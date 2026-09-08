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রাতভর উত্তেজনা, ABVP-SFI ঝামেলায় আগুন জ্বলল সিপিএমের পার্টি অফিসে

ABVP-SFI ঝামেলা ৷ প্রতিবাদে সিপিএমের জেলা পার্টি অফিসে হামলা এবং আগুন লাগানোর অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে।

ABVP SFI CLASH
ABVP-SFI ঝামেলায় আগুন জ্বলল সিপিএমের পার্টি অফিসে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 8, 2026 at 11:48 AM IST

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জলপাইগুড়ি, 8 সেপ্টেম্বর: ABVP সমর্থককে মারধরের অভিযোগ SFI-এর বিরুদ্ধে । প্রতিবাদে সিপিএমের জেলা পার্টি অফিসে হামলা এবং আগুন লাগানোর অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। সোমবার রাতে জলপাইগুড়ির ডিবিসি রোড উত্তাল হয় উঠল।

ঘটনার সূত্রপাত, সোমবার জলপাইগুড়ি আইন কলেজে এবিভিপি'র সঙ্গে এসএফআই গোলমাল বাধে ৷ ABVP-কর্মীদের উপর আক্রমণের পরেই বিজেপি কর্মী ও ABVP কর্মীরা কোতয়ালি থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর রাতে CPI(M) পার্টি অফিসে হামলা চলে বলে অভিযোগ। উত্তেজনা এমন জায়গায় পৌঁছয় যে CPI(M) ও বিজেপি কর্মীরা হাতাহাতিতে জড়ান ৷ কোতোয়ালি থানার আইসি মৌমন চক্রবর্তী বলেন, "দুই দলের মধ্যে ঝামেলা চরমে ওঠে ৷ পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে ৷ তদন্ত শুরু হয়েছে ৷"

ABVP SFI CLASH
ABVP-SFI ঝামেলা (ইটিভি ভারত)

সিপিএমের অভিযোগ, পেট্রল নিয়ে এসে পার্টি অফিস জ্বালানোর চেষ্টা করে। পার্টি অফিসে ঢিল ছোড়া হয়। ঘণ্টাখানেক ধরে তাণ্ডব চলে। জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার আইসি এলে তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পরে পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। সিপিএম-এর পীযূষ মিশ্র বলেন, "সারা দেশে যে ঘটনা ঘটছে, তা আজ জলপাইগুড়িতেও হল। আমাদের পার্টি অফিস জ্বালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। ঢিল ছুড়ে কাচ ভাঙা হয়েছে ।"

ABVP SFI CLASH
আহত ABVP-র কর্মীরা (ইটিভি ভারত)

এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি স্থানীয় বিজেপি নেতার ৷ এদিকে বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি পলেন ঘোষ বলেন, "আমাদের উদ্যেশে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। আমরা বার বার প্রশাসনকে বলছিলাম আমাদের পার্টি অফিসের সামনে যাতে অশান্তি না-হয়। ABVP-র দুই ছাত্রকে SFI পিটিয়ে মাথা ফাটিয়েছি। যারা দোষী তাদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। রাজনৈতিকভাবে আমাদের কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে ৷ এটা হতে দেব না। আমাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ভিত্তিহীন ৷"

এবিভিপির জলপাইগুড়ির নগর সভাপতি বিনায়ক দাস বলেন, "আমাদের কার্যকর্তাদের SFI পিটিয়েছে ৷ তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আমরা কোনও মারধর করিনি। পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি।"

TAGGED:

CHAOS ABVP AND SFI
CPM PARTY OFFICE IN JALPAIGURI
সিপিএম এসএফআই অশান্তি
জলপাইগুড়িতে উত্তেজনা
ABVP SFI CLASH

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