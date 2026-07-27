বাগুইআটিতে স্কুলেই দশম শ্রেণির ছাত্রের রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য
স্কুলের টিফিন টাইমে ক্লাসরুমের ভেতরেই দশম শ্রেণির এক ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল বাগুইআটিতে ৷
Published : July 27, 2026 at 9:53 PM IST
বাগুইআটি, 27 জুলাই: স্কুলের টিফিন টাইমে ক্লাসরুমের ভেতরেই দশম শ্রেণির এক ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল বাগুইআটির চিত্তরঞ্জন কলোনী হিন্দু বিদ্যাপীঠে ৷ নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক জানান, মৃত ছাত্রের নাম মুহম্মদ রায়হান আলি (16)। সে রাজারহাট–নিউটাউনের ঘুনি মাঝেরপাড়ার বাসিন্দা। সোমবার দুপুর সাড়ে 1টা নাগাদ মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটে ৷
স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, টিফিনের সময় খাবার খেতে গিয়ে ক্লাসরুমের ভেতরেই আচমকা পড়ে যায় রায়হান ৷ সহপাঠীদের দাবি, হঠাৎ আওয়াজ পেয়ে তারা গিয়ে দেখে রায়হান মাটিতে পড়ে রয়েছে এবং তার শ্বাস নিতে মারাত্মক অসুবিধা হচ্ছে ৷ এদিকে রায়হানের বাবার দাবি, স্কুলের চার-পাঁচজন ছাত্র দীর্ঘদিন ধরে তাঁর ছেলেকে মারধর করত। গত সপ্তাহের গার্ডিয়ান মিটিংয়ে তিনি বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন।
মৃতের বাবা বলেন, “স্কুল ভালো, স্কুলের বিরুদ্ধে সত্যিই আমার কোনও অভিযোগ নেই ৷ কিন্তু গত সপ্তাহের গার্ডিয়ান মিটিংয়ে আমি জানিয়েছিলাম যে ক্লাসের কয়েকজন ছেলে ওকে মারধর করে ৷ আমার ছেলে তো দুষ্টু ছিল না, তাহলে কেন এমন হল ?”
পুলিশ সূত্রের খবর, প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে জানা গিয়েছে সোমবার টিফিনের সময় ক্লাস থেকে বেরিয়ে ব্যাগে থাকা টিফিন বাক্স বের করে খাবার খেতে বসেছিল রায়হান। রুটি মুখে দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আচমকা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে।
মৃত ছাত্রের মা শোকে ভেঙে পড়েছেন ৷ তিনি জানান, প্রজেক্ট জমা দেওয়া নিয়ে সকালে ছেলের সঙ্গে কথা হয়েছিল। পরে স্কুল থেকে ফোন করে জানানো হয় ছেলে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে ৷ খবর পেয়ে এসে দেখেন সন্তান আর বেঁচে নেই ৷ ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে ৷ বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের আধিকারিক জানান, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর সঠিক কারণ স্পষ্ট হবে ৷ ইতিমধ্যেই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করা হয়েছে ৷ মর্মান্তিক এই ঘটনায় শোকস্তব্ধ স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা।