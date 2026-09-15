মমতার বাড়িতে বাবাকে হারানো সিজেপি সদস্য ! 'রাজনীতি নেই', দাবি দোলার
CJP member at Mamata Banerjee's residence: ইন্দাসে হামলায় বাবার মৃত্যুর অভিযোগ, নথি নিয়ে কালীঘাটে আবদুল, দাবি- ক্ষতিপূরণ নয়, বাবার স্মৃতিতে স্কুল করা হোক ৷
Published : September 15, 2026 at 9:41 PM IST
কলকাতা, 15 সেপ্টেম্বর: বাবাকে হারিয়েছেন । সেই মৃত্যুর অভিযোগের এফআইআর, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট-সহ প্রয়োজনীয় নথি হাতে মঙ্গলবার কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গেলেন ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র সদস্য আবদুল হাফিজ । তৃণমূল নেত্রী তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎও হয় । তবে বৈঠক নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাননি আবদুল । সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল সাংসদ দোলা সেনের দাবি, এই সাক্ষাতের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই । তাঁর কথায়, "এর মধ্যে রাজনীতি খুঁজবেন না ! এর মধ্যে তৃণমূল-সিজেপি নেই !"
ঘটনার সূত্রপাত বাঁকুড়ার ইন্দাসের কারিশুন্দা গ্রামে । সিজেপির দাবি, গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের জরাজীর্ণ পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন আবদুল । দলের 'স্কুল ঠিক করো' কর্মসূচির অংশ হিসেবে স্কুল পরিদর্শনও করেছিলেন তিনি । তারপর গত 14 অগস্ট রাতে আবদুলের বাড়িতে হামলা হয় বলে অভিযোগ । বিজেপি-সমর্থিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তুলেছে সিজেপি ।
ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে হামলার মুখে পড়েন আবদুলের বাবা, 51 বছরের শেখ মহম্মদ মাফিক । গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় । পরে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে পরিবারের দাবি । ঘটনার পর থেকেই বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতর শুরু হয়েছে ।
ঘটনার পর তৃণমূলের একটি প্রতিনিধি দল আবদুলের বাড়িতে যায় । পরে মমতা নিজেও ফোনে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন বলে সিজেপির দাবি । সেই সময়েই প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে কালীঘাটে দেখা করতে বলেছিলেন তৃণমূল নেত্রী । বাবার শেষকৃত্য এবং পারলৌকিক কাজ মিটে গেলে তাঁকে আসতে বলা হয়েছিল বলেও জানান দোলা ।
সেই মতোই মঙ্গলবার কালীঘাটে পৌঁছন আবদুল । সঙ্গে ছিল এফআইআর, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট-সহ ঘটনার যাবতীয় নথি । বৈঠকে বাবার মৃত্যুর অভিযোগের তদন্ত এবং কারিশুন্দার স্কুলের পরিকাঠামোর বিষয়টি উঠেছে বলে জানা গিয়েছে ।
আবদুলের দাবি, বাবার মৃত্যুর জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ চান না তিনি । বরং বাবার স্মৃতিতে গ্রামে একটি ভাল মানের স্কুল তৈরি হোক, সেটিই তাঁর মূল দাবি । যে স্কুলের পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তুলতে গিয়ে ঘটনার সূত্রপাত, সেই স্কুলটিরই হাল ফেরানোর দাবি সামনে এসেছে তাঁর তরফে ।
সাক্ষাৎ নিয়ে আবদুল অবশ্য সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খোলেননি । দোলা বলেন, "আক্রান্ত মানুষের পাশে নেত্রী থাকেন । যিনি মারা গিয়েছেন, তাঁর ছেলের সঙ্গে দিদি কথা বলেছিলেন । তখনই নেত্রী বলেছিলেন, শেষকৃত্য এবং পারলৌকিক কাজ মিটে গেলে এসো, দেখা করে যেও । আবদুল আজ এসে দিদির সঙ্গে দেখা করে গিয়েছেন ।"
এর পরেই সাক্ষাৎকে ঘিরে রাজনৈতিক জল্পনা না করার আবেদন জানান দোলা । তাঁর বক্তব্য, "এর সঙ্গে রাজনীতিকে জড়াবেন না । ওর বাবা বিজেপির গণপিটুনিতে মারা গিয়েছেন । ছেলেটির অপরাধ, একটি স্কুল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন । দিদি বলেছিলেন বলে ওরা দেখা করতে এসেছিল । এর মধ্যে কোনও রাজনীতি নেই । এর মধ্যে রাজনীতি খুঁজবেন না। এর মধ্যে তৃণমূল-সিজেপি নেই !" দোলা যাই বলুন না কেন, কালীঘাটের এই সাক্ষাৎ নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে ৷