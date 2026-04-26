নানুরে স্ট্রংরুমের কাছে বিজেপি প্রার্থীর উপর হামলার অভিযোগ, মদ্যপ ছিলেন; পাল্টা দাবি তৃণমূলের
সদ্য প্রথম দফার ভোট মিটেছে ৷ গণনা এখনও বাকি ৷ এর মধ্যে স্ট্রং রুমের পরিস্থিতি দেখতে গিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তুললেন বিজেপি প্রার্থী ৷
Published : April 26, 2026 at 3:27 PM IST
বোলপুর, 26 এপ্রিল: মদ্যপ অবস্থায় স্ট্রং রুমের কাছে বিজেপি প্রার্থীর দাদাগিরির অভিযোগ ! পাল্টা প্রার্থীর গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে ৷ শনিবার মধ্যরাতে বোলপুর কলেজে স্ট্রং রুমের পরিস্থিতি দেখতে এসেছিলেন নানুর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী খোকন দাস ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায় ৷ এর প্রেক্ষিতে রবিবার বোলপুর থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির নেতা-কর্মীরা ৷
খোকন বলেন, "আমি রাতে স্ট্রং রুম দেখতে এসেছিলাম ৷ এসেই দেখলাম তৃণমূলের লোকজন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাইরে থেকে স্ট্রং রুমের ভিতরে উঁকি দিচ্ছে ৷ আমি আইসিকে বিষয়টি দেখার জন্য বললাম ৷ উলটে আইসি আমাকে বলেন, আমরাই নাকি অশান্তি করতে এসেছি ৷ এরপর ওরা আমার উপর হামলা চালায় ৷ বাঁশ, শাবল দিয়ে আমার গাড়ি ভাঙচুর করে ৷ আমাকে মারার চেষ্টা করে ৷ আমার হাতে আঘাত লেগেছে ৷"
গত 23 এপ্রিল প্রথম দফায় 152টি আসনে নির্বাচন হয়ে গিয়েছে ৷ বোলপুর কলেজে বোলপুর-নানুর-লাভপুর বিধানসভার স্ট্রং রুম ৷ 4 মে এখানেই ভোট গণনা হবে ৷ রবিবার মধ্যরাতে নিজের গাড়িতে স্ট্রং রুমের পরিস্থিতি দেখতে আসেন নানুরের বিজেপি প্রার্থী খোকন দাস ৷
তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি প্রার্থী মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন ৷ পাল্টা বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূলের কয়েকজন কর্মী স্ট্রং রুমের থেকে কিছুটা দূরে মদ্যপান করছিল ৷ স্ট্রং রুম নিরাপদ নয়-এই মর্মে বোলপুর থানার আইসির কাছে অভিযোগ করেন নানুরের বিজেপি প্রার্থী । এই নিয়ে শুরু হয় দু'পক্ষের বচসা ৷ পরে স্ট্রং রুম থেকে কিছুটা দূরে বিজেপি প্রার্থীর গাড়িতে হামলা চালানো হয় ৷ ভেঙে যায় গাড়ির কাচ ৷ প্রার্থী খোকন দাসের হাতে চোট লাগে ৷
এই ঘটনার প্রতিবাদে এদিন সকাল থেকে বোলপুর থানা ঘেরাও করেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা ৷ বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডলের নেতৃত্বে দুপুর থেকে শুরু হয় ঘেরাও কর্মসূচি ৷ অবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেফতার করতে হবে এই দাবিতে উত্তাল বোলপুর ৷ যদিও, রাতের ঘটনার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷ শ্যামাপদ বলেন, "আমাদের দলের প্রার্থীর উপর হামলা করেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ৷ 4 মে সব হিসাব হবে ৷ তার আগে আমাদের দাবি, অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করতে হবে ৷ তা না-হলে বৃহত্তর আন্দোলন হবে ৷"