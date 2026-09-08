দলীয় কর্মীর বাবাকে হত্যায় মূল অভিযুক্ত অধরা ! জেলাশাসকের দফতরে ধরনায় সিজেপি

দলীয় কর্মীর বাবাকে হত্যায় মূল অভিযুক্ত অধরা ! জেলাশাসকের দফতরে ধরনায় সিজেপি
মূলত তিনদফা দাবি নিয়ে জেলাশাসকের দফতরের সামনে এদিন বিক্ষোভে শামিল হন সিজেপি কর্মী ও সমর্থকরা ।
Published : September 8, 2026 at 4:37 PM IST
বাঁকুড়া, 8 সেপ্টেম্বর: ইন্দাসে ককরোচ জনতা পার্টির কর্মীর বাবাকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ ৷ বেশ কিছুদিন অতিক্রান্ত হলেও এখনও অধরা মূল অভিযুক্তরা ৷ ঘটনার নেপথ্যে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হাত রয়েছে বলে সরাসরি অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন সিজেপির কর্মী ও সমর্থকরা ।
এদিন একাধিক দাবি নিয়ে ককরোচ জনতা পার্টির কর্মী-সমর্থকরা জেলাশাসকের দফতরের অভিমুখে একটি বিশাল প্রতিবাদ মিছিল বের করেন । তবে মিছিলটি জেলাশাসকের অফিসের সামনে পৌঁছলে পুলিশের তরফ থেকে ব্যারিকেড গড়ে তা আটকে দেওয়া হয় । পুলিশি বাধার মুখে পড়ে ক্ষুব্ধ কর্মীরা ঘটনাস্থলেই রাস্তায় বসে পড়ে অবস্থান ধরনায় শামিল হন ।
সিজেপির মূল তিনদফা দাবি, ঘটনায় মূল অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে ৷ দ্বিতীয়ত সিজেপি কর্মী শেখ আবদুল হাফিজের বাবা নিহত মাফিকের স্মরণে এলাকায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে । তৃতীয়ত, ঘটনার নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠ তদন্তের জন্য একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে ।
আন্দোলনকারী নেতাদের অভিযোগ, এদিনের এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে যোগ দিতে আসার পথে তাঁদের কর্মীদের নানাভাবে বাধা দিয়েছে পুলিশ । শুধু তাই নয়, আন্দোলনকারীদের মুখ বন্ধ করতে তাঁদের কর্মী-সমর্থকদের বাড়িঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার মারাত্মক হুমকি দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিনিধিরা । দলের নেতৃত্ব জানান, পুলিশ ও প্রশাসনের এই ধরনের ভীতি প্রদর্শনে তাঁরা পিছু হটবেন না । মূল অপরাধীদের গ্রেফতার না-করা পর্যন্ত এবং তাঁদের দাবি পূরণ না-হওয়া পর্যন্ত এই লড়াই আন্দোলন জারি থাকবে এবং জেলাশাসকের এই প্রাঙ্গণে ধরনা চলবে ।
ককরোচ জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক প্রেম আকাশ বলেন, "মূল অপরাধীরা এখনও গ্রেফতার হয়নি ৷ প্রশাসনই চায় না দোষীরা শাস্তি পাক ৷ আমাদের এই কর্মসূচিতে আসার আগে কর্মীরা বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং কর্মীদের ঘর বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে ৷ অপরাধীদের ঘরে কেন বুলডোজার চলছে না ৷ আমাদের তিনটি মূল দাবি মেনে না-নেওয়া পর্যন্ত জেলাশাসকের অফিস প্রাঙ্গণের সামনে বসে শান্তিপূর্ণভাবে এই ধরনা চলবে ৷"
সিজেপি কর্মী তথা নিহতের ছেলে শেখ আবদুল হাফিজ বলেন, "আমার বাবার হত্যাকারীরা খোলা আকাশের নীচে ঘুরে বেড়াচ্ছে ৷ তাদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে ৷ অবসরপ্রাপ্ত একজন বিচারপতির নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি এবং আমার বাবা মাফিকের নামে একটি বিশ্বমানের স্কুল তৈরি করতে হবে ৷ এই দাবির মান্যতা না-দিলে আমাদের আন্দোলন চলতে থাকবে ৷"