পুর কর্তৃপক্ষের নির্দেশিকাই সার ! রাস্তা থেকে মাঠ দখল করে দাঁড়িয়ে মণ্ডপের কাঠামো
Puja Pandals Miss Dismantling Deadline by KMC: দুর্গাপুজো ও লক্ষ্মীপুজো মিটে গিয়েছে । কিন্তু সরু গলি থেকে বড় মাঠ- এখনও দাঁড়িয়ে মণ্ডপ ।
Published : November 1, 2026 at 11:08 PM IST
কলকাতা, 1 নভেম্বর: পুজোর পর লক্ষ্মীপুজোও কেটেছে । পেরিয়েছে আরও সাতদিন । কিন্তু এখনও মণ্ডপের কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে রাস্তা থেকে মাঠ জুড়ে । বিশেষ পুর কমিশনারের নির্দেশিকাই সার । রাস্তায় মণ্ডপের কাঠামো থাকায় সমস্যার মুখে গাড়ির চালক থেকে প্রাতঃভ্রমণকারীরা । সমস্যায় শিশু-কিশোররাও । সদুত্তর নেই প্রশাসনের কাছেও। কবে খোলা হবে মণ্ডপের কাঠামো ? এই উত্তরের দিকেই তাকিয়ে সবাই ।
বিগত বছরগুলিতে পুজো উপলক্ষ্যে মণ্ডপের বাঁশ ফেলা হত পুজোর তিন-চার মাস আগে । আবার পুজো মিটলে মাস দুই কাটত মণ্ডপ সরাতে । তবে পরিবর্তনের জমানায় এবার শহরের রাস্তায় পুজোর মাসখানেক আগে থেকে মণ্ডপ শুরু হয় । সাধারণ মানুষ প্রশাসনিক পদক্ষেপ খুশি হন । তাঁরা ভাবেন ভোগান্তির দিন শেষ ।
তবে পুজো মিটতেই ফিরল সেই পুরোনো ছবি । মাঠ আটকে দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে মণ্ডপ । রাস্তা আটকে আছে মণ্ডপের কাঠামো । এর জেরে প্রতিদিন গাড়ি নিয়ে চলাফেরা করার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ছেন স্থানীয়রা । অনেক জায়গায় ঘুরে যেতে হচ্ছে । অনেক ক্ষেত্রে গাড়ি দূরে রাখতে হচ্ছে । একইভাবে মাঠে মণ্ডপ থাকায় প্রাতঃভ্রমণকারী হাঁটা চলা করতে পারছে না । শহরের বিভিন্ন মাঠে শিশুদের খেলাও বন্ধ ।
সম্প্রতি কলকাতা কর্পোরেশনের বিশেষ পুর কমিশনার একটি নির্দেশিকা জারি করেছিলেন । বিষয় ছিল, দুর্গাপুজো উপলক্ষে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন এবং প্যান্ডেলে ব্যবহৃত সকল কাঠামো (বাঁশের মাচা ও অনুরূপ) 48 ঘণ্টার মধ্যে সরিয়ে দেওয়া সংক্রান্ত ।
কিন্তু বিজয়া দশমীর পর বেশ কয়েকদিন পেরিয়ে গেলেও এখনও অনেক জায়গায় বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত বাঁশের কাঠামো ভাঙা বা সরানো হয়নি । সকল পুজো কমিটি, বিজ্ঞাপনী সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে 29 অক্টোবর তারিখের মধ্যে দুর্গাপুজো 2026-এর জন্য বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সমস্ত বাঁশের মাচা, গেট এবং অনুরূপ কাঠামো ও পুজা মণ্ডপসমূহ ভেঙে খুলে অপসারণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
কেএমসি-র বিভিন্ন বিভাগ যেমন বিজ্ঞাপন, সিভিল, পার্ক ও স্কোয়ার, লাইটিং, বিল্ডিং এবং এসডব্লিউএম বিভাগকেও বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যবহৃত বাঁশের মাচা ও অনুরূপ যেগুলি এখনও সরানো হয়নি, সেগুলি যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে ভাঙার কাজে সমন্বিতভাবে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
বাস্তবে বড় রাস্তার উপর থেকে পুজোর বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং সরানো হয়ছে । সিংহভাগ জায়গায় বিজ্ঞাপনের কাঠামো খোলা হয়েছে । তবে মণ্ডপের ক্ষেত্রে কোনও হেলদোল নেই । রাস্তা থেকে মাঠ এখনও দাঁড়িয়ে মণ্ডপের কাঠামো ।
উত্তর কলকাতার রাস্তা জুড়ে পুজো করে এমন এক কমিটির এক সংগঠক বলেন, "আমরা মণ্ডপ তৈরি নিয়ে ডেকরেটরের সঙ্গে চুক্তি করি। তবে প্রায় প্রতি বছর ডেকরেটরদের তরফে জানানো হয় পুজো শেষে কর্মীরা বাড়ি ফিরে যান । তারপর তাঁরা ছুটি কাটিয়ে ফেরেন । তখন মণ্ডপ খোলার কাজ হয় । মণ্ডপ আমরা নিজেরা খুলে ফেলতে পারি না ।"
দক্ষিণ কলকাতার মাঠে পুজো হওয়া আরেক কমিটির কর্তাও প্রায় এক দাবি করেছেন । তাঁর কথায়, "ডেকরেটরের লোকজন বাঁশ, বাটাম খুলে নিয়ে গেলে, আমরা দ্রুত মাঠ পুরোনো চেহারায় ফিরিয়ে পুরসভাকে ছেড়ে দেব ।"
কিন্তু প্রশ্ন উঠছে নির্দেশ দেওয়ার পরে প্রশাসন কেন ব্যবস্থা নিতে গড়িমসি করছে ? এই প্রসঙ্গে প্রশাসনের এক কর্তা বলেন, "সবটা যান্ত্রিকভাবে ভাবলে চলে না । পুজো উদ্যোক্তাদের আমরা নিয়ম মাফিক চাপে রাখি, কিন্তু এটাও বাস্তব যে তাঁরা মণ্ডপ নিজে হাতে খুলবেন না । ডেকরেটর যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রমের পর বাড়ি ফিরে পরিবারের সঙ্গে বেশ কিছুদিন সময় কাটান । তাই পুজোর পর একটু বেশি দিন লেগে যায় । তবে অন্য বছরগুলির তুলনায় এবার একটা ছবি বদলেছে । আগে যেমন সিংহভাগ মণ্ডপ পড়ে থাকত, এখন তেমন নয় । আমাদের লাগাতার নির্দেশ ও চাপ দেওয়ার ফলে বহু পুজো কমিটি তাদের মণ্ডপ খোলার কাজ শুরু করে দিয়েছে । তবে যারা ফেলে রাখছে, আমরা তাদের আবারও বলব । যদি একবারে উদাসীনতা দেখায়, সেক্ষেত্রে আইন মেনেই ব্যবস্থা গ্রহণ করব ।"