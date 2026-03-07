পরিবর্তন যাত্রা'কে কেন্দ্র করে বিজেপি-তৃণমূল ধুন্ধুমার, ঘেরাও বোলপুর SDPO অফিস
পরিবর্তন যাত্রার সময় বিজেপি-তৃণমূল ধুন্ধুমার কাণ্ড। ক্ষিপ্ত বিজেপি কর্মীরা পরে বোলপুরে এসডিপিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ করেন ৷
Published : March 7, 2026 at 1:22 PM IST
কীর্ণাহার (নানুর), 7 মার্চ: পরিবর্তন যাত্রাকে কেন্দ্র করে বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষ ৷ নানুরের কীর্ণাহার এলাকায় বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা পৌঁছতেই হাতে দলীয় পতাকা নিয়ে 'জয় বাংলা' স্লোগান দেয় তৃণমূলের কর্মীরা ৷ পাল্টা বিজেপি কর্মীরাও তেড়ে যান। শুরু হয় হাতাহাতি। পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খায় পুলিশ। তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ের বাইরে থাকা চেয়ার ভেঙে দেন বিজেপি কর্মীরা ৷ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় ৷
পুলিশের সামনেই তৃণমূল কর্মীরা বোমা, রামদা হাতে নিয়ে বিজেপি কর্মীদের উপর চড়াও হবেন বলে হুমকি দেন ৷ এরপর বোলপুরের এসডিপিও অফিস ঘেরাও করেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ।
তিনি বলেন, "পুলিশের সামনে তৃণমূল কর্মীরা বোমা দেখাচ্ছে, মারার হুমকি দিচ্ছে ৷ এটাই পশ্চিমবঙ্গের শিল্প। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামার বাড়ি এই বীরভূম ৷ উনি বোমা শিল্প করতে বলেছেন। কেন্দ্রীয় বাহিনী কোথায় গেল এটাই আমাদের প্রশ্ন ৷ তাদের কোথায় রাখা হয়েছে ? বীরভূমের মানুষ এবার নির্বাচনে স্বাধীনতা পাবে ৷"
এই প্রসঙ্গে স্থানীয় বিজেপি নেতা তারক সাহা বলেন, "আমাদের পরিবর্তন যাত্রার উপর হামলা চালিয়েছে তৃণমূল ৷ ওরা ওদের পার্টি অফিসের কাছে দল বেঁধে দাঁড়িয়েছিল ৷ আমাকেও মেরেছে ৷ আমরা ছাড়ব না। বিধানসভা নির্বাচনে ওদের পরিবর্তন করে ছাড়ব।"
পাল্টা স্থানীয় তৃণমূল নেতা জয়ন্ত মণ্ডল বলেন, "আমরা আমাদের দলীয় কার্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের কর্মসূচি করছিলাম। আমাদের উপর বিজেপির লোকজন হামলা চালিয়েছে। আমাদের কর্মীদের মেরেছে ৷ চেয়ার ভেঙে দিয়েছে ৷"
আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে 'পরিবর্তন যাত্রা' করার কর্মসূচি নিয়েছে বিজেপি ৷ তৃণমূল সরকারকে উৎখাত করার ডাক দিয়ে দিকে দিকে চলছে সভা ও যাত্রা ৷ সেই মতো শুক্রবার বীরভূমের আহমেদপুর, কীর্ণাহার ও বোলপুরে পরিবর্তন যাত্রার কর্মসূচি ছিল ৷ তিন জায়গায় সভা করেন বিজেপির বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ ৷ নানুরের কীর্ণাহারে সভা সেরে সাংসদ বেরিয়ে যাওয়ার পর বিজেপি কর্মীরা পরিবর্তন যাত্রা শুরু করেন ৷
কীর্ণাহারের তৃণমূল-কংগ্রেসের কার্যালয়ের কাছে পরিবর্তন যাত্রা আসতেই তৃণমূল কর্মীরা হাতে দলীয় পতাকা নিয়ে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে শুরু করেন ৷ পাল্টা 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দেন বিজেপি কর্মীরা। দুই পক্ষের কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকে ৷ শুরু হয় হাতাহাতি। দুই পক্ষের হাতে দলীয় পতাকার বাঁশ নিয়েই শুরু হয় মারামারি। ভেঙে দেওয়া হয় তৃণমূল কার্যালয়ের বাইরে থাকা চেয়ার ৷ তৃণমূল কর্মীরা প্রথমে সংখ্যায় কম ছিলেন ৷ পরে তাঁরা সংঘবদ্ধ হতে শুরু করেন ৷ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় ৷ অল্প সংখ্যক পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খায় ৷