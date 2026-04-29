ভোটের আগের রাতে ফের আইএসএফ-তৃণমূল সংঘর্ষ, উত্তপ্ত ভাঙড়
দ্বিতীয় তথা শেষ দফা নির্বাচনের আগেও উত্তপ্ত হল ভাঙড় ৷ ফের তৃণমূল-আইএসএফের বিবাদে রণক্ষেত্র একাধিক এলাকা ৷
Published : April 29, 2026 at 7:22 AM IST
ভাঙড়, 29 এপ্রিল: ভোটের আগের রাতেই ফের অশান্ত দক্ষিণ 24 পরগনার ভাঙড় ৷ আইএসএফ ও তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে একাধিক এলাকা । নির্বাচনকে ঘিরে এই পরিস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়িয়েছে প্রশাসন এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ।
এই ঘটনায় একজন মহিলা-সহ মোট চারজন আইএসএফ কর্মী আহত হন বলে জানা গিয়েছে । তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য । আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর বলেও দাবি করেছেন দলীয় নেতৃত্ব । ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সাধারণ মানুষ ।
অভিযোগ অনুযায়ী, ভাঙড় 2 নম্বর ব্লকের বিজয়গঞ্জ থানার অন্তর্গত কোচপুকুর এলাকায় আইএসএফ কর্মীদের উপর হামলা চালায় তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা । আইএসএফের দাবি, ভোট প্রচারের নামে তৃণমূল কর্মীরা এলাকায় ঘুরে বেড়িয়ে সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছিল এবং বিরোধীদের হুমকি দিচ্ছিল । এই ঘটনায় প্রতিবাদ জানাতে গেলে আইএসএফ কর্মীদের উপর চড়াও হয় অভিযুক্তরা । শুরু হয় তুমুল বচসা, যা দ্রুত হাতাহাতি এবং মারধরে পরিণত হয় । লাঠি ও ধারালো অস্ত্র নিয়েও হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ ।
অন্যদিকে, ভাঙড়ের জয়পুর এলাকাতেও একই চিত্র সামনে আসে । সেখানে আইএসএফ ও তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে । দু'পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে মারধর এবং উস্কানির অভিযোগ তুলেছে । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথমে কথা কাটাকাটি দিয়ে শুরু হলেও পরে তা বড় আকার ধারণ করে । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় উত্তর কাশীপুর থানার পুলিশ ।
পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে এবং এলাকায় টহলদারি বাড়ানো হয় । প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনাগুলির তদন্ত শুরু হয়েছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে । নির্বাচন কমিশনের নজরেও বিষয়টি এসেছে বলে সূত্রের খবর ।
ভোটের ঠিক আগে এই ধরনের সংঘর্ষ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রশ্নের মুখে ফেলছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা । সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হওয়ায় ভোটের উপরও এর প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে । যদিও দুই পক্ষই নিজেদের নির্দোষ দাবি করে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছে ।
সবমিলিয়ে, ভাঙড়ে ভোটের আগের রাতেই যে উত্তেজনা ও অশান্তির ছবি সামনে এল, তা আগামী দিনের পরিস্থিতি নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিল । প্রশাসনের কড়া নজরদারি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটা কার্যকর হয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে সকলেই ।