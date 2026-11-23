শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ধুন্ধুমার ! কর্তব্যরত পুলিশকর্মীকে মারধরের অভিযোগে ধৃত 1
Siliguri district hospital: সোমবার ধৃতকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয় । চিকিৎসা না পেয়ে বিক্ষোভ দেখানোয় পুলিশই তাদের মারধর করে বলে পাল্টা অভিযোগ পরিবারের ৷
Published : November 23, 2026 at 5:38 PM IST
শিলিগুড়ি, 23 নভেম্বর: হাসপাতালে এসে পরিষেবা না-পাওয়ার অভিযোগ ! এ নিয়ে নিরাপত্তারক্ষী ও কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের সঙ্গে বচসা শুরু হয় পরিজনদের ৷ শেষমেশ তা গড়ায় হাতাহাতি ও সংঘর্ষে ৷ পুলিশ কর্মীদের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে তাঁদেরই মারধর করার অভিযোগও উঠেছে । রবিবার মধ্যরাতে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল চত্বরে ।
সিসিটিভি ফুটেজ দেখে স্থানীয় শান্তিনগর বউবাজার এলাকার বাসিন্দা বিজয় ঘোষ নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ । পাল্টা রোগীর বিজয়ের পরিবারের দাবি, পুলিশ প্রথম মারধর শুরু করে । পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রেজা বলেন, "সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"
জানা গিয়েছে, পা কেটে যাওয়া এক রোগীর চিকিৎসা করাতে এসেছিল পরিবার । কিন্তু অভিযোগ, অনেকক্ষণ তাঁরা অপেক্ষা করার পরও কোনও চিকিৎসকের দেখা মেলেনি ৷ এতেই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন রোগীর পরিজনরা । তাঁরা চিৎকার শুরু করে দেন । তখন নিরাপত্তারক্ষীরা বাধা দেন । রোগীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীদের কথা কাটাকাটি শুরু হয় । মুহূর্তের মধ্যেই সেই বচসা চরম আকার নেয় । দু'পক্ষের মধ্যে মারামারি শুরু হয়ে যায় । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে হাসপাতালের মোতায়েন থাকা পুলিশকর্মীদের মধ্যে আক্রান্ত হন দু'তিন জন ।
অভিযোগ, উত্তেজিত জনতা কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের মারধর করার পাশাপাশি তাঁদের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে হামলা চালায় । খবর পেয়ে শিলিগুড়ি থানা থেকে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছলে অভিযুক্তদের অনেকেই এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয় । পরে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে রাতেই বিজয় ঘোষকে পাকড়াও করে পুলিশ এবং সোমবার ধৃতকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয় । বাকি অভিযুক্তদের খোঁজেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে । তবে এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েই পাল্টা অভিযোগ তুলেছে ধৃতের পরিবার ও স্থানীয়রা ।
ধৃত বিজয় ঘোষের বাবা সুজয় ঘোষ জানান, গতকাল রাতে তাঁর ছেলের এক বন্ধুর পা কেটে যাওয়ায় চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে গিয়েছিলেন তাঁরা । কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছে তাঁরা দেখেন সেখানে কোনও চিকিৎসক বা কর্মী নেই । ডাকাডাকি করেও কাউকে খুঁজে না পাওয়ায় রোগীর সঙ্গীরা হইচই -চেঁচামেচি করেন । সুজয় ঘোষের দাবি, ঠিক সেই সময়েই পুলিশকর্মীরা চড়াও হয়ে তাঁদের বেধড়ক মারধর শুরু করে, যার ভিডিয়ো প্রমাণও তাঁদের কাছে রয়েছে । এমনকী পুলিশই যে প্রথমে গায়ে হাত তুলেছিল, সেই অভিযোগও স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন তিনি ।
একদিকে কর্তব্যরত পুলিশ ও নিরাপত্তারক্ষীদের উপর হামলা এবং লাঠি কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ, অন্যদিকে চিকিৎসা না পেয়ে প্রতিবাদ করায় পুলিশের বিরুদ্ধেই প্রথম মারধর শুরু করার পাল্টা দাবি— এই দুই ভিন্ন দাবিতে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের রাতের ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য আরও ঘনীভূত হয়েছে । হাসপাতালের মতো একটি সংবেদনশীল ও জরুরি পরিষেবা কেন্দ্রে ঠিক কী কারণে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গেল এবং কারা প্রথমে আক্রমণ শানাল, তা খতিয়ে দেখতে সব দিক থেকেই তদন্ত শুরু করেছে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ ।