পুলিশের উর্দি গায়ে সিভিক ভলান্টিয়ার ! বিতর্ক শুরু হতেই তদন্তের আশ্বাস এসডিপিও'র

পুলিশের উর্দি গায়ে সিভিক ভলান্টিয়ার ! বিতর্ক শুরু হতেই তদন্তের আশ্বাস এসডিপিও'র
গায়ে পুলিশের পোশাক ৷ জেলাশাসকের অফিসের সামনে খোশমেজাজে ডিউটি করছেন সিভিক ভলান্টিয়ার ৷ বিতর্কের মুখে পড়ে খতিয়ে দেখার আশ্বাস এসডিপিও'র ।
Published : April 9, 2026 at 10:16 AM IST
বারাসত, 9 এপ্রিল: বারবার বিতর্ক ! কখনও 'তোলাবাজি' অথবা 'দাদাগিরি'। আবার কখনও 'অপরাধমূলক' কাজকর্মে নিজেদের জড়িয়ে ফেলা । বিতর্ক হলেও থামেনি অনৈতিক কর্মকাণ্ড । সেই আবহেই এবার ফাঁস হল সিভিক ভলান্টিয়ারের আরেক কীর্তি । খোদ পুলিশের উর্দিতে এবার দেখা গেল সিভিক ভলান্টিয়ারকে । ঘুরছেন, আবার বহাল তবিয়তে ডিউটিও করছেন ।
অভিযোগ, উর্দি পড়েই তার ঊর্ধ্বতন পুলিশ অফিসারদের কাছ থেকে নিজের দায়িত্বও বুঝে নিচ্ছেন ওই সিভিক ভলান্টিয়ার । মনে এতটুকু ভয়-ডর নেই । দিব্যি রয়েছেন খোশমেজাজে । এমনই আজব কাণ্ড ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার জেলা সদর বারাসতে ।
কীর্তিমান ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম মহিনূর আলি । বারাসত থানার অধীনে কর্মরত তিনি । কিন্তু, প্রশ্ন হল সিভিক ভলান্টিয়ারের দায়িত্ব যেখানে নির্দিষ্ট গ্রামে, সেখানে তিনি কীভাবে জেলাশাসকের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দফতর সংলগ্ন এলাকায় ডিউটি করছেন ? তার থেকেও বড় প্রশ্ন, তাঁর কাছে কীভাবে এল পুলিশের উর্দি ? তিনিই কি কোনওভাবে এই পোশাক জোগাড় করেছিলেন, এ নিয়ে অবশ্য স্পষ্ট কোনও উত্তর মেলেনি । তবে, এ নিয়ে আশ্চর্য হচ্ছেন না বিজেপি প্রার্থী রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় । পুলিশের উর্দি পড়ে আসলে সিভিক ভলান্টিয়াররা বকলমে তৃণমূলের হয়ে নির্বাচনে কাজ করে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি । যদিও এ বিষয়ে কিছুই জানেন না বারাসতের এসডিপিও বিদ্যাগর অজিঙ্কা অনন্ত । বিষয়টি তিনি খতিয়ে দেখে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন ।
জানা গিয়েছে, সিভিক ভলান্টিয়ার পেশার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই যুক্ত মহিনূর । তবে, তাঁর ট্র্যাক রেকর্ড মোটেও ভালো নয় ৷ আগেও একাধিক অভিযোগ রয়েছে তাঁর নামে । পুলিশ সূত্রে খবর, কখনও সাধারণ মানুষকে ধমকানো-চমকানো । কখনও আবার বেআইনি কাজে মদত দেওয়া । সবেতেই নাম জড়িয়েছে এই সিভিক ভলান্টিয়ারের । তা সত্ত্বেও অজ্ঞাত কোনও কারণে ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি তাঁর বিরুদ্ধে ।
অভিযোগ, তারপর থেকে আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠেন মহিনূর । বারাসতে জেলাশাসকের দফতরে এসআইআরের ট্রাইব্যুনালে নাম তোলার প্রক্রিয়া চলছে । তালিকা থেকে বাদ পড়া ভোটাররা প্রায় প্রতিদিনই ভিড় করছেন সেখানে । সেই সঙ্গে জেলার মুখ্য নির্বাচনী কার্যালয়ে চলছে রাজনৈতিক দলগুলির মনোনয়ন দাখিলও । সেই কাজের সুরক্ষার দায়িত্বই বর্তেছে ওই সিভিক ভলান্টিয়ার-সহ পুলিশ কর্মীদের উপর । সেখানেই পুলিশের উর্দি পড়ে দায়িত্ব সামলাতে দেখা গিয়েছে মহিনূরকে ।
সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোনও কাজেই ব্যবহার করা যাবে না সিভিক ভলান্টিয়ারদের । তারপরেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সিভিক ভলান্টিয়ারদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে যুক্ত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ । এ নিয়ে বিরোধীরাও বারবার প্রশ্ন তুলেছে । সরব হয়েছে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও । তবে, এসবের মধ্যেই সব কিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে সিভিক ভলান্টিয়ারের গায়ে পুলিশ উর্দি । যা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা ।
এদিকে, ভোটের আবহে এই ইস্যুকে মোটেই হাতছাড়া করতে রাজি নন বিরোধীরা । বিজেপি এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে নিশানা করেছে শাসক শিবিরকে । এ নিয়ে বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "পুলিশের উর্দি পড়ে সিভিক ভলান্টিয়ার ঘুরছে, এটা নতুন কিছু নয় । প্রতিটি নির্বাচনেই দেখা যায়, সিভিক ভলান্টিয়ার পুলিশের উর্দি পড়ে বিজেপি কর্মীদের উপর অত্যাচার করছে । এরকম কত কাণ্ড এরা ঘটিয়ে বেড়াচ্ছে তার কোনও ধারণা নেই । এক সিভিক ভলান্টিয়ার তো এক বোনের ইজ্জত নিয়ে চলে গেল ! সিভিক ভলান্টিয়াররাই এখন বকলমে তৃণমূলের গুন্ডা, মস্তান । দালাল বললেও ভুল হবে না । তবে আমরা ছাড়ব না । প্রতিটি ঘটনার তদন্ত হবে, নিশ্চিন্তে থাকুন । সাজাও পাবে অপরাধীরা ।"