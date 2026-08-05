কৃষকদের যাতায়াতের পথ আটকে শুয়োরের খামার ! তুমুল সংঘর্ষে রক্তাক্ত তিন

কৃষকদের যাতায়াতের পথ আটকে শুয়োরের খামার ! তুমুল সংঘর্ষে রক্তাক্ত তিন
কৃষকদের যাতায়াতের পথে থাকা জমিটি কিনেছেন এক কৃষক ৷ কিন্তু ওই পথ তিনি আর কৃষকদের ব্যবহার করতে দিচ্ছেন না ৷
Published : August 5, 2026 at 3:43 PM IST
স্বরূপনগর, 5 অগস্ট: কৃষকদের মাঠে যাওয়ার একমাত্র পথ বন্ধ করে শূকরের খামার তৈরির অভিযোগকে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল স্বরূপনগর ব্লকের স্বরূপনগর বাইনজিবি এলাকার নতুনগ্রাম ৷ এই ঘটনায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন তিনজন কৃষক ৷ ঘটনার পরেই পুলিশের দ্রুত হস্তক্ষেপে তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বরূপনগরের নতুনগ্রাম একটি সম্পূর্ণ কৃষিপ্রধান এলাকা ৷ এখানকার শতাধিক কৃষিজীবী পরিবার নিয়মিত চাষবাস করে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে থাকে ৷ কৃষকদের মাঠে যাতায়াত করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে একটিই নির্দিষ্ট পথ রয়েছে ৷ অভিযোগ, সম্প্রতি সেই রাস্তার পাশেই বিজন মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি জমি কিনে সেখানে শূকরের খামার শুরু করেন এবং কৃষকদের যাতায়াতের একমাত্র পথটি ঘিরে বা বন্ধ করে দেন ৷
এই ঘটনার পর থেকেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় কৃষকরা ৷ রাস্তা বন্ধ করার প্রতিবাদ জানিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করে আসছিলেন ৷ আহত কৃষক হরিকৃষ্ণ বিশ্বাস ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, প্রতিবাদ করায় অভিযুক্তরা হাঁসুয়া, কোদাল ও হাতুড়ি দিয়ে তাঁদের উপর মারাত্মক হামলা চালায় ৷ অতর্কিত এই হামলায় তাঁদের তিনজন কৃষক গুরুতর আহত হন; একজনের হাত ভেঙে দেওয়া হয় এবং দু'জনের মাথা ফেটে যায় ৷
আরেক প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় বাসিন্দা মন্টু মণ্ডল অভিযোগ করে বলেন, "চাষের জমির রাস্তাটি বন্ধ করে দেওয়ায় সমস্ত কৃষকদের মাঠে যাতায়াতে চরম অসুবিধা হচ্ছে ৷ তাঁরা এর প্রতিবাদ করতেই অভিযুক্তরা তাঁদের উপর চড়াও হয় এবং কোদাল ও হাঁসুয়া দিয়ে মারধর শুরু করে ৷"
ঘটনার খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় শাড়াপুল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ চিকিৎসকরা জানান, আহত কৃষকদের আঘাত অত্যন্ত গুরুতর ৷ এই হামলার ঘটনার পরেই স্বরূপনগর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় ৷
অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং ঘটনার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকার অভিযোগে তিন অভিযুক্ত বিতান মণ্ডল, সুকান্ত মণ্ডল ও সুমন মণ্ডলকে গ্রেফতার করে ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের আজ বসিরহাট মহকুমা আদালতে পাঠানো হবে ৷ ভরদুপুরে এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ও উত্তেজনা বিরাজ করছে ৷