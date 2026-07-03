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স্কুলে সিঁদুরদান, ভিডিয়ো ছড়াল সোশালে; গঙ্গারামপুরে হইচই

ক্লাসেই ছাত্রীর সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিচ্ছে এক ছাত্র ৷ স্কুল পোশাকে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী ও একাদশ শ্রেণির ছাত্রের ওই ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ল সোশাল মিডিয়ায় ৷

SCHOOL STUDENT IN SOUTH DINAJPUR
ফাইল ছবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 3, 2026 at 6:59 PM IST

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গঙ্গারামপুর, 3 জুলাই: স্কুল পোশাকে নাবালক-নাবালিকা সিঁদুর দান করছে। সেই ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর ব্লকের নয়াবাজার হাইস্কুলে। ইতিমধ্যেই 4 ছাত্র, ছাত্রীকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে স্কুল থেকে ৷ পাশাপাশি, ঘটনার খবর সামনে আসতেই স্কুলের তরফে অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু হয়েছে।

স্কুলের তরফে জানা গিয়েছে, গঙ্গারামপুর ব্লকের নয়াবাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রায় 2 হাজার ছাত্র-ছাত্রী। বৃহস্পতিবার বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী ও একাদশ শ্রেণির ছাত্রের একটি ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। তাতে দেখা যায়, ছাত্রটি, ছাত্রীর মাথায় সিঁদুরের মতো লাল রঙের কিছু একটা পরিয়ে দিচ্ছে ৷ যেমনটা বর, বউকে পরিয়ে দেয় ৷ পাশে আরও দুই পড়ুয়া তাতে উৎসাহ দিচ্ছে। যদিও এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করে দেখেনি ইটিভি ভারত ৷

নয়াবাজার হাইস্কুলের ঘটনায় হইচই (ইটিভি ভারত)

এই ভিডিয়োটি সোশালে ছড়িয়ে পড়তেই নড়েচড়ে বসে স্কুল কর্তৃপক্ষ। আজ বেলা 12টা নাগাদ অন্যান্য ছাত্র, ছাত্রীর অভিভাবক-সহ এলাকার মানুষজন স্কুলে এসে হাজির হয়। কিছুটা সময়ের জন্য হই হট্টগোল বাঁধে। পরে দুই পক্ষের আলোচনার মাধ্যমে সমাধান সূত্র বের করা হয়। ঘটনায় স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র, ছাত্রীরাও তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

নয়াবাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ব্রজেন্দ্রনাথ রায় বলেন, "প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে ওই ছাত্রীকে এক মাসের জন্য এবং ঘটনায় জড়িত তিন ছাত্রকে তিন মাসের জন্য স্কুল থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা যাতে না-ঘটে, সে বিষয়েও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।"

SOUTH DINAJPUR SCHOOL VIDEO VIRAL
গঙ্গারামপুর ব্লকের নয়াবাজার হাইস্কুল (ইটিভি ভারত)

এই বিষয়ে গঙ্গারামপুর হাইস্কুলের শিক্ষক উত্তম গোস্বামী জানান, ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষক বা শিক্ষিকাদের সম্পর্ক ইতিবাচক নয় ৷ তাই এমন ঘটনা ঘটেছে। পড়াশোনার মান যদি ভালো হতো, তাহলে এই ধরনের ঘটনা ঘটত না। এছাড়াও, স্কুলের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা মোবাইল নিয়ে আসছে ৷ পরিবারের তরফে কেউ কিছুই জানেন না ৷ ফলে স্কুল কর্তৃপক্ষ যদি প্রতি মাসে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের সঙ্গে পড়াশোনার বিষয় নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা করে, তাহলে এই ধরনের ঘটনা হয়তো ঘটবে না।

তিনি আরও জানান, ছাত্র, ছাত্রীদের পড়াশোনা করার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা, অসুবিধা রয়েছে সেই সমস্ত দিক তুলে ধরা যায় অভিভাবকদের। এছাড়াও, এই ধরনের ঘটনা যেন আর না-ঘটে, সেদিকে নজর রাখতে হবে স্কুল কর্তৃপক্ষকেই।

TAGGED:

SOUTH DINAJPUR SCHOOL VIDEO VIRAL
স্কুলে সিঁদুরদান
গঙ্গারামপুর স্কুলের ঘটনা
STUDENT APPLIED SINDOOR IN CLASS
SCHOOL STUDENT IN SOUTH DINAJPUR

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