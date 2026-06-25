স্কুল পালিয়ে মাইথন ! জলাধারে স্নান করতে নেমে মৃত্যু দশম শ্রেণির ছাত্রের

স্কুল পালিয়ে মাইথন ! জলাধারে স্নান করতে নেমে মৃত্যু দশম শ্রেণির ছাত্রের
দুর্ঘটনার পর বন্ধুদের ঘটনা গোপন রাখা এবং সময়মতো পুলিশকে খবর না দেওয়া নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন পরিবারের সদস্যরা ।
Published : June 25, 2026 at 10:46 AM IST
আসানসোল, 25 জুন: বাড়িতে বলে গিয়েছিল, স্কুল যাচ্ছি । কিন্তু স্কুলে না-গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে প্রিন্স যে মাইথন বেড়াতে গিয়েছিল তা প্রকাশ্যে এল মর্মান্তিক ঘটনার খবরে । সেখানে জলাধারে স্নান করতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল দশম শ্রেণির ওই ছাত্রের ।
কয়েক ঘণ্টার তল্লাশি এবং স্থানীয় নৌকা চালকদের অক্লান্ত চেষ্টায় মাইথন জলাধার থেকে প্রিন্স কুমারের (15) দেহ উদ্ধার করে পুলিশ । সে আসানসোলের ডিএভি পাবলিক স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র ছিল ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার প্রিন্স কুমার তার কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে স্কুলে না-গিয়ে একটি অটো ভাড়া করে আসানসোল থেকে মাইথনে বেড়াতে চলে যায় । তারা মাইথন ফায়ারিং রেঞ্জ ও আনন্দ দীপের মাঝামাঝি একটি ঘাটে পৌঁছে জলাধারে স্নান করতে নামে । সেই সময় প্রিন্স হঠাৎ অসাবধানতার ফলে গভীর জলে তলিয়ে যেতে শুরু করে । বন্ধুরা তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয় । মুহূর্তের মধ্যেই সে জলের নীচে তলিয়ে যায় ।
ঘটনার পর আতঙ্কিত হয়ে পড়ে তার সঙ্গীরা । অভিযোগ, তারা বিষয়টি পুলিশ বা স্থানীয় কাউকে না-জানিয়ে চুপচাপ আসানসোলে ফিরে আসে । এমনকি প্রিন্সের স্কুলব্যাগ ও স্কুল ইউনিফর্ম কাছের একটি জঙ্গলে ফেলে দিয়ে যায় ।
এদিকে, সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়ি না-ফেরায় পরিবারের সদস্যরা ছেলের খোঁজ শুরু করেন । স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ করলে জানা যায়, ওই দিন প্রিন্স ও তার কয়েকজন সহপাঠী স্কুলেই আসেনি । এরপর পরিবারের পক্ষ থেকে আসানসোল উত্তর থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয় ।
অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্তে নামে পুলিশ । প্রিন্সের সঙ্গে থাকা ছাত্রদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা মাইথনে যাওয়া এবং প্রিন্সের ডুবে যাওয়ার ঘটনার কথা স্বীকার করে । এরপর আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ বিষয়টি সালানপুর থানা ও কল্যাণেশ্বরী ফাঁড়িকে জানায় ।
পুলিশ ছাত্রদের নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয় নৌকাচালকদের সহায়তায় ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু করে । সেই সময় জঙ্গল থেকে প্রিন্সের স্কুলব্যাগ ও স্কুল ইউনিফর্ম উদ্ধার করা হয় ।
দীর্ঘ কয়েকঘণ্টার তল্লাশির পর স্থানীয় নৌকাচালক ও পুলিশের প্রচেষ্টায় মাইথন জলাধার থেকে প্রিন্স কুমারের দেহ উদ্ধার করা হয় । দেহটি আসানসোল জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ।
দুর্ঘটনার পর বন্ধুদের ঘটনাটি গোপন রাখা এবং সময়মতো পুলিশকে খবর না-দেওয়া নিয়েও ক্ষোভপ্রকাশ করেন পরিবারের সদস্যরা ।এটি দুর্ঘটনা, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।