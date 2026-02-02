বাড়িতে অ্যাডমিট ভুলে বিপাকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, মুশকিল আসান সিভিক ভলান্টিয়ার
সিভিক ভলান্টিয়ারের তৎপরতায় ওই পরীক্ষার্থীর মুখে ফুটল হাসি ৷ জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় বসতে পারল সে ৷
Published : February 2, 2026 at 2:24 PM IST
দুর্গাপুর, 2 ফেব্রুয়ারি: মাধ্যমিক পরীক্ষার কেন্দ্রে এসে মাথায় হাত বছর 16-এর পড়ুয়ার । ব্যাগে নেই অ্যাডমিট কার্ড । কী হবে এবার ! পরীক্ষা কী আর সে দিতে পারবে না এবছর ৷ এই ভাবনাই যখন মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে পরীক্ষার্থীর, তখন খবর পেয়ে তাকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিলেন এক সিভিক ভলান্টিয়ার ৷
ওই পরীক্ষার্থীকে একেবারে নিজের বাইকের পিছনে চাপিয়ে সিভিক ভলান্টিয়ার সোজা নিয়ে চলে গেলেন পড়ুয়ার বাড়িতে । বাড়ি থেকে অ্যাডমিট কার্ড এনে দিলেন সময়ে । এরপর সঠিক সময়ে পরীক্ষায়ও বসতে পারল ওই কিশোর । যেখানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সিভিক ভলান্টিয়ারের নামে ভূরি ভূরি অভিযোগ ওঠে, সেখানে দাঁড়িয়ে বুধন সূত্রধরের ভূমিকাকে কুর্নিশ জানালেন অভিভাবকরা ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কাঁকসার কুলডিহা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র বিশ্বজিৎ কর্মকার । তার মাধ্যমিক পরীক্ষা পড়েছে মলানদিঘী দুর্গাদাস বিদ্যামন্দিরে । সোমবার পরীক্ষার প্রথম দিনেই কেন্দ্রে এসে সে ব্যাগ খুলে দেখতে পায় যে, অ্যাডমিট কার্ড আনতে ভুলে গিয়েছে । সেই খবর কর্মরত মলানদিঘী ফাঁড়ির পুলিশের নজরে আসে । তৎক্ষণাৎ সিভিক ভলান্টিয়ার বুধন সূত্রধর তাঁর বাইকের পিছনে পরীক্ষার্থীকে বসিয়ে 4 কিলোমিটার দূরে বাড়িতে নিয়ে যান । বাড়ি থেকে অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে এসে সময়ের মধ্যে পরীক্ষা কেন্দ্রেও পৌঁছে দেন । এতে বেজায় খুশি হয় পরীক্ষার্থী বিশ্বজিৎ কর্মকার ৷
তাঁর কথায়, "বাড়িতে অ্যাডমিট কার্ড ভুলে চলে এসেছিলাম ৷ সিভিক ভলান্টিয়ার স্যার না থাকলে হয়তো পরীক্ষায় বসতেই পারতাম না । স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ । আমি খুব খুশি ৷"
কুলডিহা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সঞ্জিতকুমার বন্দোপাধ্যায় বলেন, "পরীক্ষা কেন্দ্রে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের এবং পুলিশের নজরদারি রয়েছে । আমাদের বিদ্যালয়ের একজন পরীক্ষার্থী অ্যাডমিট কার্ড আনতে ভুলে গিয়েছিল । সিভিক ভলান্টিয়ার এনে সহযোগিতা করেছে । ওঁকে কুর্নিশ জানাই ।"
এ বছর রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে পরীক্ষা দিচ্ছে মোট 9 লক্ষ 71 হাজার 340 জন পড়ুয়া । এর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা 4 লক্ষ 26 হাজার 733 জন ৷ ছাত্রী 5 লক্ষ 44 হাজার 606 জন এবং একজন রূপান্তরকামী পরীক্ষার্থী রয়েছেন । গত বছরের তুলনায় এ বার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে । মোট 2682টি পরীক্ষাকেন্দ্র বাছাই করা হয়েছে । তার মধ্যে মূল পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে 945টি এবং উপ-কেন্দ্র 1737টি ।