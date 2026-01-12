ক্রিকেট খেলা নিয়ে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে রণক্ষেত্র বরাকর, ফাঁড়ির সামনে চলল গুলি

ক্রিকেট খেলা নিয়ে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে রণক্ষেত্র বরাকর, ফাঁড়ির সামনে চলল গুলি
বাধ্য হয়ে দুই পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করতে হয় পুলিশকে । গোটা এলাকা এখনও থমথমে ৷
আসানসোল, 12 জানুয়ারি: সামান্য ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে অশান্তি । আর তা থেকে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটলো । আসানসোলের কুলটি থানার অন্তর্গত বরাকর এলাকায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় বরাকর ফাঁড়ি রোডে । শুধু তাই নয়, বরাকর ফাঁড়ির সামনেই শূন্যে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে । বাধ্য হয়ে দুই পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ । বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এলাকা থমথমে হয়ে রয়েছে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল বিকেলে বরাকরের একটি মাঠে ক্রিকেট খেলাকে নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে প্রথমে বচসা ও পরে হাতাহাতি হয় । পুলিশি তৎপরতায় দুই পক্ষকে ডেকে এনে মিটিয়ে দেওয়া হলেও সোমবার সকাল থেকে পুনরায় অশান্তি শুরু হয় । অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাপক উত্তেজনাময় পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায় । একপক্ষ আরেক পক্ষকে লক্ষ্য করে ইট পাটকেল ছুঁড়তে শুরু করে । সংঘর্ষ বেঁধে যায় দুই পক্ষের মধ্যে । শুধু তাই নয়, কুলটি থানার বরাকর ফাঁড়ির সামনে এক পক্ষ অভিযোগ জানাতে এলে আরেক পক্ষ সেখানে জুটে যায়, ফলে ফাঁড়ির সামনেই অশান্তি শুরু হয় ।
অভিযোগ উঠছে ফাঁড়ির সামনেই দু রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছে । পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দুটি গুলির খোল উদ্ধার করেছে । উত্তেজনা চরমে উঠলে বরাকর ফাঁড়ির পুলিশ বাহিনী এলোপাথাড়ি লাঠিচার্জ করে দুই পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করে । বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও সাধারণ বাসিন্দারাও পুনরায় অশান্তির আঁচে প্রমাদ গুনছেন । এর আগেও বরাকরে বারবার অশান্তিমূলক ঘটনা ঘটেছে । পুনরায় একই রকমের ঘটনায় আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ ।
কুলটি থানার ইন্সপেক্টর ইনচার্জ কৃষ্ণেন্দু দত্ত জানিয়েছেন, পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ৷ বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য । গুলি চালানোর একটি ঘটনার কথা শোনা গিয়েছে । পুলিশ বিষয়টিকে খতিয়ে দেখছে ।"
কুলটির বিধায়ক অজয় পোদ্দার জানিয়েছেন, "একই পাড়ায় পাশাপাশি সবাই থাকে । সেখানে যদি অশান্তি শুরু হয় সাধারণ মানুষ যাবে কোথায় ? তাই মানুষের কাছে আবেদন করছি এই অশান্তি থামানোর জন্য । ভ্রাতৃত্ব বজায় রেখে দু'পক্ষকে পাশাপাশি বসবাস করার জন্য আবেদন করেছি ।"