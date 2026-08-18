'আন্দোলন ভাঙতে পরোক্ষে পুলিশি তৎপরতা'! বাঁকুড়ার আবদুলের পাশে CJP, ক্রাউডফান্ডিংয়ের ঘোষণা

'আন্দোলন ভাঙতে পরোক্ষে পুলিশি তৎপরতা'! বাঁকুড়ার আবদুলের পাশে CJP, ক্রাউডফান্ডিংয়ের ঘোষণা
CJP নেতৃত্বের হুঁশিয়ারি, আগামী 10 দিনের মধ্যে দাবিগুলি পূরণ না হলে সংশ্লিষ্ট মহকুমাশাসকের দফতর ঘেরাও করা হবে ৷
Published : August 18, 2026 at 7:16 PM IST
কলকাতা, 18 অগস্ট: বাঁকুড়ার ইন্দাসের কারিশুন্ডা গ্রামের শেখ আবদুলের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনে নামার কথা আগেই জানিয়েছিল ককরোচ জনতা পার্টি (CJP) । মঙ্গলবার কলকাতা প্রেস ক্লাবের বাইরে সাংবাদিক বৈঠক করে সংগঠনের নেতৃত্ব অভিযোগ করল, তাদের কর্মসূচি ভেস্তে দিতে পরোক্ষে পুলিশি তৎপরতা চলছে । একই সঙ্গে আবদুলের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেছে তারা ।
CJP-র তরফে জানানো হয়েছে, আবদুলের পরিবারের জন্য ক্রাউডফান্ডিং বা ফান্ড রেইজ করা হবে । বুধবার তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য প্রকাশ করা হবে বলেও সংগঠনের দাবি । CJP নেতা বিজয় রেড্ডি মালাঙ্গির বক্তব্য, ব্যক্তিগত ক্ষতিপূরণের বদলে আবদুল তাঁর বাবা শেখ মহম্মদ মাফিকের স্মৃতিতে এলাকায় একটি স্কুল তৈরির দাবি জানিয়েছেন । সেই দাবিকে সামনে রেখেই পরিবারের পাশে দাঁড়াতে দেশবাসীর কাছে এক টাকা করে সাহায্যের আবেদন করা হচ্ছে ।
ঘটনার সূত্রপাত, সম্প্রতি দিল্লির আন্দোলন থেকে গ্রামে ফিরে স্কুলের বেহাল পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র কর্মী শেখ হাফিজ । অভিযোগ, তার পরেই তাঁর বাড়িতে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী । হাফিজকে মারধরের পাশাপাশি তাঁর বাবা শেখ মহম্মদ মাফিককেও লাঠি, রড ও শাবল দিয়ে বেধড়ক পেটানো হয় । গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি থাকা মাফিকের গত শনিবার রাতে মৃত্যু হয়েছে ।
আবদুলের পরিবারকে ঘিরে হামলার অভিযোগের পর থেকেই বিষয়টি নিয়ে সরব CJP । সংগঠনের সদস্যেরা আগেই শেখ মহম্মদ মাফিকের বাড়িতে গিয়ে স্কুল সংস্কারের দাবি নিয়ে কথা বলেন । সোমবার আবদুল এবং তাঁর মায়ের সঙ্গেও দেখা করেন CJP-র আশুতোষ রাংকা-সহ অন্য সদস্যেরা । তাঁদের সঙ্গে ছিলেন সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ, ময়ূখ বিশ্বাস প্রমুখ ।
এ দিনের সাংবাদিক বৈঠকে CJP নেতৃত্বের মূল অভিযোগ ছিল, "আন্দোলন ভাঙতে পরোক্ষে পুলিশকে ব্যবহার করা হচ্ছে ।" সংগঠনের নেতা আশুতোষ রাংকার দাবি, কলকাতায় তাঁদের পূর্বনির্ধারিত একটি মিট-আপের জন্য ভারত সভা হলে জায়গা নেওয়া হয়েছিল । কিন্তু রাজনৈতিক চাপের কারণে সেই কর্মসূচি বাতিল করতে হয় । পরে আরও কয়েকটি জায়গায় যোগাযোগ করেও একই ধরনের সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ । তবে এই অভিযোগের বিষয়ে পুলিশ বা প্রশাসনের কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি ।
CJP-র বক্তব্য, আবদুলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুধু একটি পরিবারের পাশে দাঁড়ানোই তাঁদের লক্ষ্য নয় । এর সঙ্গে রাজ্যের সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা, স্কুলের পরিকাঠামো এবং শিক্ষক নিয়োগের মতো বৃহত্তর বিষয়ও যুক্ত । সংগঠনের দাবি, বাঁকুড়ার মতো জেলাতেও বহু সরকারি প্রাথমিক স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার তথ্য সামনে এসেছে । শিক্ষা ব্যবস্থার এই পরিস্থিতির প্রতিবাদে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা করেছে তারা ।
তবে এই আন্দোলনকে কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে আন্দোলন হিসাবে দেখতে নারাজ CJP । তাদের বক্তব্য, সরকারে যে দলই থাকুক, সরকারি স্কুল এবং শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হবে । একই সঙ্গে বিজেপি সরকারের কাছেও শিক্ষা ক্ষেত্রে কী কী সংস্কারের পরিকল্পনা রয়েছে, তা স্পষ্ট করার দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি ।
আবদুলের পরিবারের নিরাপত্তা এবং তাঁর বাবার স্মৃতিতে স্কুল তৈরির দাবিতে চার দফা দাবি সামনে এনেছে CJP । তাদের দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে- আবদুলের পরিবারের 24 ঘণ্টার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, হামলায় জড়িত প্রত্যেককে দ্রুত গ্রেফতার করা, স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের গাফিলতির নিরপেক্ষ তদন্ত এবং শেখ মহম্মদ মাফিকের স্মৃতিতে এলাকায় একটি সরকারি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ।
CJP নেতৃত্বের হুঁশিয়ারি, আগামী 10 দিনের মধ্যে দাবিগুলি পূরণ না হলে সংশ্লিষ্ট মহকুমাশাসকের দফতর ঘেরাও করা হবে । পাশাপাশি রাজ্যের প্রতিটি জেলা, গ্রাম এবং প্রান্তিক এলাকায় সংগঠনকে ছড়িয়ে দিয়ে শিক্ষার অধিকার নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছে তারা ।
রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সরাসরি জোটে যাওয়ার সম্ভাবনা অবশ্য নাকচ করেছে CJP । তাদের বক্তব্য, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির দাবিতে কোনও রাজনৈতিক দল পাশে দাঁড়াতে চাইলে তাদের স্বাগত জানানো হবে । কিন্তু আন্দোলন কোনও দলের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে পরিণত হবে না ।
আশুতোষদের দাবি, রাজনৈতিক চাপ বা কর্মসূচি বানচালের চেষ্টা তাঁদের আন্দোলন থামাতে পারবে না । আবদুলের ব্যক্তিগত ক্ষতিপূরণের বদলে তাঁর বাবার স্মৃতিতে স্কুল তৈরির দাবিকেই সামনে রেখে আগামী দিনে আরও বড় পরিসরে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে । সংগঠনের ভাষায়, "হুমকি বা রাজনৈতিক চাপ নয়, সরকারি স্কুল এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাস্তব সংস্কারের রূপরেখাই চাই ।"