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মুখ্যসচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ চেয়ে সরকারকে ডেডলাইন দিল সিজেপি

আবদুল হাফিজের বাবা, প্রয়াত মাফিকের হত্যা মামলায় পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে তারা গুরুতর প্রশ্ন তোলে ।

Cockroach Janta Party
মুখ্যসচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ চেয়ে সরকারকে ডেডলাইন দিল সিজেপি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 6, 2026 at 10:04 AM IST

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কলকাতা, 6 সেপ্টেম্বর: ককরোচ জনতা পার্টির সদস্য শেখ আবদুল হাফিজের বাবার খুনিদের যথাযোগ্য শাস্তি-সহ একাধিক দাবিতে সরব 'আরশোলা'রা । শনিবার কলকাতার বেক বাগানে সাংবাদিক সম্মেলন করে আবদুল হাফিজের বাবা, প্রয়াত মাফিকের হত্যা মামলায় পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে তারা গুরুতর প্রশ্ন তোলে ।

CJP সদস্য আবদুল হাফিজ বলেন, "আমাদের প্রধান দাবিগুলি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিবের সামনে তুলে ধরতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই । 7 সেপ্টেম্বরের মধ্যে সেই সাক্ষাৎ না-হলে আট সেপ্টেম্বর CJP বাঁকুড়ার DM-এর দফতর ঘেরাও করবে । 25 অগস্টই এক অভিযুক্তকে শনাক্ত করেছিলাম । তাঁকে এখনও গ্রেফতার করা হয়নি । প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পুলিশি ঘেরাটপে । রাখিবন্ধনের দিন ওই ব্যক্তি ইন্দাস থানার সামনে পুলিশের নিরাপত্তায় একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন ।"

Cockroach Janta Party
শনিবার কলকাতার বেক বাগানে সাংবাদিক সম্মেলন (ইটিভি ভারত)

এরপরই CJP সদস্যরা প্রশ্ন তোলেন, "শনাক্ত হওয়া একজন অভিযুক্ত যদি প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াতে পারেন এবং তারপরও তাঁর গ্রেফতারি না-হয়, তাহলে সাধারণ মানুষ কীভাবে এই প্রশাসনের কাছ থেকে ন্যায়বিচারের আশা করবে ?" এরপরেই তাঁরা তাঁদের প্রধান দাবি উল্লেখ করেন ।

CJP-এর প্রধান দাবিসমূহ,

1. প্রয়াত মাফিকের নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা ।
2. অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের একজন বিচারপতির নেতৃত্বে একটি স্বাধীন শৃঙ্খলামূলক প্রশাসনিক তদন্ত কমিটি গঠন ।
3. হত্যা মামলায় সন্দেহভাজন ও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী নিরপেক্ষ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ।
4. নিহতের পরিবারকে ন্যায়বিচার পাইয়ে দিতে প্রশাসনিক জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা ।

CJP-এর জয়েন্ট সেক্রেটারি প্রেম আকাশ গোলু প্রশাসনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "আমরা প্রথমে 10 দিন সময় দিয়েছিলাম । পরে বাঁকুড়া জেলাশাসকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয় । আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, 10 দিনের মধ্যে সবকিছু করা সম্ভব নয় । সঠিক ও নিরপেক্ষ তদন্ত করতে গেলে কিছুটা সময় লাগবে । তারপরেও 10 দিন সময় দেওয়া হয় । সেই 10 দিন পূর্ণ হয়েছে । কিন্তু দাবি পূরণ হয়নি । CJP কখনও সংঘাত চায় না । তবে 7 সেপ্টেম্বর মুখ্যসচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ না-হলে আট সেপ্টেম্বর CJP বাঁকুড়ার জেলাশাসকের দফতর ঘেরাও করবে ।"

TAGGED:

ABDUL MAFIK MURDER CASE
CJP
ককরোচ জনতা পার্টি
আবদুল মাফিক
COCKROACH JANTA PARTY

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