্ষার্থীরা https://result.wb.gov.in এই ওয়েবসাইট থেকে ফলাফল জানতে পারবে।
Published : November 19, 2026 at 8:30 PM IST
কলকাতা, 19 নভেম্বর: উচ্চ-মাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টারের ফলপ্রকাশের দিনক্ষণ জানিয়ে দিল পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ (ডব্লিউবিসিএইচএসই)। আগামী 27 নভেম্বর প্রকাশিত হবে 2027 সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার তৃতীয় সেমিস্টারের ফল। বৃহস্পতিবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই কথা জানিয়েছে সংসদ।
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, 27 নভেম্বর দুপুর আড়াইটে নাগাদ সল্টলেকের বিদ্যাসাগর ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে আনুষ্ঠানিক ভাবে ফল ঘোষণা করা হবে। এরপর বিকেল 3টে থেকে অনলাইনে ফল দেখতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা। সংসদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট https://result.wb.gov.in-এ গিয়ে রোল নম্বর এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে ফল জানা যাবে। স্কুলগুলি নিজেদের লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সংসদের নির্দিষ্ট পোর্টাল থেকে দ্বাদশ শ্রেণির তৃতীয় সেমেস্টারের ফল এবং সামগ্রিক ফলের সারসংক্ষেপ ডাউনলোড করতে পারবে।
তৃতীয় সেমিস্টারের সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষায় যাঁরা বসেছিলেন, তাঁদের ফলও একই দিনে প্রকাশ করা হবে ৷ স্কুলগুলিও সংসদের নির্দিষ্ট পোর্টাল থেকে নিজেদের লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে পড়ুয়াদের ফলাফল ডাউনলোড করতে পারবে।
দ্বাদশ শ্রেণির তৃতীয় সেমিস্টারের ফলের পাশাপাশি সামগ্রিক ফলের সারসংক্ষেপও পাওয়া যাবে সেখানে। ডাউনলোড করা ফলের কপিতে স্কুলের সিল ও প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর দিয়ে পড়ুয়াদের হাতে তুলে দিতে হবে। উল্লেখ্য, 2027 সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার তৃতীয় সেমিস্টার শুরু হয়েছিল 21 সেপ্টেম্বর। পরীক্ষা চলে গত 14 অক্টোবর পর্যন্ত।
সংসদ সূত্রে খবর, এই পরীক্ষায় মোট 7 লক্ষ 18 হাজার 467 জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে 4 লক্ষ 2 হাজার 806 জন ছাত্রী এবং 3 লক্ষ 15 হাজার 661 জন ছাত্র। রাজ্যের 825টি কেন্দ্রে 2015টি ভেন্যুতে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল।
পরীক্ষার সম্ভাব্য উত্তরপত্র প্রকাশ করা হয়েছিল 16 অক্টোবর। উত্তরপত্রে কোনও ভুল বা অসংগতি থাকলে তা নিয়ে আপত্তি জানানোর সুযোগও দেওয়া হয়েছিল পরীক্ষার্থীদের। 27 থেকে 30 অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইনে সেই আপত্তি জমা নেওয়া হয়। এবার চূড়ান্ত ফলপ্রকাশের অপেক্ষায় পরীক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকরা ৷