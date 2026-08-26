রাখিবন্ধন উৎসবের 'দখল' নিয়ে বারাসত বিশ্ববিদ্যালয়ে টিএমসিপি-এবিভিপি সংঘর্ষ
রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (ABVP) সমর্থকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। এরপরই সংঘর্ষ বাধে ৷
Published : August 26, 2026 at 3:18 PM IST
বারাসত, 26 অগস্ট: রাখিবন্ধন উৎসবের 'দখল' কাদের হাতে থাকবে. তা নিয়ে ছাত্রসংঘর্ষে উত্তপ্ত বারাসতের পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সমর্থকদের সংঘর্ষের ঘটনায় কয়েকজন জখম হয়েছেন বলে খবর। বারাসত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সকলে। ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে কর্তৃপক্ষ ৷
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রাখিবন্ধন উৎসবের প্রস্তুতি চলছিল। গত কয়েক বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের হাতেই রয়েছে। চলতি বছর রাখিবন্ধন উৎসব করার প্রস্তুতি তারাই নিয়েছে। কিন্তু রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (ABVP) সমর্থকেরা ধীরে ধীরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশ করতে শুরু করে।
মঙ্গলবার বিকেলে বিদ্যার্থী পরিষদের একদল সমর্থক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে রাখিবন্ধন উৎসবের দায়িত্ব নেওয়ার আবেদন জানাতে গিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশ্য তৎক্ষণাৎ কোনও সিদ্ধান্ত নিতে চায়নি। ইতিমধ্যে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমর্থকরা সেই খবর পেয়ে যান। তাঁরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে জড়ো হন। বিদ্যার্থী পরিষদের সমর্থকরা যখন উপাচার্যের ঘর থেকে বেরোচ্ছিলেন, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমর্থকরা তাঁদের ঘিরে ধরেন।
রাখিবন্ধন উৎসবের রাশ কাদের হাতে থাকবে তা নিয়ে দুই শিবিরের ছাত্রদের মধ্যে প্রথমে বচসা শুরু হয়। তারপরই হাতাহাতি বেধে যায় বলে দাবি। মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দু'জন ছাত্রদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়। দু'পক্ষের সংঘর্ষে কয়েকজন গুরুতর জখম হয়েছেন বলেও অভিযোগ। চিকিৎসার জন্য তাঁদের বারাসত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরিস্থিতি ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুলিশে খবর দেয়। বারাসত ও দত্তপুকুর থেকে বিরাট পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ বিবদমান দু'পক্ষকেই পুলিশ ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয়।
বিদ্যার্থী পরিষদের বারাসত মহকুমার সভাপতি প্রীতম পান্ডে বলেন, "বৃহস্পতিবার রাখিবন্ধন উৎসব করব বলে আমরা উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে বেরোতেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমর্থকেরা অতর্কিত আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। আমাদের কয়েকজনকে বেধড়ক মারা হলে তাঁরা জখম হয়েছেন। তার মধ্যে দু'জনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। রাজ্য সরকার বদল হলেও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের গুন্ডাগিরি বন্ধ হয়নি।"
তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে অবশ্য কেউ বিবৃতি দিতে চাননি। সূত্রের খবর, কয়েকদিন আগে থেকেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমর্থকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে রাখিবন্ধনের উৎসব করবেন বলে প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছেন। বিদ্যার্থী পরিষদ সেই অনুষ্ঠানের দখল নিতে চাইলে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমর্থকেরা পথে নেমে পড়েন। তা থেকেই গোলমাল এর সূত্রপাত হয়েছে। বিদ্যার্থী পরিষদের সমর্থকদের সঙ্গে সংঘর্ষে তাঁদেরও কয়েকজন জখম হয়েছেন। কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাম ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে বিদ্যার্থী পরিষদের টানাপোড়েন চলছে। ঠিক তখনই বারাসতের পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূলের সঙ্গে বিদ্যার্থী পরিষদের সমর্থকেরা বিবাদে জড়িয়ে পড়লেন।