হুমায়ুনের দলের প্রার্থী হতেই সাসপেন্ড সিভিক ভলান্টিয়ার ! পরোয়া না-করে ভোটে জেতাই লক্ষ্য মুজকেরার

হুমায়ুনের দলের প্রার্থী হতেই সাসপেন্ড সিভিক ভলান্টিয়ার ! পরোয়া না-করে ভোটে জেতাই লক্ষ্য মুজকেরার
মুজকেরা বিবির স্বামীও হুমায়ুন কবীরের জেইউপি দলে যোগ দিয়েছেন ৷ স্ত্রীর জেতার বিষয়ে তিনি আশাবাদী ৷
Published : December 25, 2025 at 4:25 PM IST
মালদা, 25 ডিসেম্বর: ভবিতব্যটা যেন আগেই পড়ে নিয়েছিলেন মুজকেরা বিবি ৷ তাই সিভিক ভলান্টিয়ার পদ থেকে সাসপেন্ড হয়েও বিন্দুমাত্র আফসোস নেই তাঁর ৷ সামনে একটাই লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছেন ৷ বিধানসভা নির্বাচনে বৈষ্ণবনগর কেন্দ্রে জয়লাভ করা ৷ সেই লক্ষ্যের সামনে যেন সিভিক ভলান্টিয়ারের কাজ তুচ্ছ ৷ জানিয়ে দিচ্ছেন, ওই কাজ করার ইচ্ছেই ছিল না তাঁর ৷ যা হয়েছে, ভালোই হয়েছে ৷ এবার নিশ্চিন্তে ভোটে লড়তে পারবেন তিনি ৷
বিজেপি-তৃণমূলকে 'টাইট' দিতে পাশের জেলা মুর্শিদাবাদে নতুন দল গড়েছেন বহিষ্কৃত ঘাসফুল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ৷ নিজের দলের নাম দিয়েছেন জনতা উন্নয়ন পার্টি ৷ নতুন এই দল আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কতটা প্রভাব ফেলতে পারবে তা এখনও কেউ জানে না ৷ কিন্তু হুমায়ুনের নতুন দল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য রাজনীতিতে একটা আলোড়ন যে পড়েছে, তা নিয়ে কোনও দ্বিধা নেই ৷ রাজ্যের একাধিক আসনে তিনি প্রার্থী দিতে চলেছেন বলে আগেই জানিয়ে দিয়েছেন হুমায়ুন ৷
মুর্শিদাবাদ ঘেঁষা এবং সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মালদা জেলা যে তাঁর নিশানায় থাকবে, সেটাও জানা ছিল সবার ৷ ইতিমধ্যে তিনি বৈষ্ণবনগর কেন্দ্রে তাঁর দলের প্রার্থী হিসাবে মুজকেরা বিবির নাম ঘোষণা করে দিয়েছেন ৷ তাঁর সেই ঘোষণার পরেই পেশায় সিভিক ভলান্টিয়ার মুজকেরাকে সাসপেন্ড করেছে মালদা জেলা পুলিশ ৷ যদিও এই সাসপেনশনের কারণ কী, সেটা জেলা পুলিশের কোনও কর্তা সংবাদমাধ্যমকে জানাননি অথবা জানাতে চাননি ৷
মুজকেরার বাড়ি কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লকের বীরনগর 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিনটোলা গ্রামে ৷ স্বামী কুরবান আনসারি পেশায় ব্যবসায়ী ৷ তিনি এলাকার পোড় খাওয়া রাজনৈতিক কর্মী ৷ একসময় কংগ্রেসকে নেতৃত্ব দিয়েছেন ৷ পরবর্তীতে তৃণমূলে যোগ দেন ৷ সেখান থেকে এআইএমআইএম-এ যোগ দিয়েছিলেন ৷ মিম থেকে ফের ফিরে আসেন তৃণমূলে ৷ এবার তিনি হুমায়ুনের জেইউপি দলে যোগ দিয়েছেন ৷
তিনি বলছেন, "এই কেন্দ্রে স্ত্রীর নাম ঘোষণার পর বাড়ি ফিরতেই আমরা এলাকার মানুষের প্রবল উৎসাহ লক্ষ্য করেছি ৷ যে যা দল করেন করুন, কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যে সেই উৎসাহ রয়েছে ৷ কারণ, এতদিনে তাঁরা নিজেদের মনের মতো কোনও প্রার্থীকে পেয়েছেন ৷ ভোটে জেতার বিষয়ে আমি পুরোপুরি আশাবাদী ৷"
