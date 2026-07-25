আদালতের অনুমতি ছাড়াই তৃণমূূলের মিছিল, সামাল দিতে পদ্মপুকুরে পৌঁছলেন মমতা
গতকাল বামপন্থী মিছিলে একদফা গোলমাল হয়েছে ৷ এরপর এদিন ফের মিছিল করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল ৷ গ্রেফতার হন কুণাল ও বৈশ্বানর ৷
Published : July 25, 2026 at 7:52 PM IST
কলকাতা, 25 জুলাই: নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিক্ষোভের সমর্থনে পদ্মপুকুরে মিছিল বের করেছিল মমতা-পন্থী তৃণমূল ৷ কিন্তু তৃণমূলের ছাত্র ও যুব সংগঠনের এই মিছিলে অনুমতি দেয়নি কলকাতা হাইকোর্ট ৷ পদ্মপুকুরে আয়োজিত এই সমাবেশে ছিলেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ ও বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় ৷ পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করে লালবাজারে নিয়ে যায় ৷ খবর পেয়ে পদ্মপুকুরে পৌঁছন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, পুলিশ তাঁদের প্রতিবাদী জমায়েত করতেও বাধা দিচ্ছে ৷ শনিবার কলকাতায় নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভের জন্য কলকাতা পুলিশের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও, প্রাক্তন শাসকদলের ছাত্র সংগঠনটি সেই কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেয় ৷
তৃণমূলের ছাত্র সংগঠন এই বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় ৷ আবেদনটি জরুরি ভিত্তিতে শোনার অনুরোধ করা হলে একটি বিশেষ বেঞ্চ গঠন করা হয় এবং শনিবার বিকেল তিনটে নাগাদ শুনানি হয় ৷ অনুমতি প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বলেন, কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন ৷
এদিকে আদালত মিছিলের অনুমতি না-দেওয়া সত্ত্বেও তৃণমূল সমর্থকরা পদ্মপুকুর এলাকায় জড়ো হন ৷ পুলিশ যখন সেই জমায়েত সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, তখন উভয় পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি বেধে যায় ৷
তৃণমূল সুপ্রিমো ঘটনাস্থলে পৌঁছন ৷ ক্ষুব্ধ মমতা বলেন, "হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে আমরা মিছিল করছি না ৷ পুলিশ কেন আমাদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিটি মাত্র দু'ঘণ্টার জন্য করতে দিচ্ছে না ?" তৃণমূল সভানেত্রীর সঙ্গে ছিলেন ডেরেক ও'ব্রায়েন, দোলা সেন, প্রিয়াঙ্কা অধিকারী, উপাসনা চৌধুরী প্রমুখ ৷
মমতা আরও জানান, কুণাল ঘোষ ও বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়-সহ বাকিদের মুক্তি দেওয়ার বিষয়ে তিনি আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলছেন ৷ শেষে তৃণমূল সুপ্রিমো উপাসনার স্কুটারে চড়ে সমাবেশস্থল ত্যাগ করেন ৷ ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি)-র আন্দোলনের প্রতি সংহতির বার্তা পৌঁছে দিতে সোমবার তৃণমূল সুপ্রিমোর দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল ৷ তবে শনিবার বিকেলে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ করেন ৷ এরপর বিকেলে সিজেপি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয় ৷
এদিন বেলা তিনটের সময় ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী, বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বিশেষ বেঞ্চ মিছিলের শুনানি হয় ৷ মামলার শুনানিতে রাজ্যের পক্ষে আইনজীবী জানান, একেবারে শেষ মুহূর্তে মামলা করায় তাদের পক্ষে রাজ্যের মতামত জানা সম্ভব হয়নি ৷
রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র বলেন, "গতকাল বিকেলে ছাত্র-যুবদের মিছিলের নামে যা ঘটেছে, তা অত্যন্ত নিন্দনীয় ৷ এই পরিস্থিতিতে অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয় ৷" বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যও বিষয়টি শুনানি করার পর মিছিলের অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দেন ৷
মৌলালিতে ছাত্র যুব তৃণমূলের মিছিলে পুলিশের অনুমতি না মেলায় এদিন সকাল দশটা নাগাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠি দেন আইনজীবীরা ৷ শনিবার বেলা দুটো থেকে সেই মিছিল হওয়ার কথা ছিল ৷
তার জন্য বেনিয়াপুকুর থানার কাছে আগেই আবেদন জানিয়েছিল তৃণমূল ৷ ওসি বেনিয়াপুকুর মৌখিক ভাবে একটি বিকল্প রাস্তার কথা বললে তারা তাতেই সম্মত হয় ৷ কিন্তু গতকাল সকালে হঠাৎ জানানো হয় তাদের মিছিলের অনুমতি বাতিল করা হয়েছে ৷ বাধ্য হয়ে এদিন সকালে কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীকে চিঠি দিয়ে জরুরি শুনানির আবেদন জানান আইনজীবীরা ৷
উল্লেখ্য নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে দিল্লির যন্তর মন্তরে ককরোচ জনতা পার্টির ছাত্র যুবদের উপর পুলিশ নৃশংস আক্রমণ করেছে দাবি করে কলকাতার পদ্মপুকুর থেকে মৌলালি পর্যন্ত মিছিলের অনুমতি চেয়েছিল ছাত্র যুব তৃণমূল ৷ কিন্তু অনুমতি দেওয়া হয়নি ৷