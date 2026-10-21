অশোকনগরে বুকস্টল ঘিরে বিজেপি-সিপিএম সংঘর্ষ, আক্রান্ত পুলিশ
Attack on CPM book stall: দুই পক্ষের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে আক্রান্ত হন অশোকনগর থানার এক পুলিশ আধিকারিকও।
Published : October 21, 2026 at 10:55 AM IST
অশোকনগর, 21 অক্টোবর: বামেদের বুকস্টল ঘিরে অশান্তি অব্যহত । যাদবপুর, নাগেরবাজার ও বারাসতের পর এবার হামলার অভিযোগ অশোকনগরে । সিপিএমের বুকস্টলকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও সিপিএমের সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়াল । মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে অশোকনগরের শেরপুর-কালীবাড়ি মোড়ে এলাকায় । সিপিএমের বুকস্টলের পোস্টার ও ফ্লেক্স ছেঁড়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে এই উত্তেজনা ছড়ায় । পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে আক্রান্ত হন অশোকনগর থানার এক পুলিশ আধিকারিকও ।
পুলিশ সূত্রে খবর, ওই পুলিশ আধিকারিকের মুখ ফেটে রক্তপাত হয় । তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে অশোকনগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । ঘটনায় বিশ্বজিৎ নাগ নামে বিজেপির এক স্থানীয় নেতাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে । তাঁর বাড়ি অশোকনগরের 5 নম্বর এলাকায় । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার একদল বিজেপি সমর্থক সিপিএমের বুক স্টলের পোস্টার, ফ্লেক্স ও বিজ্ঞাপনী সামগ্রী ছিঁড়ে ফেলে বলে অভিযোগ । খবর পেয়ে সিপিএমের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় অশোকনগর থানার পুলিশ । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলাকালীন আনিস রায় নামে এক পুলিশ আধিকারিক আক্রান্ত হন বলে অভিযোগ । বুকস্টলের পাশাপাশি বাম মুখপত্রের বোর্ড ও পোস্টার লাগানো স্থায়ী বোর্ডও ভাঙচুর করা হয়েছে । ঘটনার পর অভিযুক্ত বিজেপি নেতা বিশ্বজিৎ নাগকে পুলিশ গ্রেফতার করে । ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে অশোকনগর থানার পুলিশ । সংঘর্ষের সঙ্গে আরও কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী ৷
সিপিএম নেতা তথা অশোকনগরের প্রাক্তন বিধায়ক সত্যসেবী কর বলেন, "বই মানুষকে সঠিক ও ভুলের পার্থক্য বুঝতে শেখায়।" তাঁর কথায়, “বই মানুষের চোখ মেলে দেয়। সাদাকে সাদা, কালোকে কালো চিনতে শেখায়। বিজেপি তা চায় না। তাই দল বেঁধে তাঁরা বুকস্টলের পোস্টার ও ফ্লেক্স ছিঁড়ে ভাঙচুর চালায়। মতাদর্শগত বিরোধ থাকলে পাল্টা বইয়ের আলাদা স্টল খুলে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরতে পারত। কিন্তু তারা তা করেনি। আমাদের স্টলে হামলা চালিয়েছে ।" ঘটনায় বিজেপির কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।
বুক স্টল ভাঙচুরের অভিযোগ ও পুলিশ আধিকারিকের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় অশোকনগরে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে । বারাসতের পদস্থ এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে । সংঘর্ষের নেপথ্যে কারা রয়েছে তা তদন্ত করা হচ্ছে । পুলিশ আধিকারিকের উপর হামলার ঘটনায় আর কেউ জড়িত কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলেও জানান ওই আধিকারিক ।
বামেদের বুক স্টল ঘিরে গত কয়েকদিন ধরে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি । রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক সিপিএমের বুকে স্টলে হামলা চালানোর ঘটনা ঘটেছে । বামেদের অভিযোগ, সরকারের পক্ষ থেকে এই ধরনের ঘটনা প্রতিরোধ করার জন্য কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি । উল্টে স্থানীয় বিজেপি নেতাদের প্ররোচনামূলক মন্তব্য ঘটনাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে । তবে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ঘটনা তীব্র নিন্দা করেছেন । লজ্জায় মাথানত হয়ে যাচ্ছে বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন । তারপরেও সিপিএমের বুকে স্টলে হামলা চালানোর ঘটনায় লাগাম টানা যায়নি ।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, বুকস্টলে হামলার ঘটনায় প্রশাসনিক নীরবতা উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলেছে । অবিলম্বে সরকার কড়া ব্যবস্থা না নিলে রাজ্যে আইনশৃংখলারও অবনতি হতে পারে বলে তাঁরা মনে করছেন।