তাঁর কথায়, "আগে তৃণমূল করতাম ৷ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জন্য দল ছাড়তে বাধ্য হই ৷ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে আমরা তৃণমূলকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে মনেই করছি না ৷ লড়াইটা বিজেপির সঙ্গেই হবে ৷ তৃণমূল এবার তৃতীয় স্থানে চলে যাবে ৷ তৃণমূলের বিধায়ক গত পাঁচ বছরে বৈষ্ণবনগরে কী কাজ করেছেন, তার একটা প্রমাণ দেখান ৷ মুসলিমদের জন্য তিনি কী করেছেন সেটা সবাইকে জানান ৷ যাই হোক, বৈষ্ণবনগরের প্রার্থী হিসাবে হুমায়ুন কবীর আমার স্ত্রীর নাম ঘোষণা করেছেন ৷ পরবর্তীতে তিনি যা বলবেন, নির্দেশ দেবেন, সেই অনুযায়ীই আমরা এগোব ৷"
মুজকেরা বিবির বক্তব্য, "আমি কালিয়াচক থানায় সিভিক ভলান্টিয়ারের কাজ করতাম ৷ বৈষ্ণবনগর কেন্দ্রের জেইউপি প্রার্থী হিসাবে আমার নাম ঘোষণার পর আমাকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ সাসপেন্ড করা হয়েছে ৷ ভালোই হয়েছে ৷ সিভিকের কাজ করতে আমি এমনিতেই রাজি ছিলাম না ৷ হুমায়ুন কবীর সাহেব আমাকে যেভাবে এগোতে বলবেন, আমি সেভাবেই এগোব ৷ তবে আমার নাম ঘোষণার পর মানুষ আমার বাড়িতে আসছে ৷ এলাকার সবাই খুশিতে রয়েছেন ৷ ভোটে কে বা কারা সহযোগিতা করবে জানা নেই ৷ তবে আমি নিশ্চিত, নির্বাচনে এই কেন্দ্রে আমিই জিতব ৷ এখন এর থেকে বেশি কিছু বলতে পারব না ৷"
যদিও মুজকেরা বিবিকে ভোটের ময়দানে গুরুত্বই দিচ্ছে না বৈষ্ণবনগরের বিজেপি শিবির ৷ এলাকার প্রভাবশালী বিজেপি নেতা তারক ঘোষ বলেন, "হুমায়ুন কবীর তৃণমূলের প্রোজেক্ট ৷ তাঁর নতুন দল ঘাসফুলেরই কাউন্টার পার্ট ৷ বিজেপিকে সামনে রেখে তিনি ভোটে লড়তে চাইছেন ৷ কিন্তু বৈষ্ণবনগরে যাঁকে তিনি প্রার্থী করতে চলেছেন, সেই মহিলাকে আমরা ভালোভাবে চিনিই না ৷ যাই হোক, আমাদের মূল লক্ষ্য, ছাব্বিশের নির্বাচনে এই রাজ্য সরকারকে বিসর্জন দেওয়া ৷ আমরা আমাদের লক্ষ্য সামনে রেখেই কাজ করে যাচ্ছি ৷ এখানে এরা লড়াইয়ের কোনও জায়গাতেই নেই ৷"
তৃণমূলের জেলা মুখপাত্র আশিস কুণ্ডু আবার এই ইস্যুতে হুমায়ুন কবীরকেই চালেঞ্জ জানিয়েছেন ৷ তাঁর বক্তব্য, "হুমায়ুন কবীর একটা পাগল মানুষ ৷ বদ্ধ উন্মাদের মতো কথা বলছেন ৷ সকালে এক কথা বলেন, বিকেলে অন্য কথা ৷ তাঁর বক্তব্য প্রতিদিন পালটাচ্ছে ৷ এখন তিনি বড় বড় কথা বলছেন ৷ ভোটে দাঁড়ালে নোটার থেকে কম ভোট পাবেন ৷ এবারের নির্বাচনে সারা বাংলার মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পক্ষে রায় দেবে ৷ এখানে নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহরাই দাঁত ফোটাতে পারেন না ৷ হুমায়ুন কবীর কোন ছাড় ৷ উনি নিজে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে নোটার থেকে বেশি ভোট পেয়ে দেখান ৷ তবে বুঝব, তিনি নেতা ৷"