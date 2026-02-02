ETV Bharat / state

SIR শুনানি কেন্দ্রে হাতাহাতি, অসুস্থ 2; পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নামল RAF

মালদা জিলা স্কুলে এসআইআর শুনানি কেন্দ্রে লাইনে দাঁড়ানো নিয়ে হাতাহাতি ৷ অসুস্থ দুই মহিলা, চিকিৎসাধীন মালদা মেডিক্যালে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নামল RAF ৷

Clash at SIR hearing
মালদায় SIR শুনানি কেন্দ্রে হাতাহাতি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 2, 2026 at 8:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মালদা, 2 জানুয়ারি: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন অর্থাৎ এসআইআর শুনানি কেন্দ্রে ব্যাপক উত্তেজনা ৷ ভিড়ে দুই মহিলার অসুস্থ হওয়ার পাশাপাশি শুনানির লাইনে ধস্তাধস্তি থেকে দুই এলাকার লোকজনের মধ্যে হাতাহাতি হয় বলে অভিযোগ । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ ৷

সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জিলা স্কুলে ৷ স্কুলের এক বিল্ডিংয়ে ক্লাস চললেও অন্যদিকে চলছিল SIR শুনানি ৷ ঘটনার জেরে পড়ুয়াদের নিরাপত্তার কারণে সাড়ে চারটের বদলে দুপুর 2টোর সময় স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়া হয় ৷ এসআইআর শুনানিকে ঘিরে উত্তেজনার খবর পেয়ে ছেলেকে নিতে স্কুলে ছুটে আসেন রিঙ্কু মণ্ডল ৷ তিনি বলেন, “হঠাৎ লোকমুখে খবর পাই, স্কুলে গণ্ডগোল শুরু হয়েছে ৷ তড়িঘড়ি আমি প্রধান শিক্ষককে ফোন করি ৷ উনি ফোনে জানান, ছাত্রদের সরিয়ে নিরাপদ স্থানে রাখা হয়েছে ৷ তড়িঘড়ি স্কুলে ছুটে আসি ৷ এভাবে স্কুল খোলা রেখে এসআইআর শুনানি চালানো উচিৎ নয় ৷"

অন্যান্য দিনের মতো সোমবার সকাল থেকে মালদা জিলা স্কুলে এসআইআর শুনানি ছিল। সকাল থেকেই শুনানি কেন্দ্রে প্রচুর ভিড় হয় । ভিড়ের চাপে অসুস্থ হয়ে পড়েন সাগিরা খাতুন (35) নামে এক মহিলা ৷ তড়িঘড়ি তাঁকে মালদা মেডিক্যালে ভর্তি করা হয় ৷ দুপুরে অসুস্থ হয়ে পড়েন রীনা বিবি (60) নামে আরেক মহিলা ৷ তাঁর বাড়ি ইংরেজবাজারের যদুপুর এলাকায় ৷ পুলিশকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যান ৷

অসুস্থ এক মহিলার আত্মীয় আবদুল রহিম বলেন, “শুনানির জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম ৷ পিছন থেকে হুড়োহুড়ি করতে করতে ঝামেলা শুরু হয় ৷ এরপর দুই এলাকার লোকজন একত্রিত হয়ে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে ৷ ঘটনাস্থলে পুলিশ আসার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় ৷”

দুপুর একটা নাগাদ লাইনে দাঁড়ানো নিয়ে ইংরেজবাজারের বুধিয়া এলাকার লোকজনের সঙ্গে যদুপুর এলাকার লোকজনের ধস্তাধস্তি শুরু হয় ৷ একে অপরের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ দু’পক্ষের ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে নামানো হয় ব়্যাফ ৷

জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র আশিস কুণ্ডু বলেন, “আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি জানিয়েছিলাম, প্রতিটি অঞ্চলে যেন শুনানি কেন্দ্র করা হয়। কিন্তু নির্বাচন কমিশন আমাদের কোনও কথা কানে দেয়নি। ষাটোর্ধ্ব মানুষ শুনানির লাইনে দাঁড়িয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন । সকালে একজন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। বিজেপি চক্রান্ত করে এভাবে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করতে চাইছে।”

TAGGED:

SIR HEARING IN BENGAL
SIR IN WEST BENGAL
SIR শুনানি কেন্দ্রে হাতাহাতি
RAF DEPLOYED
SIR HEARING CHAOS IN MALDA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.