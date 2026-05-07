ঋণের বোঝা ও কম বেতনের চাপে জীবন শেষ সিভিক ভলান্টিয়ারের

সিভিক ভলান্টিয়ারের পরিবারকে সাহায্য করার দাবি উঠেছে ৷ পাশাপাশি সিভিক ভলান্টিয়ারের বেতন বৃদ্ধিরও দাবি উঠেছে ৷

civic volunteer body recovered
সিভিক ভলান্টিয়ারের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 7, 2026 at 2:49 PM IST

মালদা, 7 মে: আর্থিক অনটন ও ঋণের চাপে প্রাণ হারালেন এক সিভিক ভলান্টিয়ার । ঘর থেকে উদ্ধার হল তাঁর ঝুলন্ত দেহ ৷ ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এল মালদার চাঁচল থানার অন্তর্গত ভাগ-ভাদো গ্রামে । মৃতের নাম রিন্টু আলি (34) । তিনি দীর্ঘদিন ধরে চাঁচল থানার সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে কর্মরত ছিলেন । পরিবারে রয়েছেন স্ত্রী ও এক কন্যা সন্তান ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ডিউটি থেকে বাড়ি ফিরে ঘরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে জীবন শেষ করে দেন তিনি । দ্রুত খবর দেওয়া হয় চাঁচল থানায় । পুলিশ এসে রিন্টু আলির দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করে । চাঁচলের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা বলেন, "মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে । তদন্ত শুরু হয়েছে ।"

ঘটনার পর শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছে পরিবার । কান্নায় ভেঙে পড়েছেন স্ত্রী ও আত্মীয়স্বজন । এলাকাবাসীর মধ্যেও গভীর শোকের আবহ তৈরি হয়েছে । অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, অল্প বেতনে কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়ারদের আর্থিক নিরাপত্তা কতটা নিশ্চিত । সিভিক ভলান্টিয়ারদের বেতন বৃদ্ধি করার দাবি উঠেছে ৷

সিভিক ভলান্টিয়ারের দাদা রোশন আলি বলেন, "দীর্ঘদিন ধরেই আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত ছিল রিন্টু । সংসারের খরচ, সন্তানের পড়াশোনা এবং ধার-দেনার বোঝা সব মিলিয়ে ক্রমশ মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল সে । সিভিক ভলান্টিয়ারের সামান্য বেতনে সংসার চালানো কঠিন হয়ে উঠেছিল তার পক্ষে । সেই চাপ থেকেই সে এই চরম পথ বেছে নিয়েছে ৷ ঘরে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় ৷ সরকারের সহযোগিতা চাই ৷ বেতন বৃদ্ধি করলে আজ এই ঘটনা ঘটত না ৷"

নিহতের আত্মীয় মহম্মদ আসদানি বলেন, "চাঁচল থানায় রিন্টু সিভিক ভলান্টিয়ার হিসাবে কর্মরত ছিল ৷ খুব কম টাকা বেতন পেত ৷ তার জন্য এই ঘটনা ঘটেছে ৷ ওর ছোট একটা মেয়ে রয়েছে ৷ যে বেতন পেত তাতে ঠিক করে সংসার চলত না ৷ ঋণ নিয়েছিল ৷ নতুন সরকার কাছে আবেদন, যেন সিভিক ভলান্টিয়ারদের বেতন বৃদ্ধি করে ৷ পাশাপাশি পরিবারটিকেও সাহায্য করলে ভালো হয় ৷ না-হলে ভেসে যাবে পরিবারটি ৷"

আত্মহত্যা কোনও সমাধান নয় : যদি আপনার মধ্যে কখনও আত্মহত্যার চিন্তা মাথাচাড়া দেয় বা আপনার কোনও বন্ধু বা পরিচিত এই সমস্যায় জর্জরিত হন, তাহলে ভেঙে পড়বেন না। জানবেন, এমন কেউ আছে যে আপনার যন্ত্রণা, আপনার হতাশা ভাগ করে নিতে সদা-প্রস্তুত। আপনার পাশে দাঁড়াতে তৎপর। সাহায্য পেতে দিনের যে কোনও সময়ে 044-24640050 এই নম্বরে কল করুন স্নেহা ফাউন্ডেশনে। টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশাল সায়েন্সের হেল্পলাইন নম্বরেও (9152987821) কল করতে পারেন। এখানে ফোন করতে হবে সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8টা থেকে রাত 10টার মধ্যে।

